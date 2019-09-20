EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  2813  8
Все про:хабар (2753) внз (275) СБУ (4733) Харків (1510)

 Чиновника харківського вишу викрито в систематичних хабарях зі студентів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Директора центру по роботі з іноземними студентами одного з провідних харківських вишів викрила в отриманні систематичних хабарів Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник організував протиправну схему вимагання та отримання хабарів з іноземних студентів навчального закладу. Зокрема, від студентки четвертого курсу з північноафриканської країни, у якої виникла академічна заборгованість, службовець вимагав $1 тис. за "вирішення питання" і невідрахування з навчального закладу.

В рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували отримання директором центру першої половини неправомірної вигоди.

Після одержання другого "траншу" в розмірі $500 правоохоронці затримали директора центру і посередника в робочому кабінеті згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доцента одного з вишів Закарпаття затримано за систематичні хабарі за складання іспитів, - СБУ. ФОТО

Зараз вирішується питання про повідомленні затриманим підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Чиновника харківського вишу викрито в систематичних хабарях зі студентів, - СБУ 01
Чиновника харківського вишу викрито в систематичних хабарях зі студентів, - СБУ 02
Чиновника харківського вишу викрито в систематичних хабарях зі студентів, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149595
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Отпустите - он же ведь за Зеленского голосовал!
 показати весь коментар
 
 
Во падлюка, нидайот им грызть гранит науки!
 показати весь коментар
 
 
Какой всеядный взяточник: берёт и долларами, и еврами, и гривнами. Всё до кучи...
 показати весь коментар
 
 
Шановний редактор... Прочитайте будь ласка повністю статтю перед публікацією... Хоча б один раз...
Стидно...
 показати весь коментар
 
 
А когда СБУ займется своими делами, а не делами МВД.
 показати весь коментар
 
 
Больше нечем заняться сбу как дрючить преподов в вузах
 показати весь коментар
 
Вот так вместо поимки вражеской агентуры, вербовок и переворбовок, спейопераций, борьбы с изменниками и предателями родины, Бакланов потихоньку переключает спецслужбу на борьбу со взятками в вузах. Однозначно- это успех зебилореформы. Но это и правильно в малороссийской губернии парашии сбу не нужно будет.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору