 Чиновника харківського вишу викрито в систематичних хабарях зі студентів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник організував протиправну схему вимагання та отримання хабарів з іноземних студентів навчального закладу. Зокрема, від студентки четвертого курсу з північноафриканської країни, у якої виникла академічна заборгованість, службовець вимагав $1 тис. за "вирішення питання" і невідрахування з навчального закладу.

В рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували отримання директором центру першої половини неправомірної вигоди.

Після одержання другого "траншу" в розмірі $500 правоохоронці затримали директора центру і посередника в робочому кабінеті згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доцента одного з вишів Закарпаття затримано за систематичні хабарі за складання іспитів, - СБУ. ФОТО

Зараз вирішується питання про повідомленні затриманим підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.





