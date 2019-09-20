 Чиновника харківського вишу викрито в систематичних хабарях від студентів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник організував протиправну схему вимагання та отримання хабарів від іноземних студентів навчального закладу. Зокрема, від студентки четвертого курсу з північноафриканської країни, у якої виникла академічна заборгованість, службовець вимагав $1 тис. за "вирішення питання" і невідрахування з навчального закладу.

В рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували отримання директором центру першої половини неправомірної вигоди.

Після одержання другого "траншу" в розмірі $500 правоохоронці затримали директора центру і посередника в робочому кабінеті згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Зараз вирішується питання про повідомленні затриманим підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.





