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 Події, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2753) внз (275) СБУ (4733) Харків (1511)

 Чиновника харківського вишу викрито в систематичних хабарях від студентів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Директора центру по роботі з іноземними студентами одного з провідних харківських вишів викрила в отриманні систематичних хабарів Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник організував протиправну схему вимагання та отримання хабарів від іноземних студентів навчального закладу. Зокрема, від студентки четвертого курсу з північноафриканської країни, у якої виникла академічна заборгованість, службовець вимагав $1 тис. за "вирішення питання" і невідрахування з навчального закладу.

В рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували отримання директором центру першої половини неправомірної вигоди.

Після одержання другого "траншу" в розмірі $500 правоохоронці затримали директора центру і посередника в робочому кабінеті згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доцента одного з вишів Закарпаття затримано за систематичні хабарі за складання іспитів, - СБУ. ФОТО

Зараз вирішується питання про повідомленні затриманим підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Чиновника харківського вишу викрито в систематичних хабарях від студентів, - СБУ 01
Чиновника харківського вишу викрито в систематичних хабарях від студентів, - СБУ 02
Чиновника харківського вишу викрито в систематичних хабарях від студентів, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149595
 
 
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Отпустите - он же ведь за Зеленского голосовал!
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Во падлюка, нидайот им грызть гранит науки!
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Какой всеядный взяточник: берёт и долларами, и еврами, и гривнами. Всё до кучи...
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Шановний редактор... Прочитайте будь ласка повністю статтю перед публікацією... Хоча б один раз...
Стидно...
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А когда СБУ займется своими делами, а не делами МВД.
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Больше нечем заняться сбу как дрючить преподов в вузах
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Вот так вместо поимки вражеской агентуры, вербовок и переворбовок, спейопераций, борьбы с изменниками и предателями родины, Бакланов потихоньку переключает спецслужбу на борьбу со взятками в вузах. Однозначно- это успех зебилореформы. Но это и правильно в малороссийской губернии парашии сбу не нужно будет.
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