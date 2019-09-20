EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  2459  17
Матеріали за темою:
Все про:Вінницька область (378) ДТП (2499) Нацполіція (8224)

 Три автомобілі і автобус з людьми злетіли в кювет через зіткнення з вантажівкою у Вінницькій області: 4 людини госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж

19 вересня у Немирівському районі зіткнулися вантажний автомобіль DAF, пасажирський автобус "Богдан" сполученням "Вінниця - Ладижин", Mercedes Sprinter, ВАЗ 2101 і мікроавтобус OPEL Movano.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

Аварія сталася близько 16.00 в селі Нижня Кропивна.

За попередньою інформацією, водій вантажівки DAF з напівпричепом, рухаючись ділянкою дороги, де проводяться ремонтні роботи, не врахувавши дорожню обстановку, не вибравши безпечну швидкість, допустив зіткнення з колоною автомобілів, що стояли на червоний сигнал світлофора і пропускали зустрічний транспорт.

Три автомобілі і автобус з людьми злетіли в кювет через зіткнення з вантажівкою у Вінницькій області: 4 людини госпіталізовано, - поліція 01

Від удару ці автомобілі перекинулися в кювет.

Читайте також: За добу сталися дві ДТП з українськими мікроавтобусами на сході Польщі. ФОТО

В результаті аварії постраждали четверо пасажирів рейсового автобуса сполученням "Вінниця - Ладижин": 19-річний житель Тульчинського району, 28 та 53-річні мешканці Ладижина і 43-річний житель Гайсинського району. Їх з ударами і саднами госпіталізовано в лікарню.

Три автомобілі і автобус з людьми злетіли в кювет через зіткнення з вантажівкою у Вінницькій області: 4 людини госпіталізовано, - поліція 02

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено до 3 років обмеження волі.

Три автомобілі і автобус з людьми злетіли в кювет через зіткнення з вантажівкою у Вінницькій області: 4 людини госпіталізовано, - поліція 03
Три автомобілі і автобус з людьми злетіли в кювет через зіткнення з вантажівкою у Вінницькій області: 4 людини госпіталізовано, - поліція 04
Три автомобілі і автобус з людьми злетіли в кювет через зіткнення з вантажівкою у Вінницькій області: 4 людини госпіталізовано, - поліція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149571
 
 
 Топ коментарі
 
Неправильно з порушеннями закону організована схема роз'їзду транспорту в місці дорожного ремонту! Немає знаків які обмежуть швидкість до місця стоянки транспорту який пропускає зустрічний рух! Вантажівка просто не встигла загальмувати на спуску, бо жодних попереджувальних знаків не було а там поворот! Водій вантажівки виїхав на поворот по пустій дорозі і тут перед ним колона машин стоїть посеред дороги і їде зустрічний транспорт! Тат або таранити тих хто їде назустріч а це смерть всім водіям та пасажирам, або таранити тих хто стоїть в колоні, там є надія що ніхто не загине! Водій прийняв правильне рішення і прижався до колони. Машини злетіли в кювет, але ніхто не загинув! Тепер потрібно важити вантажівку, якщо вона перевантажена то водій та власник вантажівки та вантажу мають відповідати разом з керівництвом дорожної компанії яка організовувала ремонті роботи на дорозі та роз'їзд транспорту. Ментів, які погоджували схему роз'їзду та встановлення тимчасових дорожних знаків - звільнити з роботи та віддати під суд, разом з тими ментами які мали на місці контролювати наявність цих дорожних знаків та відповідність їх тій дорожній ситуації яка виникає на дорозі! Тут навіть барану зрозуміло що в повороті потрібно обмежити швидкість перед місцем роз'їзду, щоб будь яка вантажівка в будь якій ситуації встигла загальмувати до стоячих на дорозі машин! Або зупиняти машини потрібно до повороту, щоб колону було видно здалеку і можна було вчасно загальмувати!
 показати весь коментар
 
за кого за нього? ви можете сказати не по дебільному?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
зебил,этот кто будеть вопить ,я за него голосовал
 показати весь коментар
 
за кого за нього? ви можете сказати не по дебільному?
 показати весь коментар
 
 
Неправильно з порушеннями закону організована схема роз'їзду транспорту в місці дорожного ремонту! Немає знаків які обмежуть швидкість до місця стоянки транспорту який пропускає зустрічний рух! Вантажівка просто не встигла загальмувати на спуску, бо жодних попереджувальних знаків не було а там поворот! Водій вантажівки виїхав на поворот по пустій дорозі і тут перед ним колона машин стоїть посеред дороги і їде зустрічний транспорт! Тат або таранити тих хто їде назустріч а це смерть всім водіям та пасажирам, або таранити тих хто стоїть в колоні, там є надія що ніхто не загине! Водій прийняв правильне рішення і прижався до колони. Машини злетіли в кювет, але ніхто не загинув! Тепер потрібно важити вантажівку, якщо вона перевантажена то водій та власник вантажівки та вантажу мають відповідати разом з керівництвом дорожної компанії яка організовувала ремонті роботи на дорозі та роз'їзд транспорту. Ментів, які погоджували схему роз'їзду та встановлення тимчасових дорожних знаків - звільнити з роботи та віддати під суд, разом з тими ментами які мали на місці контролювати наявність цих дорожних знаків та відповідність їх тій дорожній ситуації яка виникає на дорозі! Тут навіть барану зрозуміло що в повороті потрібно обмежити швидкість перед місцем роз'їзду, щоб будь яка вантажівка в будь якій ситуації встигла загальмувати до стоячих на дорозі машин! Або зупиняти машини потрібно до повороту, щоб колону було видно здалеку і можна було вчасно загальмувати!
 показати весь коментар
 
 
Ігор, ну пойміть! немає вже давно ментів! -не-м-ає
 показати весь коментар
 
надо ставить передвижных лежачих полицейских Три автомобиля и автобус с людьми слетели в кювет из-за столкновения с грузовиком в Винницкой области: 4 человека госпитализированы, - полиция - Цензор.НЕТ 7771
 показати весь коментар
 
"Плечевой" в кабине грузовика случайно не было???
 показати весь коментар
 
 
Найкраща машина для пострадянського бидла.

 показати весь коментар
 
Дороги у нас такие . Людей жалко . Скоро мне надо будет ехать из Днепра в Киев . Семья уже начала со мной прощаться .
 показати весь коментар
 
водителю дафа поди лет 20 от роду... у нас же рождаются с правами...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору