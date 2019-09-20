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 Суспільство
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Все про:Динамо (127) Зеленський (2797) вбивство (1912) Гандзюк (373)

 Активісти на матчі "Динамо" вивісили банер "Зеленський, коли вбивці Гандзюк будуть у в'язниці?". ФОТО

На вчорашньому матчі Ліги Європи "Динамо" - "Мальме" активісти вивісили банери з вимогами розслідувати вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Facebook-спільноти "Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?".

На одному з фан-секторів з'явився плакат з текстом "Зеленський, коли вбивці Гандзюк будуть у в'язниці?", текст іншого банера свідчив: "Замовники вбивства Гандзюк вже рік на свободі".

"Ми питали у Петра Порошенка. Він нас не чув. Тепер ми запитуємо у Володимира Зеленського. СБУ і ГПУ нарешті отримали нових керівників. Чи отримають тепер замовники вбивства Каті Гандзюк вироки? Адже ми не зліземо", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Адвокати Мангера подали касацію на вирок виконавцям убивства Гандзюк

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

15 серпня суд відмовив захисту Мангера в оскарженні припинення слідства щодо нього у справі Гандзюк

Активісти на матчі Динамо вивісили банер Зеленський, коли вбивці Гандзюк будуть у вязниці? 01
Активісти на матчі Динамо вивісили банер Зеленський, коли вбивці Гандзюк будуть у вязниці? 02
Активісти на матчі Динамо вивісили банер Зеленський, коли вбивці Гандзюк будуть у вязниці? 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149523
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленоид, ты тупой или прикидуешься? твой клоун вазелин шестой уже скоро пол-года как при власти, твои гнилые вазелиновые отмазки уже давно устарели!
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мешки грузить не кокаинить,трепло есть треплоАктивисты на матче "Динамо" вывесили баннер "Зеленский, когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме?" - Цензор.НЕТ 9856
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Правильный плакат! Присоединяюсь к вопросу! Тоже очень интересно!!!
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"Збазиба, збазиба. Теперь пуздь каждый задазд этот вопроз зебе, ведь зейчаз мы взе президенты"
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Самое интересное будет, если новая прокуратура займется ныне расстрелами на майдане в феврале 2014-го года. Чего то мне кажется, что многие "керманичі революції гідності" сядут на длительные сроки...
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Если интересно, подготовившись, не сдерживай эмоции!
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Зеленский, когда Барыга будет в тюрьме?
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Уточняю,
Когда хряк-барыга шоколадний-рошен будет на нарах в Сизо или тюрьме
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Выходит, что если не садит, а обещал, то тебя развели и Зе! в зговоре с Порошенко????!!!!
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Зелька просто играющая роль актрисулька,всем заправляет кола немойский и его шестёрки,увы.
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До вчерашнего дня "чуда", имею в виду победу "Динамо Киев", было шесть матчей без побед. Справедливо возникали смутные сомнения, как говаривал один киногерой, почему это происходит. Ответ напрашивался простой. Братаны Суркисята сняв маски кинулись в объятья темных сил Мордора, старшой Гришка упал в объятья Чахлика Невмирущего Медведчука и его патрона Пу , Игорюша не далеко ушел от братца, одна "команда". И вот высшие силы решили послать сигнал, Да не будет вам удачи во всех ваших делах футбольных. Обычно в таких случаях говорят, нужно сходить в церковь, но и церковь у них не настоящая ( безтомостная секта "светлоликого Пу"). Скажут, а как же вчерашняя , натяжная в последний момент победа. Да просто Высшие силы сжалились над болельщиками, после их скандирования "Пу - х", и почти сразу пришел долгожданный гол. Так что выход один , на удачу Игорю Михайловичу нужно перед каждым матчем выходить на поле, и в мегафон объявлять что с Гришкой он не имеет ни чего общего, ОПЗЖопа при чем полная -опа, и пять раз прокричать "Пу -х". И оно попустит и победы придут."(Отдельное спасибо болельщикам "Динамо Киев" за вчерашнюю победу.)
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Прийшла "ответочка". Не тільки треба вміти сирати бруд на опонента, а також відповідати. Чи ДБР зайняті замовленнями портнова. Йому і назва личить ПБР(портновське бюро розводів)
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За что ГАНДЗЮК ПРЕЗИРАЛА ЗЕЛЕНСКОГО, когда была жива:
Сеть всколыхнул откровенный пост активистки - кадры 16 апреля 2019

Еще два года назад она призывала людей обратить внимание на аномальную популярность комика: "Нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину".


"Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язык каждый раз, когда хочет кого-то перекривлять или показать в уничижительном свете", - добавляла активистка.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/176359_1555410416
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Зе - брехло!!! Уходи клоун в свой цирк!
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Тогда же когда убийцы Тымчука, Черновола, Гонгадзе, Саши Белого
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Столько за 5 лет натворила прошлая власть, что придется долго разгребать. В этом плане Зеленскому не позавидуешь.
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Давай-те зелёные ,, объясните людям , - когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме .!! Вы что гниды обещали ,когда пёрлись во власть . .? Теперь с вас никто не слезет . Активісти на матчі "Динамо" вивісили банер "Зеленський, коли вбивці Гандзюк будуть у в'язниці?" - Цензор.НЕТ 5071 .
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А почему эти вопросы не задавали Порошенко - Луценко?!!
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Ты идиот?
"Мы спрашивали у Петра Порошенко. Он нас не слышал. Теперь мы спрашиваем у Владимира Зеленского. "

Точно, идиот.
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эти вопросы им задавали любезный, одна из причин по которой псевдо патриоты голосовали против Порошенко.
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Президент это что, следователь или опер? Придурки. "Активисты" зарплатные.
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О, а вот и Лахта подтянулась в помощь зебилоботам. Серанул скрепоносный фекалофаг? Полегчало? А теперь быстренько в спам лишнехромосомное.
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Согласен, насмотрятся высерного квартала, Рассмеши гомика и сватов... и бузят, проклятые зеленоиды!)))
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Кто им платил весь предыдущий год за подобные акции?
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