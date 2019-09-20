 Білозерська опублікувала книгу "Щоденник нелегального солдата" про події 2014-17 рр. на фронті: "Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала військовослужбовець Олена Білозерська.

"Нарешті вийшла з друку моя книга "Щоденник нелегального солдата". Це про мої 2014-2017 роки на фронті, у складі ДУК "Правий сектор" та Української Добровольчої Армії. Книга абсолютно документальна, у ній тільки справжні імена і опис тільки справжніх подій. Подій унікальних, якщо подумати - бо колективний герой цієї книги - "група Вольфа", добровольчий підрозділ, який, як і решта неоформлених добровольців, три з половиною роки воював без стабільних зарплат, без жодних пільг, статусів і гарантій. Ми - обличчя свого часу, одне з ненайгірших облич", - написала вона.

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"Особливість цієї книги в тому, що кожна репліка, сказана її героями, справді була ними сказана і процитована мною дослівно. Це книга-фотографія, фіксація на папері відтинку реальності - наших боїв, нашого побуту, нашої мови, почуттів, емоцій. Я написала її для того, щоб майбутні історики, автори майбутніх художніх книг і сценаристи художніх фільмів знали подробиці, без яких немає правди: не лише про бої, а й те, як ми добували зброю, у що вдягалися, як розмовляли, що їли, що пили, з чого сміялися, якими лайками лаялись... Це моя данина усім побратимам, живим і мертвим. Це рукотворний пам'ятник унікальному явищу - українському добровольчому руху", - додала Білозерська.

" Обсяг книги 584 сторінки. 340 кольорових фотографій, 13 карт-схем наших бойових операцій. Розміри 24×17, товщина 3,5 см. Друк дуже високої якості, яку розміщені тут фото, на жаль, не передають. Вже сьогодні цю книгу можна придбати у автора, з автографом. Вартість: 450 грн + пересилка Новою поштою, платити можна після отримання. Киянам можлива передача при особистій зустрічі в центрі міста. Дані для відправлення книги "Новою поштою" (ім'я і прізвище отримувача, його телефон, місто і номер відділення Нової пошти) скидайте або в приватку Фейсбук, або краще (бо ФБ часто банять) на мейл o.bilozerska@gmail.com чи на тел. +380667486613, на якому є Телеграм і Вайбер. Прохання до тих, хто придбає і прочитає книжку, за бажанням, звісно, написати про неї відгук на своїй сторінці. Мені як автору буде цікаво прочитати, плюс це посприяє просуванню книги. Заздалегідь дякую", - розповіла авторка.

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