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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:книги (199) Білозерська (10) Антитерористична операція (4985) добровольці (334)

 Білозерська опублікувала книгу "Щоденник нелегального солдата" про події 2014-17 рр. на фронті: "Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій". ФОТОрепортаж

Книга "Щоденник нелегального солдата" Олени Білозерської розповідає про події 2014-2017 років на фронті, в яких у складі ДУК "Правий сектор" і Української Добровольчої Армії брала участь авторка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала військовослужбовець Олена Білозерська.

"Нарешті вийшла з друку моя книга "Щоденник нелегального солдата". Це про мої 2014-2017 роки на фронті, у складі ДУК "Правий сектор" та Української Добровольчої Армії. Книга абсолютно документальна, у ній тільки справжні імена і опис тільки справжніх подій. Подій унікальних, якщо подумати - бо колективний герой цієї книги - "група Вольфа", добровольчий підрозділ, який, як і решта неоформлених добровольців, три з половиною роки воював без стабільних зарплат, без жодних пільг, статусів і гарантій. Ми - обличчя свого часу, одне з ненайгірших облич", - написала вона.

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"Особливість цієї книги в тому, що кожна репліка, сказана її героями, справді була ними сказана і процитована мною дослівно. Це книга-фотографія, фіксація на папері відтинку реальності - наших боїв, нашого побуту, нашої мови, почуттів, емоцій. Я написала її для того, щоб майбутні історики, автори майбутніх художніх книг і сценаристи художніх фільмів знали подробиці, без яких немає правди: не лише про бої, а й те, як ми добували зброю, у що вдягалися, як розмовляли, що їли, що пили, з чого сміялися, якими лайками лаялись... Це моя данина усім побратимам, живим і мертвим. Це рукотворний пам'ятник унікальному явищу - українському добровольчому руху", - додала Білозерська.

" Обсяг книги 584 сторінки. 340 кольорових фотографій, 13 карт-схем наших бойових операцій. Розміри 24×17, товщина 3,5 см. Друк дуже високої якості, яку розміщені тут фото, на жаль, не передають. Вже сьогодні цю книгу можна придбати у автора, з автографом. Вартість: 450 грн + пересилка Новою поштою, платити можна після отримання. Киянам можлива передача при особистій зустрічі в центрі міста. Дані для відправлення книги "Новою поштою" (ім'я і прізвище отримувача, його телефон, місто і номер відділення Нової пошти) скидайте або в приватку Фейсбук, або краще (бо ФБ часто банять) на мейл o.bilozerska@gmail.com чи на тел. +380667486613, на якому є Телеграм і Вайбер. Прохання до тих, хто придбає і прочитає книжку, за бажанням, звісно, написати про неї відгук на своїй сторінці. Мені як автору буде цікаво прочитати, плюс це посприяє просуванню книги. Заздалегідь дякую", - розповіла авторка.

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Білозерська опублікувала книгу Щоденник нелегального солдата про події 2014-17 рр. на фронті: Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій 01
Білозерська опублікувала книгу Щоденник нелегального солдата про події 2014-17 рр. на фронті: Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій 02
Білозерська опублікувала книгу Щоденник нелегального солдата про події 2014-17 рр. на фронті: Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій 03
Білозерська опублікувала книгу Щоденник нелегального солдата про події 2014-17 рр. на фронті: Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій 04
Білозерська опублікувала книгу Щоденник нелегального солдата про події 2014-17 рр. на фронті: Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій 05
Білозерська опублікувала книгу Щоденник нелегального солдата про події 2014-17 рр. на фронті: Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій 06
Білозерська опублікувала книгу Щоденник нелегального солдата про події 2014-17 рр. на фронті: Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій 07
Білозерська опублікувала книгу Щоденник нелегального солдата про події 2014-17 рр. на фронті: Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій 08
Білозерська опублікувала книгу Щоденник нелегального солдата про події 2014-17 рр. на фронті: Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій 09
Білозерська опублікувала книгу Щоденник нелегального солдата про події 2014-17 рр. на фронті: Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій 10
Білозерська опублікувала книгу Щоденник нелегального солдата про події 2014-17 рр. на фронті: Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій 11
Білозерська опублікувала книгу Щоденник нелегального солдата про події 2014-17 рр. на фронті: Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій 12
Білозерська опублікувала книгу Щоденник нелегального солдата про події 2014-17 рр. на фронті: Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій 13
Білозерська опублікувала книгу Щоденник нелегального солдата про події 2014-17 рр. на фронті: Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій 14
Білозерська опублікувала книгу Щоденник нелегального солдата про події 2014-17 рр. на фронті: Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій 15

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149519
 
   
 Топ коментарі
 
Кожен реальний украiнець повинен купити або, щонайменьше, прочитати цю книгу.
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там там же шрифт не жирный, как ты оСССилишь это?

и иСССтерик как у тебя наверное нету
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скока там в Норвегии пособие?
или ты по болезни получаешь?)
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Материал для Гааги и международного уголовного суда.
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Я хз що й сказать, сподіваюсь всі хто в книзі дали дозвіл на обнародування своїх даних.
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З повагою до героїв книги і автора книги але маємо Enemy at the Gates
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Тому що ДУК ПС і УДА, в яких я служила, не були включені до офіційних силових структур, ми не мали права легально перебувати на фронті і мусили, воюючи, весь час ховатися.
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Саме так, я зверталася по дозвіл особисто до кожного, і всі вони погодилися на такий формат.
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Книгу Фейсбук уже не забанит из-за воплей кацапни.
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Автор не боится что будет как с Бубенчиком и дает факты для обвинения со стороны сепаратистов.
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если бы только сепарни .... фото и факты внимательно изучат "за поребриком"
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книга полезная. Особенно тем кто к месту и не к месту долбит А вот в Израиле... Поднимая глаза к верху и восторженно цокая языком.
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"Киевлянам возможна передача при личной встрече в центре города" - вот это совсем напрасно. Количество дебилов зашкаливает.
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100%
совершенно напрасно. Именно так и выманят враги... Война не закончилась.
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Ну она же не из боязливых. И не факт, что одна будет.
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Про граматику російської мови … https://youtu.be/fJZpgaVy27A
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Кожен реальний украiнець повинен купити або, щонайменьше, прочитати цю книгу.
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Это правильно. Денацификация Украине необходима.
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Это нужно изучать на истории Украины в каждой школе училище и университете и.т.д.
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Спираль истории/ 08.05.19 01:23 Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский/ Ленину(Коломойскому),изначально выступавшему за немедленное подписание соглашения с Германией (РФ) удалось убедить однопартийцев(слуг народа) в необходимости принятия германских(Путина)условий Білозерська опублікувала книгу "Щоденник нелегального солдата" про події 2014-17 рр. на фронті: "Це фіксація на папері наших боїв, побуту, мови, почуттів, емоцій" - Цензор.НЕТ 2100. ЦК РСДРП(б) (Верховна Рада барыги Разумкова ) проголосовал за согласие на «похабный мир».
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Коммуняки устроили переворот и привели к власти Членина (Порошенко). Который устроил гражданскую войну и потерю территорий. Под красивые лозунги и обещания. И обьявил инакомыслящих - врагами народа.
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