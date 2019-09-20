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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Закарпаття (810) Нацполіція (8224) Ужгород (121) ДБР (502)

 Чоловік вистрибнув з четвертого поверху відділу поліції в Ужгороді, ДБР розслідує дії правоохоронців. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові, здійснюють досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень правоохоронцями Ужгородського міського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначили в ДБР, згідно з поширеною в ЗМІ інформацією, 13 вересня 2019 року працівники поліції доставили двох громадян до приміщення Ужгородського міського відділу поліції; один з чоловіків вистрибнув із вікна службового кабінету четвертого поверху будівлі відділу поліції, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження, він наразі перебуває на стаціонарному лікуванні в медичному закладі.

Чоловік вистрибнув з четвертого поверху відділу поліції в Ужгороді, ДБР розслідує дії правоохоронців 01

В даний час слідчі ГБР з'ясовують обставини події. Тривають невідкладні слідчі дії з метою перевірки виконання правоохоронцями своїх службових обов'язків, проводяться допити свідків і потерпілих.

Наразі слідчі ДБР з’ясовують обставини події. Тривають невідкладні слідчі дії з метою перевірки виконання правоохоронцями своїх службових обов’язків. Проводяться допити свідків та потерпілих.

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Подія кваліфікується як перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Чоловік вистрибнув з четвертого поверху відділу поліції в Ужгороді, ДБР розслідує дії правоохоронців 02

Санкція статті: у разі доведення вини правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Чоловік вистрибнув з четвертого поверху відділу поліції в Ужгороді, ДБР розслідує дії правоохоронців 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149515
 
 
 Топ коментарі
 
Полиция не при чем.
Он сам пришел, поднялся на 4 этаж, нашел открытое окно и прыгнул.
Просто, в Ужгороде напряженка с высотными зданиями.
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Да конечно сам выпрыгнул, мусора в тот момент вообще в кабинете не были, пусть и этого прыгуна авакян на поруки возьмёт.
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пригласили чувака на чаек в райотдел, а он схватил пакет с сахаром и тикать?
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То тетушка Януковича за якуневичем побежал
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Не успели там "катувати" . . . По слухам там двинутый клиент (всего их двое было) реально накосячил и, будучи уличённым в содеянном, понял, что вариантов отмазаться нет и пойдёт в колонию, а по каким-то причинам сильно туда не хотел, вот и прыгнул. Следак до сих пор в шоке от произошедшего, он настолько не был готов к такой фигне, что даже дёрнуться не успел. Решётки в здании только с 1 по 3 этаж, на 4-м нет, потому что оттуда типа сбегать глупо - поламаешься или убьёшься.

Я не оправдываю полицию - там умеют прессовать, если очень надо, но в данном случае всё было проще и, я бы сказал, дебильнее . . .
Следаку не позавидуешь, теперь ГБР и всякие активисты-блоггеры всю кровь выпьют так сказать, презумпция невиновности на полицию не распространяется
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Зелений ще буде видригувати то що залишив сабакова на посту міністра.
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Полиция не при чем.
Он сам пришел, поднялся на 4 этаж, нашел открытое окно и прыгнул.
Просто, в Ужгороде напряженка с высотными зданиями.
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Да конечно сам выпрыгнул, мусора в тот момент вообще в кабинете не были, пусть и этого прыгуна авакян на поруки возьмёт.
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100% відмажуться ... скажуть що обкурений ...
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Окна для потроха тоже откройте,пусть поле допроса выходит из окна пятого этажа.
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Мусара били так,що він вирішив що краще вбитись,тому і плигнув.
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зебилы сколько можно писать - вы сделали возврат в прошлое - возможным - вас же и поимеют - справедливость ведь есть)))))))
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пригласили чувака на чаек в райотдел, а он схватил пакет с сахаром и тикать?
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А може він біг до Авакова, щоб освідчитися йому в коханні?
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Но там же решётки на окнах!!!! Как он смог выброситься???
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Перегризав зубними протезами, які встановив за зарплату у 4000 євро
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Если б был подозреваемым в "особо тяжких", уже б под домашним арестом свой срок отбывал...
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Те кто с ним работал, должны тоже прыгнуть, чтобы узнать как оно.
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Уважаемые эксперДы! Вы слышите звон, и не знаете откуда он! Безусловно, и среди мусоров есть подонки. Но вы же не знаете за что задержали граждан. И в каком состоянии. И сразу-Собаков виноват, Зепрезидент... Что вы все обобщаете и плетете сюда политику? Вы там были? Вы видели? Вы знаете правду? А может они подозреваются в изнасиловании, убийстве, ограблении, разбое.... Вы же не знаете НИЧЕГО! Зачем сразу ставить клеймо на полицию и гнать на зебилов? Трудно понять вас...
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Объявление: ст.лейтенант Дмитрий Иванченко, зайдите пожалуйста в 366 кабинет (бухгалтерия) Главка МВД, получите премию 200 грн. от министра Авакова за правильный пост 20.09.2019г. на https://censor.net.ua. Благодарим за службу.
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На четвертом этаже отдела полиции в Ужгороде арестованных бьют.

И на других этажах тоже. Идёшь по корридору, и повсюду слышны крики.
Це Європа!
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Мусора они тупые ,как пробки они даже не думают о том ,что один выбросится с этажа ,другой вообще ничего не сделает а вот третий может расчитаться и сделать это настолько жёстко ,что мама не горюй ... Чоловік вистрибнув з четвертого поверху відділу поліції в Ужгороді, ДБР розслідує дії правоохоронців - Цензор.НЕТ 6337
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Скорей всего выкинули. Аналогичных 2 случая в течение 2х недель были в Лозовой в Харькове.Цыган после пыток выбрасывали,чтобы скрыть следы катувань.Даже не пожурили.
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Судя по снимку налицо горе-строители-проектанты.Надо ГАСКУ показать.Как можно с такими нарушениями построить здание?
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Если по-правильному, то в таких учреждениях должны быть на окнах решетки. 🥺
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- Кого хоронят?
- Тещу.
- Что случилось?
- Отравилась грибами.
- А почему вся в синяках?
- Есть не хотела!
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Вокруг отделений полиции должен быть батут по периметру.
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Били человека, однозначно, садисты в погонах. Всех, кто причастен, кто занимался его "делом", гнать из органов с волчьим билетом! Пускай идут вагоны разгружать.
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