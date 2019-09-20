 Вночі у військовому госпіталі Луцька сталася пожежа, евакуйовано 91 людину, - ДСНС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 вересня о 2:25 в м. Луцьк по вул. Сенаторки Левчанівської, 4 на покрівлі двоповерхового будинку Луцького гарнізонного військового госпіталю виникла пожежа", - сказано в повідомленні.

О 5:00 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 500 м2. Жертв і постраждалих немає.

"Оперативно була проведена евакуація пацієнтів та персоналу госпіталю. Загалом персоналом і рятувальниками було евакуйовано 91 людину, з яких 7 хворих у важкому стані і 11 працівників госпіталю. Пацієнти госпіталю були розміщені в Луцькій міській клінічній лікарні. Постраждалих від пожежі немає", - повідомили в ДСНС.

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Фото: пресслужба ДСНС

Причини пожежі і збитки встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Волинській області.