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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Луцьк (163) пожежа (1814) ДСНС (2078)

 Вночі у військовому госпіталі Луцька сталася пожежа, евакуйовано 91 людину, - ДСНС. ФОТО

Вночі на покрівлі двоповерхового будинку Луцького гарнізонного військового госпіталю виникла пожежа. Рятувальники евакуювали понад 90 осіб, з яких 7 хворих у важкому стані і 11 працівників госпіталю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 вересня о 2:25 в м. Луцьк по вул. Сенаторки Левчанівської, 4 на покрівлі двоповерхового будинку Луцького гарнізонного військового госпіталю виникла пожежа", - сказано в повідомленні.

О 5:00 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 500 м2. Жертв і постраждалих немає.

Вночі у військовому госпіталі Луцька сталася пожежа, евакуйовано 91 людину, - ДСНС 01

"Оперативно була проведена евакуація пацієнтів та персоналу госпіталю. Загалом персоналом і рятувальниками було евакуйовано 91 людину, з яких 7 хворих у важкому стані і 11 працівників госпіталю. Пацієнти госпіталю були розміщені в Луцькій міській клінічній лікарні. Постраждалих від пожежі немає", - повідомили в ДСНС.

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Вночі у військовому госпіталі Луцька сталася пожежа, евакуйовано 91 людину, - ДСНС 02

Фото: пресслужба ДСНС

Причини пожежі і збитки встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Волинській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149504
 
 
 Топ коментарі
 
Хорошо, что все целы. Скорейшего им выздоровления.
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Давно потрібно було виділити кошти на капітальний ремонт, а не прикриватися владі тим , що це недоторкана пам'ятка архітектури! Скільки цій споруді років???? Скільки мав витримати стрезний дерев'яний дах??? Об'єктивність, будь ласка!
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Це може бути кацапська диверсія.
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Хорошо, что все целы. Скорейшего им выздоровления.
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Ночью на кровле двухэтажного здания Луцкого гарнизонного военного госпиталя возник пожар.

Ищите тех, кому это выгодно. Кто у нас сейчас до усрачки боится ветеранов АТО и военных?
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але це добре що порохоботи визнають що раніше мародер мародерив країну
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Вы почитатель Г+Г? Обычно у таковых созданий божьих в сарказм плохо получается.
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Давно потрібно було виділити кошти на капітальний ремонт, а не прикриватися владі тим , що це недоторкана пам'ятка архітектури! Скільки цій споруді років???? Скільки мав витримати стрезний дерев'яний дах??? Об'єктивність, будь ласка!
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