 Вночі у військовому госпіталі Луцька сталася пожежа, евакуйовано 91 людину, - ДСНС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"20 вересня о 2:25 в м. Луцьк по вул. Сенаторки Левчанівської, 4 на покрівлі двоповерхового будинку Луцького гарнізонного військового госпіталю виникла пожежа", - сказано в повідомленні.
О 5:00 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 500 м2. Жертв і постраждалих немає.
"Оперативно була проведена евакуація пацієнтів та персоналу госпіталю. Загалом персоналом і рятувальниками було евакуйовано 91 людину, з яких 7 хворих у важкому стані і 11 працівників госпіталю. Пацієнти госпіталю були розміщені в Луцькій міській клінічній лікарні. Постраждалих від пожежі немає", - повідомили в ДСНС.
Фото: пресслужба ДСНС
Причини пожежі і збитки встановлюються.
На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Волинській області.
Ищите тех, кому это выгодно. Кто у нас сейчас до усрачки боится ветеранов АТО и военных?