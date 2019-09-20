 Україна хоче закупити у Франції патрульні катери для прикордонників, - МВС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це йшлося 19 вересня на зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.
"МВС розглядає можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України. Однією з найбільш прийнятних для співробітництва є пропозиція французької компанії ОСЕА. Основна вимога - локалізації будівництва та залучення українських виробників у проєкт оновлення парку патрульних катерів", - сказав Арсен Аваков.
Етьєн де Понсен в свою чергу зазначив, що Франція зацікавлена у довгостроковому співробітництві з Україною. А також окремо підкреслив успішність реалізації спільного проєкту по створенню Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.
Нагадаємо, в рамках українсько-французького проєкту французькою стороною вже поставлено 4 одиниці вертольотів Н225 (1 для НГУ, 3 для ДСНС). До кінця 2019 планується отримання ще 2 одиниць Н125 та 2 одиниць.
Но нужно начинать строить свои!
А потом, когда эти прогнозы не оправдываются, вы засовываете свои языки в задницы.... и выдаете новые прогнозы.
прогнозисты... хреновы.
https://mvs.gov.ua/ua/news/24545_MVS_vede_peregovori_z_Franciyu_shchodo_zakupivli_patrulnih_kateriv_dlya_prikordonnikiv___Arsen_Avakov.htm
Wolf Larsen 95a6ff16
Хорошо все то, что делает нас сильнее.
Но нужно начинать строить свои!
"Зацикливание мозга?" - у Рюкзакова? Не знаю. Вам видней.
Твое сообщение - классический СПАМ!
Т.е. очевидно покупаться будет проект и что-то из комплектующих.
Сами катера будут строиться здесь.
Контракт на покупку подержанных вертолётов подписан был до зебилов. Мотор Січ может делать МСБ-2, а он подходит далеко не для всего.
А щодо Авакава - тут я з вами згоден.
не зря соседи по итальянской даче
яркие представители гоморы
а у этих граждан очень длинные копыта
и, кстати, мусор из европы(евробляхи) он неплохо пролобировал
лягавые очень лояльно к этим тазикам отнеслись
шо странно
Притесняют русофилов, зрада!
Бибипка он же Тегипко ?
Походу Рюкзаков надеется что таким способом за счет бюджетных денег завоюет себе положительный авторитет в мире вместо того который имеет членом мафиозного клана.
Да были такие в Баку бакинские армяне, может и сейчас кто остался.
хотя и мы имеем не плохой проект пограничного катера . не хуже французкого . правда те строятся серийно а наш доступен только в виде картинок
Що жабаїди розумніші за нас?
Известно, что дареному коню в зубы не смотрят, однако факты - вещь упрямая. Прошло несколько лет. Списанные американские катера до сих пор в США. Они настолько ветхие, что нет никакой надежды, что они смогут своим ходом пересечь Атлантику и добраться до Черного моря. Украина не имеет средств на транспортировку «подарка», поэтому до сих пор его не забрала. Украине приходится оплачивать стоянку и охрану этих утлых посудин в Штатах.
Кстати , Порошенко из меркантильньіх соображений притормозил на пару лет передачу катеров Украине...