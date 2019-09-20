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Все про:Аваков (1246) корабель (566) Франція (783) Понсен (4)

 Україна хоче закупити у Франції патрульні катери для прикордонників, - МВС. ФОТО

МВС веде переговори з Францією про закупівлю патрульних катерів для прикордонників. Головна вимога проєкту - це локалізація виробництва патрульних катерів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це йшлося 19 вересня на зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

"МВС розглядає можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України. Однією з найбільш прийнятних для співробітництва є пропозиція французької компанії ОСЕА. Основна вимога - локалізації будівництва та залучення українських виробників у проєкт оновлення парку патрульних катерів", - сказав Арсен Аваков.

Етьєн де Понсен в свою чергу зазначив, що Франція зацікавлена у довгостроковому співробітництві з Україною. А також окремо підкреслив успішність реалізації спільного проєкту по створенню Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

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Україна хоче закупити у Франції патрульні катери для прикордонників, - МВС 01

Нагадаємо, в рамках українсько-французького проєкту французькою стороною вже поставлено 4 одиниці вертольотів Н225 (1 для НГУ, 3 для ДСНС). До кінця 2019 планується отримання ще 2 одиниць Н125 та 2 одиниць.

Україна хоче закупити у Франції патрульні катери для прикордонників, - МВС 02
Фото: сайт МВС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149497
 
   
 Топ коментарі
 
хорошо нагрелись на вертолетах теперь катера
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судя по всему министру мвд очень понравились французские откаты
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Ну бля дебилы ,авианосцы и крейсера строили на николаевских верфях а сейчас катера хотят закупать ,ну бля и дебилы ... Украина хочет закупить у Франции патрульные катера для пограничников, - МВД - Цензор.НЕТ 6631
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хорошо нагрелись на вертолетах теперь катера
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шурец. Кто нагрелся, французы ? А ты нумал беспланго дадут ?
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Аваків я бачу серіо законтачив з фран. оборонпромом
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ленінська кузня на рибальському не здатна ж...і миколаїв з херсоном теж
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Хорошо все то, что делает нас сильнее.
Но нужно начинать строить свои!
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Свої будують і непогані, раз кацапи у Керченській протоці не могли дати собі з ними ради і зупиняли не лише кораблями, але й авіацією. Але свої будує "Кузня на Рибальському". А це для зелених, як червона шмата. Вони радше віддадуть валюту за кордон, як це зробили з гвинтокрилами, наплювавши на вітчизняну "Мотор-Січ".
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Характерно то, что все заявления порохоботов в адрес Зеленского и нынешней власти звучат в виде прогнозов.
А потом, когда эти прогнозы не оправдываются, вы засовываете свои языки в задницы.... и выдаете новые прогнозы.
прогнозисты... хреновы. Україна хоче закупити у Франції патрульні катери для прикордонників, - МВС - Цензор.НЕТ 2194
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Зацикливание мозга?

Wolf Larsen 95a6ff16
Хорошо все то, что делает нас сильнее.
Но нужно начинать строить свои!
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"нужно начинать строить свои" - нафига? Ишо одну "ленкузню" ннадо .
"Зацикливание мозга?" - у Рюкзакова? Не знаю. Вам видней.
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Оскільки аргументів по темі немає, а констатацією фактів ви, зебіли не заморочуєтеся, то твоє повідомлення можна вважати спамом. Хоча я за свободу слова. Тому пишіть, що хочете. Папір витримає все.😊
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На чем основываются твои "прогнозы"? На фактах?
Твое сообщение - классический СПАМ!
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Я вам шановний відповів, що свої вже будують. Бо ви написали, що пора будувати, тобто ще не будують. Ви справді загальмовані? Перечитайте уважно свій пост і мою відповідь. Уважно!!
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Скажи Вольф Лузерний,що "не сбивается"? Все сбивается,если точно прицелится. Например, полгода нихрена ничего не сделано,кроме обсирания и наклепов на Пороха и патриотической интеллигенции,воинов АТО И ВОЛОНТЕРОВ. АХ да,еще назначения не понятно кого и куда. А " покращення" до сих пор не пришло. Порох за погода восстановил армию с Турчиновим и економику оборонную наладил, авторитет создал, организовали и заработали города и села,реформи пошли. Конечно, непонятливим они не нравились,потому как их интереса не било. А теперь все уже поняли, что оно промсходит и какую промашку дали люди. Задом будем ощущать ошибки,как при Януке-предателе!
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Главное требование проекта - это локализация производства патрульных катеров в Украине.Источник:https://censor.net.ua/p3149497

Т.е. очевидно покупаться будет проект и что-то из комплектующих.
Сами катера будут строиться здесь.
Контракт на покупку подержанных вертолётов подписан был до зебилов. Мотор Січ может делать МСБ-2, а он подходит далеко не для всего.
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Зовсім не очевидно. Очевидно, що Аваков налагодив канал. Я б погодився з вами, якби у Франції купили проект, чи зробили кооперацію по гелікоптерах. А тут просто викупили списані. Знаєте, яка тут зона для маніпуляцій? І повторю ще раз- на відміну від гвинтокрилів, виробництво яких справді вкрай обмежене, якщо не брати до уваги двигуни, виробництво кораблів малого класу і катерів у нас на хорошому рівні. Тому домовлятися можна було про комплектуючі, як ви кажете, чи краще про кооперацію. І взагалі у мене враження, що Авакова в Україні не контролює ніхто. І не контролював ніхто - Ні Порошенко, ні Гройсман, ні Зеленський, ні тим більше Гончарук. Такий собі президент всієї поліції
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Виходячи з тексту статті мова йде саме про виробництво катерів у нас.
А щодо Авакава - тут я з вами згоден.
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судя по всему министру мвд очень понравились французские откаты
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аваков давно фигура в европе
не зря соседи по итальянской даче
яркие представители гоморы
а у этих граждан очень длинные копыта
и, кстати, мусор из европы(евробляхи) он неплохо пролобировал
лягавые очень лояльно к этим тазикам отнеслись
шо странно
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машины должны ввозиться без всяких налогов. если прикрутили гайки с тарифами, то отпустите их в ином, к примеру, Грузия так и сделала.
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Какое отношение имеет мвд к пограничникам?
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Могу только предположить... Рюкзаков знает как на французском будет -"здрасти".
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по крайне мере с 1953. когда погран войска были переданы МВД.
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Под МВД пограничники были совсем мало. Пограничники были ВЧК, затем НКВД,МГБ, КГБ.
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"Все менты" стало при Л.Д.Кучме, когда дали добро принимать в службу(СБУ) мусоров. До этого ни один мусор даже мечтать не мог стать сотрудником КГБ. Агентом внештатным да, но не сотрудником.
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самое что ни на есть прямое, - Аваков под себя подмял все,- пограничников, НГУ, миграционную службу, пожарников, нациков и нац-жен.. Будущий фюрер Украины, когда клоун отыграет свою роль.
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А шо такое, отечественные с Рыбальского уже не катят ?, А я ж забыл, онт уже нн кошерные.
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Та какие ж они отечественные? Русофил и бывший рыг Свыня продал завод русофилу и бывшему рыгу Бибипке
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А теперь завод вообще под арестом
Притесняют русофилов, зрада!
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Кавычки просятся -согласен
Бибипка он же Тегипко ?
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А Украине не хочет закупить оборудование и оснащение для наших госпиталей для лечения и реабилитации раненных на фронте? Ато получается что мусора у нас вооружены до зубов новейшей техникой а раненные просят помощи и собирают на бинты или едут на лечение по другим странам как нищие и никому не нужные.
Походу Рюкзаков надеется что таким способом за счет бюджетных денег завоюет себе положительный авторитет в мире вместо того который имеет членом мафиозного клана.
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Еврокатеробляхи? Порохоботы, доколе с нас будут издеваться этим еврохламом? Вси на Майдан!!!
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Рюкзаков только с крышевания обменников имеет 10 миллионов долларов в месяц выручки. Мог бы и сам закупить катера. А если еще копнуть игровые заведения, контрабанду, крышевания янтаря, наркопритоны и проституток то можно не одну армию оснастить до зубов
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Сурлов! Знову ти тут срану демагогію ботівську розвиваєш. Ти сам то хоть бачив ці рюкзаки,глен мордовський. Зараз такі за кордоном втричи коштують. Ляпать язиком об підлогу це не кулі ворочать!
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Ну *** дебилы ,авианосцы и крейсера строили на николаевских верфях а сейчас катера хотят закупать ,ну *** и дебилы ...
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Нет специалистов, все уехали в Европу на заработки. Океан сейчас проводит набор, но зарплаты предлагает до 15к гривен. Те, кто работает заграницей готовы начиная от 30к работать на месте, но таких предложений нет.
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Realno dolzen byt konkurs dlia pokubki katerov i ucastvovat ne odna kompanija.Mozet 10 kompaniji predlozyli i luce varianty cem imejet teper.
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Кто нибудь уже видел вертолеты Рюкзакова, в Украине, в работе?
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В сильную жару один зависает над дачей Авакова для создания прохладного ветерка. Україна хоче закупити у Франції патрульні катери для прикордонників, - МВС - Цензор.НЕТ 4755 Ведь еще Дзержинский что-то говорил про холодную голову, а остальное Рюкзаваков и не читал.
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Граница и ДПСУ это государственная безопасность. До каких пор мент будет командовать погранцами? Другими словами пока у пограничников будут мусоровские законы, такая будет и граница.
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Наступний гешефт купівля франц . підводних човнів для держ митниці
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под Авковым все ходят, даже зеленый шут, но он пока этого не знает..
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Не думаю что человек родившийся в Баку, имеющий по отцовской линии дедушку Сурена (и отец скорее всего вовсе не Борис) может называться аваковым, авакяном-поверю, аваковым-нет.
Да были такие в Баку бакинские армяне, может и сейчас кто остался.
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Армяне есть везде. Даже среди апологетов русского мира. Настоящая фамилия Новинского, - Малхасян.
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бизнесмен из Санкт-Петербурга Ашот Малхасян, - родной брат Вадима Новинского, борца за русский мирЪ, если че=)
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да они по большей части все являются апологетами русского мора
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А як же надпотужні річкові атомоходи свиноГюрзи? Чи вальцманові вундервафлі вже некошерні? Ще дійде до того, що незамінні вальцманомети "Молот" знайдуть чим замінити. Хоча навряд чи. Кажуть, до ствола "Молота" колись торкалась золота рука напівбога, синка соєвого Миздобула, під час героїчної служби в ЗСУ. І з того часу всі вальманомети цієї моделі замироточили
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Правильно, надо развивать французскую промышленность.
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Мы имели прекрасные верфи, но ..... Почему государство не хочет профинансировать переоснощение бывшего 61 коммунара в Николаеве, а покупает во Франции. Вам не кажется, что из нас сделали банановую страну.
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Проснулись. 28 лет уже, как с бананами связаны.
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Не сказал бы. Уверенно просирать все начали в 2000-х.
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В 2000-ных темп просирания возрос в несколько раз, поняли просто, что за содеяное ничего не будет.
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Выдержали паузу до момента, когда "Кузню" можно не рассматривать?
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Надо иметь проект, а не просто нарисовал и по рисунку построил.
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висер аваковський спостерігає за папіком і окуєває...... . де рюкзаки, і де катери з гвинтокрилами..... , ще вчитись і вчитись........ .
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если у французов есть хороший проект катера а у нас нет то можно и взять . только обычно такие дела делаются так . головной катер строят у французов а остальные по лицензии у нас

хотя и мы имеем не плохой проект пограничного катера . не хуже французкого . правда те строятся серийно а наш доступен только в виде картинок Україна хоче закупити у Франції патрульні катери для прикордонників, - МВС - Цензор.НЕТ 2782


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аваков вже не знае куди витрачати оці шлени гроші які заложені у держбюджеті на поліцію...хранцузськи цяцьки купляє
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А самим будувати катери криві руки мішають?
Що жабаїди розумніші за нас?
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Соевый гидрант сильно радовался и гордился, когда США подарили Украине пару списанных катеров. Он говорил на каждом шагу о роскошном подарке и большой заботе Америки, но умалчивал о главном - техническое состояние этих ржавых посудин. Они несколько лет стояли на причале в одном из портов Штатов. Американцев душила жаба их утилизировать - это большие расходы! В результате давно списанный металлолом решили сбагрить Украине в качестве подарка.
Известно, что дареному коню в зубы не смотрят, однако факты - вещь упрямая. Прошло несколько лет. Списанные американские катера до сих пор в США. Они настолько ветхие, что нет никакой надежды, что они смогут своим ходом пересечь Атлантику и добраться до Черного моря. Украина не имеет средств на транспортировку «подарка», поэтому до сих пор его не забрала. Украине приходится оплачивать стоянку и охрану этих утлых посудин в Штатах.
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Невзоров , не бреши . Американские "Айлендьі" в отличном состоянии , Атлантику пройдут легко . А их комплектация єлектроникой и радарами вьізьівает безнадежную зависть у военно-морских баранов ЧФ и ФСБ.
Кстати , Порошенко из меркантильньіх соображений притормозил на пару лет передачу катеров Украине...
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Мало авакову миллиардных глючных французских вертолетов (норги и поляки отказались от этого говна), еще в свою рюкзачную империю патрульных катеров захотел? При всех властях непотопляемый?
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Черговий реверанс французам за непродані ними Містралі росіянам?
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Почему катера, почему не крейсера или авианосцы с подлотками???
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