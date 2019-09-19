 "Не вистачило 4 голосів. Де ти? Ми провалили", - невдале голосування "Слуги народу" і закон про реформу прокуратури, - день роботи ВР 19 вересня. ФОТОрепортаж

День роботи ВР від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.
Початок робочого дня у ВР
Мажоритарник-самовисуванець Лесь Довгий з колегою
Депутатські жестикуляції
Один із найбільш впізнаваних нардепів від "СН" Дубинський
Депутатські гаджети
Депутат-мажоритарник від Києва зі "СН" Забуранна
Забуранна з колегою з "СН" Куницьким
Спікер Разумков і перший віцеспікер Стефанчук
Вакарчук в Раді
Самовисуванець Іванчук з колегою
Колеги відвернулися від Вакарчука
Депутатські наради
Голосування нардепів
Співголова фракції "СН" Корнієнко
Депутат Корявченков зі "СН"
Депутати обговорюють провальне голосування монобільшості
їм набридло голосувати, бо зверху наказали - НАДА.
телка от СН размером с две гади тоже впечатляет
1,5 Ирки
Или 1,3 Гонтаревой
0,8 Пети
1 Юзик = 2 Стефанчука.
1 Стефанчук = 4 президента.
Скільки президентів в одному Юзику?
Я навіть впевнений, що дехто із депутатів від СН її рішить
🍒 * 🐕 = 16
?
Я думала таким только домохозяйки не очень умные страдают
які лошкі обрали цього аферюгу ?
ну як так ???? !!!!
ПыСы. Согласен.
Лидер группы «Океан Эльзы» в этот день собирается сразу после заседания в Верховной Раде покинуть пределы страны. Вакарчук приготовил для всех сюрприз, пишет СМИ.Святослава Вакарчука будут ждать в столице Беларуси Минске, куда он вылетит самолетом сразу после заседания в украинском парламенте. В Минске у «ОЕ» состоится долгожданный концерт Отмечается, что выступление в Минске было запланировано еще в начале года, но после того, как Вакарчук с головой ушел в политику, то фанаты почти до последнего гадали, будет ли запланированный концерт.
Сравним
Но теперь вы раскрыли нам глаза
Спочатку про свое напиши - а потім других критикувати ! Чи ти напевно гроші постами у москалів заробляеш ???
Вот на шоу лазальщика по колокольням странно идти
А на концерт Славка... может, кого-то прет ещё
30 мин. ·
Скоро в Украине может появиться... второй первый заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки. И им может стать депутат от Слуги народа Сергей Ионушас.
Дело в том, что глава СБУ Иван Баканов захотел получить профильного зама генпрокурора из числа лоялных к нему людей. Для этого поменяли закон. Раньше меняли закон под Луценко-прокурора без высшего юридического образования, а сейчас ввели норму о двух первых замах. Возникает вопрос - а почему близкого к "95 кварталу" Ионушаса делают именно первым замом? Почему не обычным замом? Ответ - по ссылке