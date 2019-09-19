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 Підприємство "Укроборонпрому" освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 "Град". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Державне підприємство "Шепетівський ремонтний завод", що входить в ДК "Укроборонпром" успішно провело кваліфікаційні випробування дослідних зразків направляючих труб артилерійської частини виробу БМ-21 "Град".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

На цьому етапі підприємство завершило повний цикл освоєння і виготовлення всіх комплектуючих, що входять до складу артилерійської частини виробу БМ-21 "Град".

Підприємство Укроборонпрому освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 Град 01
Підприємство Укроборонпрому освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 Град 02

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Підприємство Укроборонпрому освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 Град 03
Підприємство Укроборонпрому освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 Град 04
Підприємство Укроборонпрому освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 Град 05

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Підприємство Укроборонпрому освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 Град 06
Підприємство Укроборонпрому освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 Град 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149477
 
   
 Топ коментарі
 
Направляючі труби за 5 років? Чого так спішити?
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Через каких то 5 лет освоят и собственное производство трехгранного штыка.
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Направляючі труби за 5 років? Чого так спішити?
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Ну да))))
Капучино надфилем на дому за неделю ствол к СВД точит, а тут пять лет))))
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Вообще то нужен сменный пакет (выстрелил-выкинул), а мнгоразвая железяка
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Через каких то 5 лет освоят и собственное производство трехгранного штыка.
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До яких це геверів тригранний? Часів Наполеона?))
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Не, цэ не ЗЕ, он уже треть года в президентах. Тут мне писал один писака, что не смог поменять страну за такой срок.
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успехи миномета "молот" не пошли в урок
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а нельзя так испытывать, шоб где нить на расеи градом посевы боярышника побыло? стихийное бедствие оно такое.
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Нужно этот день сделать праздничным и выходным. Научились делать трубу для "Катюши"!
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Навіщо, нас тепер будуть охороняти лднр і расєя...
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Я так понимаю, что тягач пока на комплектующих из запоребрика?
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в таком сухостое разве можно так бабахать...чуть пожару не робылы!!! ))))
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