 Підприємство "Укроборонпрому" освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 "Град". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

На цьому етапі підприємство завершило повний цикл освоєння і виготовлення всіх комплектуючих, що входять до складу артилерійської частини виробу БМ-21 "Град".





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