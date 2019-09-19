 Підприємство "Укроборонпрому" освоїло повний цикл виготовлення артилерійської частини БМ-21 "Град". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
На цьому етапі підприємство завершило повний цикл освоєння і виготовлення всіх комплектуючих, що входять до складу артилерійської частини виробу БМ-21 "Град".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
На цьому етапі підприємство завершило повний цикл освоєння і виготовлення всіх комплектуючих, що входять до складу артилерійської частини виробу БМ-21 "Град".
Капучино надфилем на дому за неделю ствол к СВД точит, а тут пять лет))))