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Все про:Рівненщина (454) бурштин (342)

 Поліція вилучила пів тонни бурштину в Рівненській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Понад півтонни бурштину та обладнання для його обробки вилучили поліцейські в Рівненській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС.

У повідомленні зазначається: "Поліцейські викрили незаконну діяльність злочинної групи в складі чотирьох осіб, яку вони здійснювали в селищі Володимирець.

19 вересня, під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання та бурштин.

Санкціоновані обшуки провели співробітники слідчого управління при оперативному супроводі Управління стратегічних розслідувань поліції Рівненської області, під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.

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До заходів також залучили взвод тактичної підтримки роти тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції області.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 198 (незаконного придбання, зберігання та збуту майна, здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, в селищі Володимирець поліцейські провели п'ять обшуків у чотирьох учасників злочинної групи.

За їхніми результатами у 30-, 44- і 42-річних місцевих жителів поліцейські вилучили 30 мішків "сонячного" каменя, зокрема обробленого, загальною вагою майже 600 кілограмів.

Крім того, в приміщенні 41-річного жителя Володимирця правоохоронці виявили ще й верстати для обробки бурштину-сирцю, на які в рамках кримінального провадження накладається арешт.

Вилучений бурштин направлено на експертизу. Слідчі дії тривають".


Поліція вилучила пів тонни бурштину в Рівненській області 01
Поліція вилучила пів тонни бурштину в Рівненській області 02
Поліція вилучила пів тонни бурштину в Рівненській області 03
Поліція вилучила пів тонни бурштину в Рівненській області 04
Поліція вилучила пів тонни бурштину в Рівненській області 05
Поліція вилучила пів тонни бурштину в Рівненській області 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149448
 
   
 Топ коментарі
 
Чиста брехня!!! Ну який ще може бути нелегальний бурштиновий бізнес , якщо місяць тому Великий Кон Чен Ий власноручно звільнив хрещеного батька бурштинової мафії лісника Андрюшу та ще купу інших бурштинових піратів з займаних посад 😃
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Вот так и воруют по полтонны за день. А кто-то из власти и силовиков наживается. Порядка нет до сих пор, да и Аваков на месте.
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2 тыс это теперь такая премия Дарвина для рашкован?
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Результатов по делу янтаря у новой власти не вижу. Время достаточно прошло. Как будто неизвестно кто и что там крышует.
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Пока что одни разговоры и острое желание дерибанить украинскую землю.
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Взявший высокий старт и не пришедший к финишу,плохо кончит. Помогут и враги и те, кто ему поверили.
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А у старой власти результатов ты много видел? Полиция изъяла полтонны янтаря в Ривненской области - Цензор.НЕТ 458
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Вот так и воруют по полтонны за день. А кто-то из власти и силовиков наживается. Порядка нет до сих пор, да и Аваков на месте.
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Півтони в день дає одна помпа на хорошому місці)
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А вот новость,в которой прекрасно все!
В московском метро два мента хотели поймать на взятке третьего. В результате, последний застрелил обоих. Размер взятки был две тысячи рублей. Уровень интеллекта: российский мент
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2 тыс это теперь такая премия Дарвина для рашкован?
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Ага, как раз слушал Невзорова и он поприкалывался над этим
ну и традиционно унизил попов)
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Одного убил, одного ранил. "В результате перестрелки в московской подземке на станции «Рязанский проспект» один сотрудник полиции погиб, другой - тяжело ранен. Правоохранители хотели задержать сотрудника безопасности метрополитена Алексея Смирнова по подозрению в получении взятки. Он отказался отдавать им табельное оружие и следовать в УВД. Вместо этого он открыл огонь по коллегам". Полиция изъяла полтонны янтаря в Ривненской области - Цензор.НЕТ 2047
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для масквабада 2000 руб це копійки, там проїзд у метро 1 поїздка коштує десь 55 руб. То бомж якийсь московський
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Оказывается не все обратно в землю зарыли...😁
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Чиста брехня!!! Ну який ще може бути нелегальний бурштиновий бізнес , якщо місяць тому Великий Кон Чен Ий власноручно звільнив хрещеного батька бурштинової мафії лісника Андрюшу та ще купу інших бурштинових піратів з займаних посад 😃
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На мировом рынке упала цена на янтарь. Думаю, Ровно закидало мировые биржи. Полиция изъяла полтонны янтаря в Ривненской области - Цензор.НЕТ 3632
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Брехня . Вовуся уже пабедив давно , всю янтарную мафию . Это постава ,, происки Пороха . Полиция изъяла полтонны янтаря в Ривненской области - Цензор.НЕТ 3208 .
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Делиться надо , вам же Беня объяснил политику , голобородьки должны как - то выживать на этом куске земли .
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Ділитись з доном Арсеном не захотіли ? Іншим в науку !
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