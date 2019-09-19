 Розшукуваного Інтерполом ватажка етнічної банди Самвела Донецького затримано на Полтавщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це з посиланням на Департамент комунікації Нацполіції повідомляє Цензор.НЕТ.
Очолював злочинну організацію уродженець Республіки Грузія, а нині житель Києва на прізвисько Самвел Донецький.
"Самвел Донецький - найвпливовіший мафіозі, як він сам себе називав, починаючи з 90-х, керував кримінальним угрупованням у Донецькій області, згодом поширив свій вплив на Запоріжжя і Полтавщину", - розповів перший заступник голови Національна поліція України Євген Коваль.
Зазначається, що ватажок злочинного угруповання розшукувався Інтерполом за скоєння вбивства на території Вірменії. Учасники ОЗУ спеціалізувалася на рекеті, викраденні людей, торгівлі зброєю, загрози, фізичні розправи і замовних вбивствах. Зловмисникам інкримінують скоєння злочинів, передбачених шістьма статтями Кримінального кодексу.
В результаті спецоперації затримано 60-річного організатора злочинної групи, його 58-річну супутницю і двох найближчих виконавців. Проведено понад 50 санкціонованих обшуків за місцем проживання цих та інших фігурантів кримінальної угруповання. Вилучено вогнепальну і холодну зброю, автомобілі, гроші, наркотичні засоби.
Головним слідчим управлінням НПУ, під процесуальним керівництвом ГПУ, готується вручення підозр затриманим у скоєнні низки злочинів, зокрема: ст. 255 (Створення злочинної організації), ст. 189 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 296 (хуліганство), 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 27 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Навіть Зеленський розуміє, що якщо посадить колишнього президента, то це саме буде чекати й на нього.
Сосед у меня был, тоже тбилисский ара - говорил шо там погромы были и их там с окон выбрасывали.
Им тогда всем давали статус беженца и украинское гражданство.
Армения его разыскивает, но депортировать его туда наверное не сможем потому шо он гражданин Украины.