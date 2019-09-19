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Все про:затримання (3021) криміналітет (188) Нацполіція (8217) Полтавщина (285)

 Розшукуваного Інтерполом ватажка етнічної банди Самвела Донецького затримано на Полтавщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрили злочинне угруповання, яке скоювало тяжкі та особливо тяжкі злочини на території України та за її межами.

Про це з посиланням на Департамент комунікації Нацполіції повідомляє Цензор.НЕТ.

Очолював злочинну організацію уродженець Республіки Грузія, а нині житель Києва на прізвисько Самвел Донецький.

"Самвел Донецький - найвпливовіший мафіозі, як він сам себе називав, починаючи з 90-х, керував кримінальним угрупованням у Донецькій області, згодом поширив свій вплив на Запоріжжя і Полтавщину", - розповів перший заступник голови Національна поліція України Євген Коваль.

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Зазначається, що ватажок злочинного угруповання розшукувався Інтерполом за скоєння вбивства на території Вірменії. Учасники ОЗУ спеціалізувалася на рекеті, викраденні людей, торгівлі зброєю, загрози, фізичні розправи і замовних вбивствах. Зловмисникам інкримінують скоєння злочинів, передбачених шістьма статтями Кримінального кодексу.

В результаті спецоперації затримано 60-річного організатора злочинної групи, його 58-річну супутницю і двох найближчих виконавців. Проведено понад 50 санкціонованих обшуків за місцем проживання цих та інших фігурантів кримінальної угруповання. Вилучено вогнепальну і холодну зброю, автомобілі, гроші, наркотичні засоби.

Головним слідчим управлінням НПУ, під процесуальним керівництвом ГПУ, готується вручення підозр затриманим у скоєнні низки злочинів, зокрема: ст. 255 (Створення злочинної організації), ст. 189 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 296 (хуліганство), 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 27 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Розшукуваного Інтерполом ватажка етнічної банди Самвела Донецького затримано на Полтавщині 01

Розшукуваного Інтерполом ватажка етнічної банди Самвела Донецького затримано на Полтавщині 02
Розшукуваного Інтерполом ватажка етнічної банди Самвела Донецького затримано на Полтавщині 03
Розшукуваного Інтерполом ватажка етнічної банди Самвела Донецького затримано на Полтавщині 04
Розшукуваного Інтерполом ватажка етнічної банди Самвела Донецького затримано на Полтавщині 05
Розшукуваного Інтерполом ватажка етнічної банди Самвела Донецького затримано на Полтавщині 06

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Розшукуваного Інтерполом ватажка етнічної банди Самвела Донецького затримано на Полтавщині 07
Розшукуваного Інтерполом ватажка етнічної банди Самвела Донецького затримано на Полтавщині 08
Розшукуваного Інтерполом ватажка етнічної банди Самвела Донецького затримано на Полтавщині 09
Розшукуваного Інтерполом ватажка етнічної банди Самвела Донецького затримано на Полтавщині 10
Розшукуваного Інтерполом ватажка етнічної банди Самвела Донецького затримано на Полтавщині 11
Розшукуваного Інтерполом ватажка етнічної банди Самвела Донецького затримано на Полтавщині 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149419
 
   
 Топ коментарі
 
Може всеж таки Портнова, Ахмєтова, Мертвечука, Єфрємова і компані?
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Так щось не видно жодного тезису про це. Лише про Порошенка говорите.
Навіть Зеленський розуміє, що якщо посадить колишнього президента, то це саме буде чекати й на нього.
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Самвел Донецький це все одно що Арсен Аваківський))
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скоро и главаря соевой банды петриллу ценичного так же хапнут.
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Може всеж таки Портнова, Ахмєтова, Мертвечука, Єфрємова і компані?
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коментар відмічено як спам  
 
петриллу ценичного и его торговых партнёров ахмета и мертвечука а так же портнова туда же на подтанцовку.
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Так щось не видно жодного тезису про це. Лише про Порошенка говорите.
Навіть Зеленський розуміє, що якщо посадить колишнього президента, то це саме буде чекати й на нього.
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Самвел донецкий, уже не донецкий. Ибо с кацапами пришли другие бандиты. На будущее урок таким авторитетам
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Та он и был не сильно донецкий, его ещё в 90-е годы донецкие бандиты за беспредел к смерти приговорили, и он оттуда в Бердянск свалил.
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Отсидит Самвел и на родину со всеми его корешами. Этнические банды. Какие банды? На родину их всех.
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Ну, он не армянский а тбилисский ара, они тикали в ранние 90-е оттуда.
Сосед у меня был, тоже тбилисский ара - говорил шо там погромы были и их там с окон выбрасывали.
Им тогда всем давали статус беженца и украинское гражданство.
Армения его разыскивает, но депортировать его туда наверное не сможем потому шо он гражданин Украины.
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Самвел Донецький це все одно що Арсен Аваківський))
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Бандиту гражданство дали, а потом забрали. И на родину.
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Похоже это Самвел Мартиросян. он был очень известен в 90-х. в Макеевке и Донецке. Пробейте по гуглу. по возрасту сходится. Дружил с мразями типа Джарты и мента Могилёва. много беспредельничал и грабил. чудом дожил до наших дней....
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так это гангстеры.. снаганом..шо им ашотам в горах не чедится все на сед сюда слетают...
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