 Розшукуваного Інтерполом ватажка етнічної банди Самвела Донецького затримано на Полтавщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це з посиланням на Департамент комунікації Нацполіції повідомляє Цензор.НЕТ.

Очолював злочинну організацію уродженець Республіки Грузія, а нині житель Києва на прізвисько Самвел Донецький.

"Самвел Донецький - найвпливовіший мафіозі, як він сам себе називав, починаючи з 90-х, керував кримінальним угрупованням у Донецькій області, згодом поширив свій вплив на Запоріжжя і Полтавщину", - розповів перший заступник голови Національна поліція України Євген Коваль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З Болгарії до Києва екстрадовано злодія в законі Гегу Озургетського, що перебуває в міжнародному розшуку, - Аброськін. ФОТО

Зазначається, що ватажок злочинного угруповання розшукувався Інтерполом за скоєння вбивства на території Вірменії. Учасники ОЗУ спеціалізувалася на рекеті, викраденні людей, торгівлі зброєю, загрози, фізичні розправи і замовних вбивствах. Зловмисникам інкримінують скоєння злочинів, передбачених шістьма статтями Кримінального кодексу.

В результаті спецоперації затримано 60-річного організатора злочинної групи, його 58-річну супутницю і двох найближчих виконавців. Проведено понад 50 санкціонованих обшуків за місцем проживання цих та інших фігурантів кримінальної угруповання. Вилучено вогнепальну і холодну зброю, автомобілі, гроші, наркотичні засоби.

Головним слідчим управлінням НПУ, під процесуальним керівництвом ГПУ, готується вручення підозр затриманим у скоєнні низки злочинів, зокрема: ст. 255 (Створення злочинної організації), ст. 189 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 296 (хуліганство), 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 27 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.











Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кримінального авторитета затримали на Прикарпатті під час вимагання $70 тис. від підприємця, - СБУ. ФОТО











