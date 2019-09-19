EN|RU|UK
Теми дня: Замінування моста Метро в Києві Нова Рада Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  13510  88
Все про:ВМС (428) корабель (566) Одеса (2104) США (5421)

 Новітній десантний катамаран ВМС США USNS Yuma зайшов в Одеський порт. ФОТОрепортаж

Американський транспортно-десантний корабель USNS Yuma сьогодні вранці зайшов в Одеський морський торговельний порт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

Новітній десантний катамаран ВМС США USNS Yuma зайшов в Одеський порт 01

О 8:30 корабель з'явився на горизонті. Його супроводжував катер Морської охорони Держприкордонслужби. О 10:30 "Юма" пришвартовано біля причалу 1-К.

Це вже другий візит нового десантного катамарана в наш порт. Перший відбувся 29 червня цього року, напередодні міжнародних навчань Сібріз-2019. Тоді "Юма" доставила до Одеси спорядження, обладнання і військову техніку для навчань. Мета нинішнього візиту поки невідома.

Новітній десантний катамаран ВМС США USNS Yuma зайшов в Одеський порт 02

Читайте також: Українські моряки завершили навчання та підготовку в США для служби на катерах класу Island, - посольство. ФОТОрепортаж

Новітній десантний катамаран ВМС США USNS Yuma зайшов в Одеський порт 03

Увійшовши в Чорне море, американський корабель попрямував у Поті, однак, як повідомляє низка ЗМІ, грузинська влада із незрозумілої поки причини не дозволила йому зайти в територіальні води. Транспортник чекав дозволу десять годин, а потім розвернувся і пішов до Одеси.

Новітній десантний катамаран ВМС США USNS Yuma зайшов в Одеський порт 04

Новітній десантний катамаран ВМС США USNS Yuma зайшов в Одеський порт 05

USNS Yuma - восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead. Довжина 103 метра, ширина 28,5 метрів. Чотири дизельні двигуни сумарною потужністю 86 тисяч кінських сил приводять в рух водометні рушії, що розганяють корабель до 43 вузлів (80 км/год!). Повна водотоннажність 2400 тонн. Катамаран зроблено з легкого алюмінієвого сплаву і спеціально не фарбується.

Може взяти на борт понад 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, зокрема бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дає змогу діяти на мілководді. Є вертолітний майданчик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури передало ВМС України аварійно-рятувальне судно "Олександр Охрименко". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149409
 
   
 Топ коментарі
 
Зачетный аппарат! Вживую он охренителен! USA!
 показати весь коментар
 
Это новую партию успокоительного для буйных бурятских трактористов Минздрав США передал...
Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт - Цензор.НЕТ 6046

 показати весь коментар
 
А в это время на Московии - резко задымили ватные пуканы...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А в это время на Московии - резко задымили ватные пуканы...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
да накласть им.
 показати весь коментар
 
Не скажи, там такая истерика - что того и гляди случится массовый суицид кацапов...
 показати весь коментар
 
 
Что то вкусненькое подвезли против мордвы оккупантской
 показати весь коментар
 
 
Зачетный аппарат! Вживую он охренителен! USA!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ты еще петиных катеров речных не видел у тебя бы катарсис случился от боевой мощи
 показати весь коментар
 
 
у кацапов даже от буксиров падучая напала,

шмаляли, как по авианосцу, таранющему Спасскую башню
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
хорошо хоть буксир стрелять не начал,а то сдались бы кацапы в плен всем флотом,пришлось бы в Очаков буксировать и содержать всю их ораву за бюджетный счет
 показати весь коментар
 
У вас почався неконтрольований викид лайна? Зверніться у себе на рязані до найближчого відділення санепідемстанції Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт - Цензор.НЕТ 5482
 показати весь коментар
 
 
У них нонче-т на рязаня да грябы с глазамя: их бяруть - оне бягуть, их ядять - оне глядять.
...
Радіація, сер Новітній десантний катамаран ВМС США USNS Yuma зайшов в Одеський порт - Цензор.НЕТ 2986
 показати весь коментар
 
Вот припадочное кацапё - Порошенка уже пол года нет
- а он им по прежнему мерещится на каждом углу...)))
 показати весь коментар
 
 
Якщо людина безпричинно згадує Петю чи Зе, то це або троль проплачений, або психічно хворий. так хто ти?)))
 показати весь коментар
 
 
Лучше со своими "роботами" Вася-Федорами сравни, ватка!
 показати весь коментар
 
 
Грузия видимо уже легла под Рашку, ну давайте хоть в Украине разгружайте свою технику и лендлиз.
 показати весь коментар
 
 
Это новую партию успокоительного для буйных бурятских трактористов Минздрав США передал...
Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт - Цензор.НЕТ 6046

 показати весь коментар
 
 
На таком корабле можно легко привезти дивизион ПКР"Гарпун" , что очень нужно для обороньі побережья...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
хорошо что раньше не передали,а то бы отдали,как катера

Порт Керчь 2019

Новітній десантний катамаран ВМС США USNS Yuma зайшов в Одеський порт - Цензор.НЕТ 8110
 показати весь коментар
 
Пора уже просить США делать в Украине военную американскую базу. Только ето сдержит наступление кацапов
 показати весь коментар
 
 
проснись - они уже под Очаковым строят давно!))))
 показати весь коментар
 
 
При Трампе, это мало вероятно. К сожалению.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не будет никакой военной базы. США не собираются сильно дразнить Рашу.
 показати весь коментар
 
Казламордый, это тебе трампушка лично сказал? Остуди пукан, козлорылый
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
да здравствует украинский флот. самый мощный флот в мире!
 показати весь коментар
 
Да здравствует *****, самое ***** на всей планете!
 показати весь коментар
 
А кто то с росии, этот катоморан типа своими лодками проводили
 показати весь коментар
 
Я представляю ето зрелище как такая огромная махина разгоняется до 80км/час
 показати весь коментар
 
 
У грузинов путлеровец у власти. Не пустили корабль ВМФ США... Писец! Совсем с дуба рухнули?!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Похож на плавающую тюрьму.
 показати весь коментар
 
 
Забавное сравнение. Мне напомнило скорее плавучий город.
 показати весь коментар
 
 
ну у вас там в срашке-********* всё с тюрьмой ассоциируется, неудивительно...
 показати весь коментар
 
 
Вот бы ***** твоего туда, да, козлорылый?
 показати весь коментар
 
Власти Грузии окончательно доказали свою пророссийскую позицию запретив кораблю США заходить в свои воды. Оппозиция просто в ярости.
 показати весь коментар
 
 
Ну, а мы свой крейсер будем продавать с молотка который на 95 % уже готов. паралельная реальность мля...
 показати весь коментар
 
 
Зебілам треба гроші, бо у кінці року борги віддавати.
 показати весь коментар
 
 
Ну, 73% *******...в уже готовы к возвращению крепостного права как "расеи". Их и предлагаю начинать продовать.
 показати весь коментар
 
 
Це як в анекдоті, коли Мойша продавав листівки партизанського табору в окупованому селі.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Конечно нужны стране деньги. синьоносый гэтьман напозычал и накрал не хило
 показати весь коментар
 
Тобі не треба, бо Коломойша заплатить за твої висери на цензорі.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Брехло маразматическое. По чем мясо сегодня брал？😀
 показати весь коментар
 
На 95% он уже сгнил, да и создавался он под советское вооружение которого нет у Украины. Полностью же это ржавое корыта переделывать смысла нет.
 показати весь коментар
 
 
Та да... и танки т64 тоже делались при совке, нахер их модернизировать, все как излишнее имущество с молотка слить... Да и автоматы АК-74 тоже советское прошлое, тоже распродать... Ответь на один вопрос ты просто поц или это врожденный дефект?
 показати весь коментар
 
 
Одно дело танк а другое корабль который десятки лет простоял у причала, танки в режиме консервации могут стоять очень долго и ничего им не будет.
 показати весь коментар
 
 
Начнем с того что ты на вопрос так и не ответил.
 показати весь коментар
 
А ты по жизни дебил или проплаченная соевая тварь разгоняющая зраду, выбирай.
 показати весь коментар
 
 
Да что ему обьяснять, он даже не в курсе что такое гарантийный срок службы корпуса корабля.
 показати весь коментар
 
 
Єтот ракетньій крейсер не нужен ВМСУ , от слова совсем.
 показати весь коментар
 
 
Классный аппарат, США как всегда на высоте, в эРэФии такого и в помине нет.
 показати весь коментар
 
 
При таких раскладах, что вырисовываются после заяв главЗебила и его МИД, амеры скорее всего грузят обратно на вывоз все те няшки, что завозили при Пете для борьбы с мордором...
 показати весь коментар
 
 
Наверное много разных нисчаков для нашей армии привез.Не зря кацапы вой подымали по поводу его похода
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
да здравствует украинский флот, с амый мощный флот в мире!
 показати весь коментар
 
Вариант первый-не нравится спам.Вариант второй-застрял рогами в клаве😂😂🌷××
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
это ты, матшишкапеу?
 показати весь коментар
 
Новітній десантний катамаран ВМС США USNS Yuma зайшов в Одеський порт - Цензор.НЕТ 2537
Ой куме, шото за порєбріком жахнуло?
Та то
 показати весь коментар
 
 
- Куме так жахнуло давно
- Так зараз куме тирнет є, дізнались раніше
 показати весь коментар
 
- Ой куме, шото за порєбріком жахнуло?
- Так то Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт. ФОТОрепортаж
- Куме, так жахнуло давно
- Так зараз куме тирнет є, дізнались раніше
 показати весь коментар
 
 
Это вероятнее всего один из последних раз....скоро зебобики по приказу ***** запретят вход штатовских кораблей в воды Украины....
 показати весь коментар
 
 
В Мариуполе расстреляли наемника РФ, которого суд опустил под домашний арест, позвонили в дверь и сказали привет.
 показати весь коментар
 
 
В Конгресс США внесен законопроект H.R.3047 - "Об оказании поддержки Украине в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также для других целей". Проект, представленный республиканцем Майклом МакКол, очень важен для Украины. Поскольку предполагает предоставление нашей стране статуса "главного союзника США вне НАТО".

Майкл МакКол призвал США увеличить международные военные поставки Украине Конгрессмен-республиканец из Техаса Майкл МакКол выступил с большой программной статьей, призвав США решительнее противостоять россии и активно поддерживать Украину: « Как сообщает www.usa.one
 показати весь коментар
 
 
4м осадки? может в марик с визитом заглянете, дорогие гости?
 показати весь коментар
 
 
Москали не пустят.... На говно изойдут......
 показати весь коментар
 
 
А ВДРУГ у рассеянцев "таранки" керченские закончились.
 показати весь коментар
 
Новітній десантний катамаран ВМС США USNS Yuma зайшов в Одеський порт - Цензор.НЕТ 4072

16 сентября, в Мариуполе был расстрелян на пороге своей квартиры Роман Джумаев, бывший наемник РФ "ДНР", 5 августа отпущенный Октябрьским судом Мариуполя, под домашний арест. В российского наёмника было выпущено 7 пуль, вследствие чего он и скончался до приезда скорой помощи.
 показати весь коментар
 
 
В связи с заходом десантного катамарана ВМС США USNS Yuma в Одесский порт, в Кремле под руководством Путина-***** состоялось экстренное заседание ëбнутого политбюро. Принято решение. Немедленно сжеть все доллары США, которые есть у России.
 показати весь коментар
 
 
А НА ТАРАН ЭТА КОЗЛОМОРДАЯ КАЦАПСКАЯ НЕЧИСТЬ ЧТО НЕ ЖЕЛАЕТ ПОЙТИ? ЭТИ ПРОКЛЯТЫЕ ОККУПАНТЫ СУВЕРЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ КРЫМА И ДОНБАССА. ТОЛЬКО ШИБКО ОБОССАЛИ СВОИ КАЦАПСКИЕ ВОНЮЧИЕ ЛАПТИ И ПОРТКИ ВМЕСТО ТАРАНА .
 показати весь коментар
 
 
И дикий крик и стон глухой Промчались в глубине долины - Недолго продолжался бой: Бежали робкие грузины!... М.Ю. Лермонтов / Грузины сдались на милость Русскому Миру? Грузин таки принудили "к миру"?
- "Войдя в Черное море, американский корабль направился в Поти, однако, как сообщает ряд СМИ, грузинские власти по не понятной пока причине не позволили ему зайти в территориальные воды. Транспортник ждал разрешения десять часов, а потом развернулся и ушел в Одессу."
 показати весь коментар
 
 
В дружественных Украине США ( Конгресс) представили законопроект о предоставлении Украине статуса главного союзника вне НАТО!
Этот очень важный Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления документа в силу и до уже скорого вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус также будет использован для упрощения процедуры передачи Украине больших оборонительных средств и летального оружия.
А в это время в экс- клоуна ...резидента ЗЕбила -капитулянта готовы убрать «натовцев» из Украины ради успешных переговоров выходит что с дружественной Россией. С которой в вопросе деоккупации Донбасса антиукраинская партия «Слуга народа и непохоже что украинского»? готова обсуждать возможность вывода американских инструкторов с территории Украины. Об этом заявил председатель комитета антиукраинской ЗРады (Верховной рады ) по вопросам внешней политики сепаратист - капитулянт Б.Яременко в интервью ТСН.
Так я не пойму какая для нас теперь стала дружественной страна при проклятых продажных ЗЕбилах, и кто таки наш лютый враг оккупант США или паРаша ? И куда таки мы направляемся в братскую семью стран НАТО или в кацапскую колонию в паРаше ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору