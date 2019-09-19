 Новітній десантний катамаран ВМС США USNS Yuma зайшов в Одеський порт. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.
О 8:30 корабель з'явився на горизонті. Його супроводжував катер Морської охорони Держприкордонслужби. О 10:30 "Юма" пришвартовано біля причалу 1-К.
Це вже другий візит нового десантного катамарана в наш порт. Перший відбувся 29 червня цього року, напередодні міжнародних навчань Сібріз-2019. Тоді "Юма" доставила до Одеси спорядження, обладнання і військову техніку для навчань. Мета нинішнього візиту поки невідома.
Увійшовши в Чорне море, американський корабель попрямував у Поті, однак, як повідомляє низка ЗМІ, грузинська влада із незрозумілої поки причини не дозволила йому зайти в територіальні води. Транспортник чекав дозволу десять годин, а потім розвернувся і пішов до Одеси.
USNS Yuma - восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead. Довжина 103 метра, ширина 28,5 метрів. Чотири дизельні двигуни сумарною потужністю 86 тисяч кінських сил приводять в рух водометні рушії, що розганяють корабель до 43 вузлів (80 км/год!). Повна водотоннажність 2400 тонн. Катамаран зроблено з легкого алюмінієвого сплаву і спеціально не фарбується.
Може взяти на борт понад 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, зокрема бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дає змогу діяти на мілководді. Є вертолітний майданчик.
шмаляли, как по авианосцу, таранющему Спасскую башню
...
Радіація, сер
- а он им по прежнему мерещится на каждом углу...)))
Порт Керчь 2019
Ой куме, шото за порєбріком жахнуло?
Та то
- Так зараз куме тирнет є, дізнались раніше
- Так то Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт. ФОТОрепортаж
- Куме, так жахнуло давно
- Так зараз куме тирнет є, дізнались раніше
Майкл МакКол призвал США увеличить международные военные поставки Украине Конгрессмен-республиканец из Техаса Майкл МакКол выступил с большой программной статьей, призвав США решительнее противостоять россии и активно поддерживать Украину: « Как сообщает www.usa.one
16 сентября, в Мариуполе был расстрелян на пороге своей квартиры Роман Джумаев, бывший наемник РФ "ДНР", 5 августа отпущенный Октябрьским судом Мариуполя, под домашний арест. В российского наёмника было выпущено 7 пуль, вследствие чего он и скончался до приезда скорой помощи.
- "Войдя в Черное море, американский корабль направился в Поти, однако, как сообщает ряд СМИ, грузинские власти по не понятной пока причине не позволили ему зайти в территориальные воды. Транспортник ждал разрешения десять часов, а потом развернулся и ушел в Одессу."
Этот очень важный Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления документа в силу и до уже скорого вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус также будет использован для упрощения процедуры передачи Украине больших оборонительных средств и летального оружия.
А в это время в экс- клоуна ...резидента ЗЕбила -капитулянта готовы убрать «натовцев» из Украины ради успешных переговоров выходит что с дружественной Россией. С которой в вопросе деоккупации Донбасса антиукраинская партия «Слуга народа и непохоже что украинского»? готова обсуждать возможность вывода американских инструкторов с территории Украины. Об этом заявил председатель комитета антиукраинской ЗРады (Верховной рады ) по вопросам внешней политики сепаратист - капитулянт Б.Яременко в интервью ТСН.
Так я не пойму какая для нас теперь стала дружественной страна при проклятых продажных ЗЕбилах, и кто таки наш лютый враг оккупант США или паРаша ? И куда таки мы направляемся в братскую семью стран НАТО или в кацапскую колонию в паРаше ?