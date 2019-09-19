 Новітній десантний катамаран ВМС США USNS Yuma зайшов в Одеський порт. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

О 8:30 корабель з'явився на горизонті. Його супроводжував катер Морської охорони Держприкордонслужби. О 10:30 "Юма" пришвартовано біля причалу 1-К.

Це вже другий візит нового десантного катамарана в наш порт. Перший відбувся 29 червня цього року, напередодні міжнародних навчань Сібріз-2019. Тоді "Юма" доставила до Одеси спорядження, обладнання і військову техніку для навчань. Мета нинішнього візиту поки невідома.

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Увійшовши в Чорне море, американський корабель попрямував у Поті, однак, як повідомляє низка ЗМІ, грузинська влада із незрозумілої поки причини не дозволила йому зайти в територіальні води. Транспортник чекав дозволу десять годин, а потім розвернувся і пішов до Одеси.

USNS Yuma - восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead. Довжина 103 метра, ширина 28,5 метрів. Чотири дизельні двигуни сумарною потужністю 86 тисяч кінських сил приводять в рух водометні рушії, що розганяють корабель до 43 вузлів (80 км/год!). Повна водотоннажність 2400 тонн. Катамаран зроблено з легкого алюмінієвого сплаву і спеціально не фарбується.

Може взяти на борт понад 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, зокрема бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дає змогу діяти на мілководді. Є вертолітний майданчик.

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