EN|RU|UK
Теми дня: Замінування моста Метро в Києві Нова Рада Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  3359  28
Матеріали за темою:
Все про:контррозвідка (117) Луганщина (1835) СБУ (4733) шпигунство, шпіонаж (343) найманці РФ (872) операція Об'єднаних сил (1585)

 Контррозвідка СБУ затримала інформаторку найманців РФ на Луганщині: "Для конспірації допомагала військовим у побутових питаннях". ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та затримали мешканку Луганської області, яка передавала розвідувальну інформацію російсько-терористичним збройним формуванням.

Оперативники спецслужби встановили, що жінка була завербована найманцями РФ в кінці минулого року під час відвідин тимчасово окупованих територій в особистих справах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Відтоді вона підтримувала контакти з представником фейкової контррозвідки так званого "МДБ "ЛНР". Слідчі СБУ задокументували, що інформаторка збирала та за допомогою засобів електронного зв’язку повідомляла терористам відомості про підрозділи Збройних Сил України, що задіяні у проведенні операції Об’єднаних сил, їх чисельність, особовий склад, озброєння, дислокацію, організацію охорони. Для конспірації жінка "щиро" допомагала військовим у побутових питаннях, пропонуючи, зокрема, домашні продукти. Зібрані інформаторкою дані використовувалися російськими найманцями для планування військових дій проти Збройних Сил України та здійснення диверсійних актів на підконтрольній українській владі території Луганщини", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали спільницю терористів у безпосередній близькості до районів ведення бойових дій на території Луганщини під час спроби передачі інформації незаконним збройним формуванням, що контролюються Російською Федерацією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано терориста "ЛНР", який підірвав міст на Луганщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Наразі слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили затриманій громадянці про підозру у сприянні діяльності терористичній організації, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання стосовно неї судом запобіжного заходу.

Контррозвідники Служби також встановили особу представника так званого "МДБ ЛНР", який завербував луганчанку. Його участь у діяльності терористичної організації документується у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Операція з викриття та затримання зловмисниці відбувалася під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Контррозвідка СБУ затримала інформаторку найманців РФ на Луганщині: Для конспірації допомагала військовим у побутових питаннях 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149367
 
   
 Топ коментарі
 
Никогда не доверяйте лугандонам. Это такая же сволоч как и кацап. В глаза улыбается, а за спиной нож держит
 показати весь коментар
 
ето ЗЕпатриотка простить и отпустить
 показати весь коментар
 
Кругом гниль и предательство, чему удивляться...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да, Вы правы, при виде такой хари одни маты на ум приходят.
 показати весь коментар
 
 
Кругом гниль и предательство, чему удивляться...
 показати весь коментар
 
 
интегрироваться в парашу, шоб развалить 3 рим гнилью и предательством
 показати весь коментар
 
Никогда не доверяйте лугандонам. Это такая же сволоч как и кацап. В глаза улыбается, а за спиной нож держит
 показати весь коментар
 
 
Перефразуючи Марка Черемшину: "Лугандонови межи очі плюйте. То нехарь. Гадаш, шо ті цулує, а він тобі ніс відгризає".
 показати весь коментар
 
На раше уже давно за одни синие тапки в шпиенки записали бы.
 показати весь коментар
 
 
Ну, не Харе Мате, но все же. Ценный объект для обмена. Россия своих не бросает.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
интригой в полон массы захватив
сюжета не меняет шароварный детектив,
уж поймано расейских та шпиенов
один трильон плюс пара миллионов Контрразведка СБУ задержала информаторшу наемников РФ на Луганщине: "Для конспирации помогала военным в бытовых вопросах" - Цензор.НЕТ 7556
 показати весь коментар
 
Это безработный коцап,абсолютно без гордости😂Хоть каждый день тыкай в него палкой,зпвтраопять приползет😂😂
 показати весь коментар
 
 
"Там шпионки с крепким телом. Ты их в дверь, они в окно..."
 показати весь коментар
 
 
У@бище ватное . Кому Украина восстанавливает мост в Станице Луганской ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ето ЗЕпатриотка простить и отпустить
 показати весь коментар
 
 
зачем деревья портить, можно монтажной пеной Контррозвідка СБУ затримала інформаторку найманців РФ на Луганщині: "Для конспірації допомагала військовим у побутових питаннях" - Цензор.НЕТ 8957
 показати весь коментар
 
 
Всё надо делать по тихому.Без шуму и пыли.Пиар.
 показати весь коментар
 
 
...помогала в сексуальго-бытовых вопросах, но денег на водку все равно не хватало
 показати весь коментар
 
 
Ой... А можна у віршах?

матильда посонам с ордло
дала себя дала наводку
но денег не хватало на
водку
 показати весь коментар
 
 
Це ж як треба не поважати власний зуй...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору