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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Нацполіція (8217) вбивство (1910) Черкащина (288)

 Тіла двох чоловіків зі слідами тортур виявлено в полі на Черкащині, - поліція. ФОТОрепортаж

Оперативники затримали зловмисників, які до смерті закатували двох чоловіків у Черкаській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані поліції в Facebook, про це повідомив перший заступник Голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль.

"Вчора в полі у Смілянському районі, поблизу автодороги "Київ-Знам’янка", було виявлено трупи двох чоловіків з ознаками насильницької смерті. Під час огляду на тілах потерпілих були виявлені множинні сліди від ударів та колото-різані рани тіла. Складалося враження, що потерпілих перед смертю катували", - сказано в повідомленні.

Тіла двох чоловіків зі слідами тортур виявлено в полі на Черкащині, - поліція 01

Зазначається, що працюючи над встановленням осіб, які могли бути причетні до подвійного вбивства, поліцейські почали відпрацьовувати найближче коло спілкування потерпілих. Також оперативники встановлювали осіб, з якими у загиблих могли бути конфлікти.

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Тіла двох чоловіків зі слідами тортур виявлено в полі на Черкащині, - поліція 02

"Затримали зловмисників за декілька хвилин до їхнього виїзду з міста. На даний час з підозрюваними працюють слідчі. Роботу із розкриття вбивства двох чоловіків продовжуємо", – сказав Коваль.

Тіла двох чоловіків зі слідами тортур виявлено в полі на Черкащині, - поліція 03
Фото: Нацполіція/Facebook

Тіла двох чоловіків зі слідами тортур виявлено в полі на Черкащині, - поліція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149355
 
 
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Паны, (зе-бобы говорят "ылитка") потеряли контроль.., и простой и мудрый нарид начал резать друг друга..
Обычное дело.. - так всегда бывает...
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А еще в подъездах гадить начали. Раньше боялись...
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Счастливый простой нарид гадит в лифтах и подъездах, как и гадил. Но теперь под надписью "Мы за ЗЕ".
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судя по цвету их ладошек, южане носатые !!!
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Нескончаемый беспредел. Бандиты устроили игровую площадку в масштабах всей страны.
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доставляет сообщение национальной полиции. никаких сомнений, никаких подозрений! они до суда уже выяснили кто кого замучил. будет смешно если позже задержанные просто откажутся от своих показаний в суде. скажут что на них оказывали давление и привет.
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