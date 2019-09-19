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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:благодійність (126) допомога (877) військовослужбовці (2521) лікування (284) волонтери (511)

 Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для вакуумної терапії ран, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Завдяки допомозі небайдужих громадян, зокрема і читачів Цензор.НЕТ, вдалося зібрати гроші для придбання в Житомирський військовий госпіталь двох апаратів для вакуумної терапії ран.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у кінці серпня волонтерка Наталя Юсупова попросила про допомогу у зборі коштів для придбання апарату для вакуумної терапії ран у Житомирський військовий госпіталь для лікування поранених українських воїнів. Відповідний заклик про допомогу опублікував і Цензор.НЕТ.

В результаті необхідна сума була зібрана, і на неї придбано два апарати для вакуумної терапії ран.

"Я збирала гроші на один ВАК апарат для важких ран, вийшло купити два апарати! Вартість 115 тис. грн за два і витратні матеріали. Оплатила ліки для онкохворого воїна, дуже складно було знайти, вартість 29 тис. Так само продукти, одяг, знеболювальні ще 25 тис. Зібрали і відправили три посилки на фронт. Витрат багато, спасибі велике всім, хто допомагає, за кожну копійку!! Без Вашої допомоги ми б стільки не змогли купити і допомогти нашим захисникам", - розповіла волонтерка Юсупова та опублікувала відповідні фото і документи.

Також читайте: Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів

"Завдяки волонтерській допомозі під патронатом Наталії Юсупової була зібрана чимала сума, і придбані два ВАК апарати для відділення гнійної хірургії Житомирського ВГ. Ми щиро вдячні кожному, хто пожертвував ці кошти, і Наталі, це зробить методику лікування терапією негативним тиском всіх військових, що перебувають на лікуванні в нашому госпіталі, доступнішою", - розповів хірург госпіталю Тарас Шеремета.

Зазначимо, що на цей момент волонтери збирають кошти на два апарати, інфузомати, для відділення гнійної хірургії Житомирського військового госпіталю і просять українців про допомогу в лікуванні українських воїнів.

Карта Приват 4627 0551 5008 4795 Ветвицька Наталя. Карта Монобанку 4441 1144 4022 0109

Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для вакуумної терапії ран, - волонтерка Юсупова 01
Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для вакуумної терапії ран, - волонтерка Юсупова 02
Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для вакуумної терапії ран, - волонтерка Юсупова 03
Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для вакуумної терапії ран, - волонтерка Юсупова 04
Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для вакуумної терапії ран, - волонтерка Юсупова 05
Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для вакуумної терапії ран, - волонтерка Юсупова 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149349
 
   
 Топ коментарі
 
Говорите армия всем обеспечена? Даже раненых нечем лечить. Твари.
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Раненных на фронте везут в Зажопинск в госпиталь где нет самого необходимого для лечения, а моряков которые сдались в плен и даже поправились в плену повезли в Феофанию, еще и вручив им в квартиры. Я ничего не перепутал? Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для вакуумной терапии ран, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 9162
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еще и шалунишке Грибу выложили ключи от квартиры....
теперь и подохнуть мона - я видел все. идиот прыщавый, клюнувший на тянку, помчался в Белорабссию и теперь еще визжит шо нужно лечение за границей..... "скромно" че.
я бы ему дал квартиру..... 2 на 2 метра. и баланду трижды в сутки
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Говорите армия всем обеспечена? Даже раненых нечем лечить. Твари.
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Шел 6-й год войны. Волонтеры продолжают собирать деньги для фронте и на лекарства раненным. Зато мусора ездят на новенькой технике а морякам здавшимся в плен подарили квартиры. Страна продажных тварей
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Показывайся из помойки и не привлекай внимание! Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для вакуумной терапии ран, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1278
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да ладно вам. не все злые. ведь было две дивизии против коммунистов, и 200 засралина засродину загулаг. Так что как минимум один процент - мужиков есть. я думаю что процентов 15 - очень добрые среди народа..... нннда, я оптимист наверное
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Раненных на фронте везут в Зажопинск в госпиталь где нет самого необходимого для лечения, а моряков которые сдались в плен и даже поправились в плену повезли в Феофанию, еще и вручив им в квартиры. Я ничего не перепутал? Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для вакуумной терапии ран, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 9162
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еще и шалунишке Грибу выложили ключи от квартиры....
теперь и подохнуть мона - я видел все. идиот прыщавый, клюнувший на тянку, помчался в Белорабссию и теперь еще визжит шо нужно лечение за границей..... "скромно" че.
я бы ему дал квартиру..... 2 на 2 метра. и баланду трижды в сутки
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волонтёры уже собрали машину времени.
клиника начала нуждаться час назад, а чек за оборудование от 4-го Сентября.
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Обама ублюдок не могла еще весной 2014-го выложить?
И все эти олланды-микроны не могли? не говоря уже о ривлинах-нетанияхах, те даже у покойника вырвали бы пенсии, или снижение налогов на свои товары.
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Пожалуйста, Наталья! Спасибо, вижу что мои деньги пошли на пользу! Нам не тяжело собрать, но зе-дебилы очень переживают за наши деньги, прямо сердца на Цензоре рвут за каждую нашу копейку...
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И какой обалдуй вам лайкнул "зе-дебилы очень переживают за наши деньги, прямо сердца на Цензоре рвут за каждую нашу копейку..."? А, этот, ну тут даже не удивительно.
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Зебілу пердак запалило? Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для вакуумної терапії ран, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 6169 Доречі, я теж перечислив, а ти? Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для вакуумної терапії ран, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 973
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Да...вас реально надо кодировать от Порошенко как от алкашей от водяры.
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Звучить як тост - не забудь закусити. Вдалого дня!
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Час назад только писали что нужны аппараты и уже купили.
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Благодаря помощи граждан...

А почему не озвучили сколько именно денег на хорошее дело дал гражданин Зеленский? Каких-то 100 тыс при его миллионах и виллах за бугром наверное не сильно больно ударят..
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