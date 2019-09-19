 Завдяки допомозі громадян у Житомирський військовий госпіталь купили два апарати для вакуумної терапії ран, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у кінці серпня волонтерка Наталя Юсупова попросила про допомогу у зборі коштів для придбання апарату для вакуумної терапії ран у Житомирський військовий госпіталь для лікування поранених українських воїнів. Відповідний заклик про допомогу опублікував і Цензор.НЕТ.

В результаті необхідна сума була зібрана, і на неї придбано два апарати для вакуумної терапії ран.

"Я збирала гроші на один ВАК апарат для важких ран, вийшло купити два апарати! Вартість 115 тис. грн за два і витратні матеріали. Оплатила ліки для онкохворого воїна, дуже складно було знайти, вартість 29 тис. Так само продукти, одяг, знеболювальні ще 25 тис. Зібрали і відправили три посилки на фронт. Витрат багато, спасибі велике всім, хто допомагає, за кожну копійку!! Без Вашої допомоги ми б стільки не змогли купити і допомогти нашим захисникам", - розповіла волонтерка Юсупова та опублікувала відповідні фото і документи.

Також читайте: Житомирський військовий госпіталь потребує двох апаратів для відділення гнійної хірургії, - волонтерка Юсупова просить допомогти в лікуванні українських воїнів

"Завдяки волонтерській допомозі під патронатом Наталії Юсупової була зібрана чимала сума, і придбані два ВАК апарати для відділення гнійної хірургії Житомирського ВГ. Ми щиро вдячні кожному, хто пожертвував ці кошти, і Наталі, це зробить методику лікування терапією негативним тиском всіх військових, що перебувають на лікуванні в нашому госпіталі, доступнішою", - розповів хірург госпіталю Тарас Шеремета.

Зазначимо, що на цей момент волонтери збирають кошти на два апарати, інфузомати, для відділення гнійної хірургії Житомирського військового госпіталю і просять українців про допомогу в лікуванні українських воїнів.

Карта Приват 4627 0551 5008 4795 Ветвицька Наталя. Карта Монобанку 4441 1144 4022 0109











