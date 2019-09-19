 Вимагали $300 тисяч і погрожували фізичною розправою: СБУ викрила в Дніпрі групу зловмисників, які видавали себе за правоохоронців. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Співробітники Управління внутрішньої безпеки СБ України встановили, що учасники групи, які видавали себе за співробітників СБУ, слідчих поліції та "злодіїв у законі", вчинили розбій та вимагали з підприємця 300 тисяч доларів США. У разі несплати грошей зловмисники погрожували чоловіку і його близьким родичам насильством та фізичною розправою", - сказано в повідомленні.

Також для заволодіння бізнесом підприємця учасники групи примушували його підписати відповідні правоустановчі документи.

Оперативники спецслужби задокументували факт отримання зловмисниками частини суми у розмірі 100 тисяч американських доларів. Правоохоронці затримали одного з учасників угруповання згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у торгово-розважальному центрі під час одержання ще однієї частини "траншу".

Наразі затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 187 (розбій) та 189 (вимагання) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи.

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Фото: пресслужба СБУ

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно зі слідчими-детективами поліції Дніпропетровщини під процесуальним керівництвом другого відділу обласної прокуратури.