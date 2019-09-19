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 Прикордонники на Одещині перекрили "афганський канал" переправлення нелегалів і затримали його організатора. ФОТОрепортаж

Правоохоронці в Одесі затримали громадянина України - вихідця з Афганістану, який є одним з основних організаторів так званого "афганського каналу" переправлення нелегалів до Європи.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затримання здійснено безпосередньо під час спроби надання представнику Держприкордонслужби неправомірної вигоди у вигляді 1500 доларів США. За таку суму коштів затриманий прагнув аби прикордонник посприяв у незаконному переправленні через державний кордон України громадян Афганістану.

Також в рамках цієї справи правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами проживання фігуранта справи та інші невідкладні слідчі дії, вилучили докази, що підтверджують злочинну діяльність.

Затриманому чоловіку повідомлено про підозру та поміщено під варту до обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Також дивіться: Родину з Куби затримано на Волині під час спроби перетнути кордон і потрапити в ЄС. ВIДЕО

Прикордонники на Одещині перекрили афганський канал переправлення нелегалів і затримали його організатора 01

Прикордонники на Одещині перекрили афганський канал переправлення нелегалів і затримали його організатора 02
Прикордонники на Одещині перекрили афганський канал переправлення нелегалів і затримали його організатора 03
Прикордонники на Одещині перекрили афганський канал переправлення нелегалів і затримали його організатора 04
Прикордонники на Одещині перекрили афганський канал переправлення нелегалів і затримали його організатора 05
Прикордонники на Одещині перекрили афганський канал переправлення нелегалів і затримали його організатора 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149307
 
 
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