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 Суспільство
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Все про:благодійність (125) діти (1670) допомога (876) лікування (283) онкологія (41)

 Півторарічному Мар'яну Коберському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання. ДОКУМЕНТ+ФОТО

У Мар'яна Коберського з Хмельницького страшний діагноз - нейробластома 4 стадії. Його сім'я просить допомогти зібрати кошти на лікування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав у інстаграмі батько Мар'яна Андрій Коберський.

"Ми чекаємо рахунок з Клініки. З одного боку, чекаєш його як якесь диво, бо там буде план порятунку Мар'яна. З іншого боку, рахунок буде страшний. На сьогодні у нас є тільки документи і виписка з лікарні. Оскільки чекати рахунок немає часу, ми хочемо звернутися до всіх людей цього величезного світу. Відгукніться. У Мар'янчика нейробластома 4 стадії. Вже є метастази. Ми підготували і направили документи в найкращі клініки Німеччини, Ізраїлю, Італії, Іспанії, США, Китаю ... Нейробластома дуже активна і росте, тисне на внутрішні органи. Боляче навіть сидіти. Її видалять хірургічним шляхом, лікуватимуть метастази і все ще буде у нас добре", - пише він.

"Ми ні секунди не сумніваємося, що якби люди знали про наше горе, обов'язково б допомогли. Мар'ян - ти наш переможець. Любов і віра творять дива. Тато - Коберський Андрій Павлович, карта 5168 7426 0080 4789. PayPal: koberska@ukr.net",  - йдеться в повідомленні.

Півторарічному Маряну Коберському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 01

Півторарічному Маряну Коберському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 02
Півторарічному Маряну Коберському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 03
Півторарічному Маряну Коберському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 04

За інформацією батьків, на цей момент Мар'ян доставлений у клініку в Барселоні, де готується до операції. Загальний рахунок лікування, включно з видаленням пухлини і післяопераційною реабілітацією, становить 305 тисяч євро.

Півторарічному Маряну Коберському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 05
Півторарічному Маряну Коберському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149204
 
 
 Топ коментарі
 
Сором, президент доручає зробити на вкрадені гроші людині зробить участок дороги, а діти онкохворі і досі позбавлені захисту та підтримки від держави, все на волонтерах та небайдужих
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Смысл оттягивать неизбежное, продлевая мучения?
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Если бы не тратили бюджетные деньги на всякую х..ню, типа бесплатных учебников для всех подряд в том числе и для детей миллионеров, то можно было помочь намного большему количеству больных людей. Но вонючая совковая система неистребима
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Сором, президент доручає зробити на вкрадені гроші людині зробить участок дороги, а діти онкохворі і досі позбавлені захисту та підтримки від держави, все на волонтерах та небайдужих
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Да, такой ужас, сколько в мире горя сложно описать.
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Разве в Украине нет специалистов? Где отказы украинских спецов?
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хто-ж тебе писать отказ будет...
например,до сих пор не умеют работать со злом печени...точнее могут,но летальность запредельная.
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А что это, "злом печени"? Гугл ответа не предложил Півторарічному Мар'яну Коберському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання - Цензор.НЕТ 4255
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А ты для начала не поленился бы открыть Википедию да почитать всё об этой болезни. Да еще на 4-й стадии. Да еще с метастазами.... А потом сам смог бы себе ответить на вопрос- ЧЕМ могут помочь этому несчастному крохе НАШИ врачи. С уровнем НАШЕЙ медицины.... пусть и "рехформированной" Супрун....
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Смысл оттягивать неизбежное, продлевая мучения?
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Помощь нужна половине Украины,а может и больше,и что
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Если бы не тратили бюджетные деньги на всякую х..ню, типа бесплатных учебников для всех подряд в том числе и для детей миллионеров, то можно было помочь намного большему количеству больных людей. Но вонючая совковая система неистребима
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Нашему зепрездоболу важнее обеспечить пенсий все ордло, а дети Украины пусть идут нафиг-это ведь не Израиль.
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А где благотворительность и меценатство наших миллиардеров? Разок не съездить на Мальдивы - и ребенка вылечат!
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никаких миллиардов не напасешься (лечить будут долго и мучительно, но не вылечат, ибо это не излечимо),
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4 степень рака и метастазы - его нигде уже не вылечат, будь он даже сыном миллиардера. не надо быть "страусами", а стоит адекватно оценить ситуацию. едиственное, что можно сделать, это облегчить его страдания и мучения!
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