 На навчаннях "Saber Junction" українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.
На військовій базі в містечку Графенвер під керівництвом командира бригади відпрацьовували на макеті місцевості перший етап міжнародних навчань "Saber Junction-2019" із командирами підрозділів 173-ї повітряно-десантної бригади та інших країн-учасників.
18 вересня розпочалась практична фаза навчань "Saber Junction-2019", в якій беруть участь підрозділи десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Беруть участь у навчаннях представники 13 країн світу, близько 8000 військовослужбовців і 900 одиниць військової техніки.
Пусть наши военные спросят у них, где Крым находится. Просто чтобы хотя бы пальцем указали место.
Результат будет душераздираюшим 🤕
Видео в ютьюбе сами найдёте, где американцев опрашивают в рандомном порядке и на одном кадре.
С другой стороны может так и лучше, их заботит исключительно своя страна, а все остальное вертели они
Давайте сравним боевой опыт.
В Афгане они сидят в зелёной зоне (дипкварталы) и давно никуда не высовываются.
Чему нигер на одной из фоток может наших чему то научить?
В окоп их, на нулевку, посмотрели бы на напудреные носы гамбургероедов.