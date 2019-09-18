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 На навчаннях "Saber Junction" українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США. ФОТОрепортаж

У нинішніх багатонаціональних навчаннях військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України виступають за сили BLUFOR, основу яких становить 173-тя повітряно-десантна бригада Збройних сил США.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

На військовій базі в містечку Графенвер під керівництвом командира бригади відпрацьовували на макеті місцевості перший етап міжнародних навчань "Saber Junction-2019" із командирами підрозділів 173-ї повітряно-десантної бригади та інших країн-учасників.

18 вересня розпочалась практична фаза навчань "Saber Junction-2019", в якій беруть участь підрозділи десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Беруть участь у навчаннях представники 13 країн світу, близько 8000 військовослужбовців і 900 одиниць військової техніки.

На навчаннях Saber Junction українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США 01

На навчаннях Saber Junction українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США 02
На навчаннях Saber Junction українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США 03
На навчаннях Saber Junction українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США 04

Дивіться також: Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання об'єднаного українсько-американського підрозділу. ФОТОрепортаж

На навчаннях Saber Junction українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США 05
На навчаннях Saber Junction українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США 06
На навчаннях Saber Junction українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США 07
На навчаннях Saber Junction українці діятимуть спільно з підрозділами 173-ї повітряно-десантної бригади ЗС США 08
Фото: mil.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149190
 
   
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Вот если бы эти действия проходили в Крыму или подмосковье.)))
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Ага), более 30% военнослужащих армии США, проходящих службу в Афганистане не смогли указать на глобусе местонахождение страны, в которой они находятся.
Пусть наши военные спросят у них, где Крым находится. Просто чтобы хотя бы пальцем указали место.
Результат будет душераздираюшим 🤕
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Ранний Задорнов великолепен. Хорошо что помер...
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Задорнов отдыхает.
Видео в ютьюбе сами найдёте, где американцев опрашивают в рандомном порядке и на одном кадре.
С другой стороны может так и лучше, их заботит исключительно своя страна, а все остальное вертели они
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Скоро муж зеленского попросит невыход эти легионы нато.
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Считаю, это амеры должны гордиться обучением с нашими солдатами, а не украинцы.
Давайте сравним боевой опыт.
В Афгане они сидят в зелёной зоне (дипкварталы) и давно никуда не высовываются.
Чему нигер на одной из фоток может наших чему то научить?
В окоп их, на нулевку, посмотрели бы на напудреные носы гамбургероедов.
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