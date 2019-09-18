 З воїном батальйону "Донбас" Валерієм Шатурським, загиблим у зоні ООС, попрощалися в Маріуполі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У місті Маріуполь відбулося прощання з Валерієм Георгійовичем Шатурським (позивний Чєрєп), 1974 року народження, уродженцем Хмельниччини, мешканцем Маріуполя, молодшим сержантом, військовослужбовцем батальйону спеціального призначення "Донбас" 15 окремого полку Національної Гвардії України, який загинув 12 вересня близько 15.00 у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил внаслідок смертельного кульового поранення, що дістав під час обстрілу наших позицій.

Валерій Шатурський з 2015 року перебував у складі батальйону "Донбас". Поховали Героя на Старокримському кладовищі Маріуполя.

У нього залишилися дружина та діти.

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Фото: НГУ