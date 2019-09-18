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Все про:Київська область (1008) Нацполіція (8210) ЧАЕС (129) військовослужбовці (2521)

 Солдата-контрактника, який вважався зниклим безвісти, затримано в зоні відчуження ЧАЕС, - Нацполіція. ФОТО

На території зони відчуження працівниками поліції зони ЧАЕС виявлено зниклого безвісти солдата-контрактника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС було виявлено та затримано 30-річного солдата-контрактника", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, військовослужбовець проник на територію зони відчуження незаконно. Про затримання солдата повідомили командира військової частини, в якій чоловік служив згідно з контрактом.

Зазначається, що солдат перебував у розшуку з 5-го вересня.

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Солдата-контрактника, який вважався зниклим безвісти, затримано в зоні відчуження ЧАЕС, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149154
 
 
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Схожий скоріше на зомбі... ще й артефакт на всю мармизу...

Солдат-контрактник, считавшийся пропавшим без вести, задержан в зоне отчуждения ЧАЭС, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6276
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Не думают ни о чём некоторые, и думать не хотят, пока кишки по веткам не разбросает)))
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та не прятался он...а проверял себя на выживаемость ...и местность на противодействие врагу... эх вы! такой эксперимент сорвали...
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