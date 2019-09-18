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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Миколаївська область (414) Нацполіція (8210) вбивство (1905)

 Тіла трьох працівників АЗС із вогнепальними пораненнями виявили в Миколаєві. У місті введено спецоперацію "Сирена". ФОТОрепортаж

Поліція розслідує обставини загибелі трьох людей, тіла яких були знайдені в Миколаєві на АЗС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області у Facebook.

Повідомлення про виявлення тіл працівників автозаправної станції з вогнепальними пораненнями надійшло в поліцію сьогодні близько 12:20.

Тіла трьох працівників АЗС із вогнепальними пораненнями виявили в Миколаєві. У місті введено спецоперацію Сирена 01

Наразі на місці події, на чолі з керівництвом ГУНП у Миколаївській області, працюють співробітники слідчо-оперативної групи Інгульського відділу поліції, слідчі, оперативники Головного управління, криміналісти, кінолог зі службовим собакою, експерти.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Заступника голови Якимівської ОТГ в Запорізькій області Кирилова розстріляли впритул з автомата на вході в будівлю селищної ради. ФОТОрепортаж (оновлено)

Усі обставини злочину встановлюються.

Тіла трьох працівників АЗС із вогнепальними пораненнями виявили в Миколаєві. У місті введено спецоперацію Сирена 02

У місті введено спеціальну поліцейську операцію "Сирена".

Відомості про подію внесено до ЄРДР за ст. 115 КК України "Умисне вбивство".

Тіла трьох працівників АЗС із вогнепальними пораненнями виявили в Миколаєві. У місті введено спецоперацію Сирена 03
Фото: Нацполіція/ Facebook

Тіла трьох працівників АЗС із вогнепальними пораненнями виявили в Миколаєві. У місті введено спецоперацію Сирена 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149153
 
 
 Топ коментарі
 
Зелений це наслідки того що ти залаишив на посаді Сабакова..Буде гірше і тобі і Україні. А через деякий час твій рейтинг буде як у ПАРАШАєнка..десь 8%
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еееей!!! Лохторат!!!! Як вам реалії по-зєлєбєнівськи???? Класс??? Розгул кримінатітету та всі українофоби- тут...майже...Переділ власності почався!!! Зачиняйте двері і пильнуйте за своїми дітьми! А в цей час ваш клоун збирає нараду, як вгодити бєні, який пограбував державу на 470 мільярдів баксів, та сплатити(!!!!) йому "моральні збитки"(!!!!) за ним же пограбований Приват(!!!) А насправді пограбовані 20 мільйонів вкладників банку!! За грабіж- виплата "неустойки"! І наголошую, що вртували банк за наші податки!!! і "преміальні" за пограбунок бєні також виплатять з наших податків!!! Ви зробили це разом!!!
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С чего это бандота разгулялась?
Неужели почувствовали, что ветер переменился?
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не ну в натуре позор эпоха так скзат дебилов наступили и вот никогда не было такого и опять все тоже и так же ай-яяяя- й как некрасиво....товарищ...Ав..такой замечательный человек
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Зелений це наслідки того що ти залаишив на посаді Сабакова..Буде гірше і тобі і Україні. А через деякий час твій рейтинг буде як у ПАРАШАєнка..десь 8%
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У зеЛеной падали через годик юудет рейтинг 5%.а Пороха еще хвалить будем!
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Бойцы революционной организации «Борьба» угрожают массовыми терактами в
Николаеве.

Утром в среду, 18 сентября, на электронную почту патрульной полиции г. Николаева пришло письмо от неизвестного автора, подписанного как бойцы революционной организации «Борьба».
В письме «революционеры» угрожают провести сегодня в Николаеве несколько массовых терактов. В частности, один человек должен зайти в один из корпусов Николаевского национального университета (бывший пединститут) и совершить самоподрыв. Одновременно другой террорист «откроет огонь по выбегающим из университета студентам из охотничьего ружья».
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Повтор событий 1918-1933. Все идет вразнос. Скоро миллионы убитых и снова будут жрать своих детей.
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еееей!!! Лохторат!!!! Як вам реалії по-зєлєбєнівськи???? Класс??? Розгул кримінатітету та всі українофоби- тут...майже...Переділ власності почався!!! Зачиняйте двері і пильнуйте за своїми дітьми! А в цей час ваш клоун збирає нараду, як вгодити бєні, який пограбував державу на 470 мільярдів баксів, та сплатити(!!!!) йому "моральні збитки"(!!!!) за ним же пограбований Приват(!!!) А насправді пограбовані 20 мільйонів вкладників банку!! За грабіж- виплата "неустойки"! І наголошую, що вртували банк за наші податки!!! і "преміальні" за пограбунок бєні також виплатять з наших податків!!! Ви зробили це разом!!!
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походу, стрелки из Акимовки едут в Одессу...
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Враньё. В нашей стране пистолеты могут быть только у сотрудников силовых ведомств. Остальным - запрещено. Не полиция же убила людей на АЗС? Значит, фальшивка.
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т.е. сразу троих уложили и так, что ни один не успел нажать "тревожную кнопку" (обязанную для установки на всех АЗС)... значит - посетил их....свой? раз открыли ? (судя по всему без взлома...иначе все таки успели б как-то среагировать) открыли как минимум две бронедвери...
даже пустив "газ" не так просто попасть внутрь...(ну во всяком случае так должно быть...)
или все же сэкономили на безопасности?
соболезнование семьям!
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С чего это бандота разгулялась?
Неужели почувствовали, что ветер переменился?
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зеля все больше ненависти выплескивает в народ и этот народ съест сам себя)) так держать вован
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То-то я в Лесках не одного мусора не видел - все видать перехватывают ...
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ще зелебоба моста добудує, а згодом дозволить оркам вільно пересуватися по всій країні (після амністії) буде ще похлеще...
73, ви це зробили разом! готуйте-ся
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тепло в них там раз в тенісках одягнуті. їх підступно вбили
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А чо мінти лікарню і АЗС переплутали, що бахіли натягнули !!?!?!? ...придурки.
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Все ясно: соевые бесятся, что они теперь не у власти и что Аваков остался министром, вот и делают гадости . И по-мелкому, и по-крупному.
Чем хуже будет украинцам, тем им лучше.
Почитайте их комменты: они все время грозят, что час возмездия близок
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хм, можливо це повязано з Запоріжям. Утром там, в обід в Миколаїві. Якраз час доїхати.
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6 мая 20 15 в 1:30 ночи грабители вбежали в АЗС и пригрозили оператору пистолетом. Прострелили ему руку, забрали деньги и пообещали всех расстрелять, если вызовут милицию. Задержана 19-летняя вита з. Ничего не напоминает? Эх, новая власть. Криминальное вчера-сегодня.
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Натаскали оружия и гранат из АТО, вот результат. Всему виной безхозяйственность, коррупция среди командования и отсутствие должного учёта и контроля за боеприпасами и оружием. А ещё наш гуманный УК, где за убийство и разбой грозит 3-5, максимум семь лет, да и то не факт что докажут виновность в суде, потому что и суд и следаки у нас особенные, в то время как в нормальных, демократичных странах, это от 15 лет до пожизненного. Как говорится, почувствуйте разницу.
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это писдец скоро не то что на заправке а в атб опасно будет работать..у еас как то охранника зарезали за бутылку...как кино
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