 Тіла трьох працівників АЗС із вогнепальними пораненнями виявили в Миколаєві. У місті введено спецоперацію "Сирена". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області у Facebook.
Повідомлення про виявлення тіл працівників автозаправної станції з вогнепальними пораненнями надійшло в поліцію сьогодні близько 12:20.
Наразі на місці події, на чолі з керівництвом ГУНП у Миколаївській області, працюють співробітники слідчо-оперативної групи Інгульського відділу поліції, слідчі, оперативники Головного управління, криміналісти, кінолог зі службовим собакою, експерти.
Усі обставини злочину встановлюються.
У місті введено спеціальну поліцейську операцію "Сирена".
Відомості про подію внесено до ЄРДР за ст. 115 КК України "Умисне вбивство".
Николаеве.
Утром в среду, 18 сентября, на электронную почту патрульной полиции г. Николаева пришло письмо от неизвестного автора, подписанного как бойцы революционной организации «Борьба».
В письме «революционеры» угрожают провести сегодня в Николаеве несколько массовых терактов. В частности, один человек должен зайти в один из корпусов Николаевского национального университета (бывший пединститут) и совершить самоподрыв. Одновременно другой террорист «откроет огонь по выбегающим из университета студентам из охотничьего ружья».
даже пустив "газ" не так просто попасть внутрь...(ну во всяком случае так должно быть...)
или все же сэкономили на безопасности?
соболезнование семьям!
Неужели почувствовали, что ветер переменился?
73, ви це зробили разом! готуйте-ся
Чем хуже будет украинцам, тем им лучше.
Почитайте их комменты: они все время грозят, что час возмездия близок