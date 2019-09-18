 Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційному сайті Пирятинської територіальної громади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в рамках відзначення 76-ї річниці визволення Пирятина від нацистських загарбників у Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 відбувся урочистий мітинг, присвячений відкриттю меморіальних дошок Олійнику Івану Анатолійовичу та Шляхтичу Олександру Валентиновичу, випускникам цієї школи, учасникам АТО, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України.

Право відкрити меморіальну дошку надано учням школи Анатолію Довбієву та Дмитру Самку спільно з представниками військової частини.

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До родин захисників зі словами подяки за справжніх воїнів звернулися заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Ігор Шикеринець, вчитель української мови та літератури Валентина Постна, та наголосили, що героїзм Івана Олійника та Олександра Шляхтича вчитиме майбутні покоління школярів таким звичним, але часом надскладним людським якостям, як гідність, повага, любов і вірність.

Пам’ять захисників вшанували хвилиною мовчання, запаливши свічки, та поклали квіти до меморіальних дошок, встановлених на будівлях навчального закладу.

Пирятинці завжди пам’ятатимуть своїх Героїв, які віддали життя, захищаючи незалежність і цілісність неньки-України. Сьогодні багато земляків бере участь у неоголошеній війні на Сході нашої держави, яка забрала не одне життя, які не вагаючись стали на захист рідної Батьківщини. Великий подвиг Івана та Олександра завжди буде прикладом для підростаючого покоління, бо вдивляючись в обличчя загиблих Героїв, усвідомлюємо, що Україна втратила одних з найкращих, найсміливіших, найдостойніших синів.

Світла пам’ять про них – назавжди залишиться з нами. Вічна пам'ять загиблим Героям!" - йдеться в повідомленні.































Іван Олійник народився 27.07.1993 року у Пирятині. Солдат, механік-водій-електрик 30-ї окремої механізованої бригади. Загинув 11.09.2014 року в районі села Степанівка Донецької області під час обстрілу наших позицій з БМ-21 "Град" та танків. Похований у Пирятині. У нього залишилися дружина та син. Указом Президента України № 270/2015 від 15 травня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Олександр Шляхтич народився 16.08.1981 у Пирятині. Закінчив Пирятинську середню школу №4. З 1999 по 2001 рік проходив строкову службу в лавах Української Армії. Протягом 2001-2004 років служив за контрактом у військовій частині Пирятина. Потім працював приватним підприємцем з перевезення пасажирів. 25 березня записався добровольцем для участі в антитерористичній операції на сході України. Солдат, механік-водій-кранівник 27-го окремого артилерійського полку. Загинув 06.08.2014 року під часу обстрілу на Савур-Могилі, Донецька область. Похований у Пирятині. У нього залишилися мати, сестри, дружина та донька. Указом Президента України № 553/2015 від 22 вересня 2015 року, "за мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).