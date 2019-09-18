EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  505  8
Матеріали за темою:
Все про:пам'ять (618) Полтавщина (284) школа (705) меморіальна дошка (84) військовослужбовці (2518) Ян Осока (796)

 Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 вересня, в місті Пирятин Полтавської області, на фасаді загальноосвітньої школи №4 відбулося урочисте відкриття меморіальних дошок двом випускникам цієї школи, які загинули в зоні АТО, захищаючи територіальну цілісність України: Івану Анатолійовичу Олійнику та Олександру Валентиновичу Шляхтичу.

Про це йдеться на офіційному сайті Пирятинської територіальної громади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в рамках відзначення 76-ї річниці визволення Пирятина від нацистських загарбників у Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 відбувся урочистий мітинг, присвячений відкриттю меморіальних дошок Олійнику Івану Анатолійовичу та Шляхтичу Олександру Валентиновичу, випускникам цієї школи, учасникам АТО, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України.

Право відкрити меморіальну дошку надано учням школи Анатолію Довбієву та Дмитру Самку спільно з представниками військової частини.

Також дивіться: На Харківщині відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО прикордоннику Максимові Закопайлу. ФОТО

До родин захисників зі словами подяки за справжніх воїнів звернулися заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Ігор Шикеринець, вчитель української мови та літератури Валентина Постна, та наголосили, що героїзм Івана Олійника та Олександра Шляхтича вчитиме майбутні покоління школярів таким звичним, але часом надскладним людським якостям, як гідність, повага, любов і вірність.

Пам’ять захисників вшанували хвилиною мовчання, запаливши свічки, та поклали квіти до меморіальних дошок, встановлених на будівлях навчального закладу.

Пирятинці завжди пам’ятатимуть своїх Героїв, які віддали життя, захищаючи незалежність і цілісність неньки-України. Сьогодні багато земляків бере участь у неоголошеній війні на Сході нашої держави, яка забрала не одне життя, які не вагаючись стали на захист рідної Батьківщини. Великий подвиг Івана та Олександра завжди буде прикладом для підростаючого покоління, бо вдивляючись в обличчя загиблих Героїв, усвідомлюємо, що Україна втратила одних з найкращих, найсміливіших, найдостойніших синів.

Світла пам’ять про них – назавжди залишиться з нами. Вічна пам'ять загиблим Героям!" - йдеться в повідомленні.

Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині 01
Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині 02
Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині 03
Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині 04
Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині 05
Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині 06
Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині 07
Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині 08
Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині 09
Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині 10
Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині 11
Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині 12
Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині 13
Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині 14
Меморіальні дошки воїнам Івану Олійнику та Олександру Шляхтичу, які загинули в боях під Степанівкою і на Савур-Могилі в 2014 році, відкрили в Пирятині 15

Іван Олійник народився 27.07.1993 року у Пирятині. Солдат, механік-водій-електрик 30-ї окремої механізованої бригади. Загинув 11.09.2014 року в районі села Степанівка Донецької області під час обстрілу наших позицій з БМ-21 "Град" та танків. Похований у Пирятині. У нього залишилися дружина та син. Указом Президента України № 270/2015 від 15 травня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Олександр Шляхтич народився 16.08.1981 у Пирятині. Закінчив Пирятинську середню школу №4. З 1999 по 2001 рік проходив строкову службу в лавах Української Армії. Протягом 2001-2004 років служив за контрактом у військовій частині Пирятина. Потім працював приватним підприємцем з перевезення пасажирів. 25 березня записався добровольцем для участі в антитерористичній операції на сході України. Солдат, механік-водій-кранівник 27-го окремого артилерійського полку. Загинув 06.08.2014 року під часу обстрілу на Савур-Могилі, Донецька область. Похований у Пирятині. У нього залишилися мати, сестри, дружина та донька. Указом Президента України № 553/2015 від 22 вересня 2015 року, "за мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149128
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Слава и вечная память Героям!
Смерть и вечное проклятие мокшанским фашистам!
 показати весь коментар
 
 
Чергова пабєда Зе ватнічєства:Сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів звільнив очільника Українського інституту національної пам'яті. На цій посаді Володимир В'ятрович перебував із 2014 року.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49741116?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D

цій радісній новині дууже аплодує пуйло, і наші старі друзі-вороги пшеки.
 показати весь коментар
 
 
Осла обрали вожаком
над Баранцями та Биками,
Бо він ревів: ,,Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружбу мать з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти миру хтів. Де посланець?
Від тебе ждемо ми гінця,
І не Козла, а Баранця.

Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
та що я? Байка про Вовків.
 показати весь коментар
 
 
Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
 показати весь коментар
 
А в это время,зеленые пацифисты хотят амнистировать,потенциальных,убийц этих и еще ТРИНАДЦАТИ тцсяч наших парней.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору