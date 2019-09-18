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 Події, Фоторепортаж
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Все про:іноземець (123) Київ (6504) мігранти (243) СБУ (4725)

 Іноземець продавав підроблені посвідки на проживання в Україні громадянам країн Центральної Азії та Африки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України в рамках протидії нелегальній міграції викрили громадянина однієї з країн Центральної Африки, який організував незаконну легалізацію іноземців в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники встановили, що організатор протиправної схеми одружився з українкою і мав у нашій країні статус іммігранта. Він виготовляв для іноземців фальсифіковані документі, які дають право безперешкодно перебувати на території України і перетинати державний кордон. За наявною інформацією, документи виготовлялись на замовлення в одній з підпільних типографій, місце розташування якої встановлюється.

Правоохоронці викрили зловмисника поруч із центральним автовокзалом у Голосіївському районі столиці під час передачі вихідцю з країн Центральної Азії підробленої посвідки на постійне проживання в Україні. Документ він оцінив у понад 80 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за статтями 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, тривають процесуальні заходи. Встановлюються інші особи, зокрема працівники держустанов, причетні до виготовлення підроблених документів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мігранти з Африки та Азії намагалися потрапити в Угорщину через Україну, - Держприкордонслужба. ФОТО

Іноземець продавав підроблені посвідки на проживання в Україні громадянам країн Центральної Азії та Африки, - СБУ 01
Іноземець продавав підроблені посвідки на проживання в Україні громадянам країн Центральної Азії та Африки, - СБУ 02
Іноземець продавав підроблені посвідки на проживання в Україні громадянам країн Центральної Азії та Африки, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149106
 
 
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"Оперативники установили, что организатор противоправной схемы женился на украинке и имел в нашей стране статус иммигранта."



Ото как отсидит - назад на пальму пусть возвращается тоже, бизнесмен хренов.
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я вот тоже думаю. оборудование должно быть быть не хилое. Где они его взяли?
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в пакет документов входили зеркальце и бусы!
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При пересечении границы КАРТОЧКА ВНЖ ДОЛДНА СЧИТЫВАТЬСЯ СПЕУЦИАЛЬНОЙ АППАРАТОРОЙ- там отпечатки пальцев и глаз
Выходит у Украины нет такрй аппаратуры?
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І що є лохи, які бажають жити в Габоні чи Бангладеш?
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Как наши украинки ложатся под нигеров, на голову не налазит.
Безграмотные, вонючие, не желающие работать.
Тьфу! Девочки, завязывайте украинцев позорить🇺🇦
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Але серед нєгрів іноді такіє мілиє обізянки трапляються. )))

Іноземець продавав підроблені посвідки на проживання в Україні громадянам країн Центральної Азії та Африки, - СБУ - Цензор.НЕТ 1924
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ска тварь пархатая пристрелить тут денег вообще нет а там пачками за всю жизнь не набамжевать..пристрелить спекулянта
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Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- http://gg.gg/zevss
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Судя по качеству подделки, у них хорошее оборудование. Такое оборудование и бумагу просто так не купишь. Где они все это взяли?
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