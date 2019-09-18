 Санкції "не працюють": яхта російського олігарха Ротенберга за $60 млн з 2014 року курсує лише по Чорному морю. ФОТО

Про це пише журналіст Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось вам приклад як санкції "не працюють". Це яхта RAHIL (IMO: 1010533), яка, за даними ЗМІ, належить російському "підсанкційному" олігархові Аркадію Ротенбергу, власнику підсанкційних компаній-будівельників Кримського моста.

Яхта сьогодні йде з Анапи до окупованої Ялти. Зауважимо, що в зв'язку з включенням Ротенберга в санкційні списки у всіх країнах ЄС, США, Британської Співдружності, яхта з липня 2014 року курсує виключно по Чорному морю, а взимку йде на стоянку не далі Стамбула, уникаючи можливого арешту. Раніше її ареалом були курорти і острови Середземного моря: Ніцца, Монако", - зазначив він.

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Крім того, за словами Клименка, Ротенбергу також довелося змінити прапор судна на російський, тому що під іншими не реєструють.