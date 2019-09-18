 Санкції "не працюють": яхта російського олігарха Ротенберга за $60 млн з 2014 року курсує лише по Чорному морю. ФОТО

Про це пише журналіст Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ось вам приклад як санкції "не працюють". Це яхта RAHIL (IMO: 1010533), яка, за даними ЗМІ, належить російському "підсанкційному" олігархові Аркадію Ротенбергу, власнику підсанкційних компаній-будівельників Кримського моста.
Яхта сьогодні йде з Анапи до окупованої Ялти. Зауважимо, що в зв'язку з включенням Ротенберга в санкційні списки у всіх країнах ЄС, США, Британської Співдружності, яхта з липня 2014 року курсує виключно по Чорному морю, а взимку йде на стоянку не далі Стамбула, уникаючи можливого арешту. Раніше її ареалом були курорти і острови Середземного моря: Ніцца, Монако", - зазначив він.
Крім того, за словами Клименка, Ротенбергу також довелося змінити прапор судна на російський, тому що під іншими не реєструють.
Снижение нефти происходит вторые сутки подряд и связано с обещанием Саудовской Аравии продолжить выполнение собственных обязательств по экспорту нефти на мировые рынки. Власти страны заявили о полном восстановлении поставок черного золота и обещают нарастить добычу. - Многоходовочка коту под хвост.
ггг Она там хоть развернуться может? Или ей при возвращении в родную говень задом сдавать приходится?
Раз в год попонтовался и все.
Такие неплохо и против Украины ввести. Пускай Ахметов по Днепру взад-перёд катается.
у него в каждом море по одной, если у него карман российский бюджет
недавно другого показывали, Дерепаску кажись, так у него яхта под норвнежским флагом
вроттенбергом в воде не тонет? Странно...
С какого перепугу это корыто должно ПЛАВАТЬ по исконно китайским водоёмам?)
Олигарх сидит на дорогущей яхте, вокруг толпа супермоделей, удочки за много тыщ зелёных, но рыба вообще не ловится. Вдруг выплывает из-за острова ржавый баркасик, на нём большая куча рыбы и сияющий от счастья рыбак в рваной тельняшке. Олигарх вскакивает ломает через колено удочки и орёт.- НУ ПОЧЕМУ КОМУ-ТО ВСЁ, А КОМУ-ТО НИХРЕНА!
звонит наверно путену и просит, "ну вова, выведи войска и отдай крым, я в ниццу хочу".
страшные санкции, вообще
Самолетов тоже хватает. Нафиг ему эту запертую вытаскивать.