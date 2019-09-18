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 Політика України
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Все про:санкції (2379) яхта (10) Ротенберг (7)

 Санкції "не працюють": яхта російського олігарха Ротенберга за $60 млн з 2014 року курсує лише по Чорному морю. ФОТО

Російський олігарх Ротенберг, який перебуває під санкціями Заходу через причетність до будівництва так званого Кримського моста, побоюється виходити на своїй яхті далі Босфору.

Про це пише журналіст Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось вам приклад як санкції "не працюють". Це яхта RAHIL (IMO: 1010533), яка, за даними ЗМІ, належить російському "підсанкційному" олігархові Аркадію Ротенбергу, власнику підсанкційних компаній-будівельників Кримського моста.

Яхта сьогодні йде з Анапи до окупованої Ялти. Зауважимо, що в зв'язку з включенням Ротенберга в санкційні списки у всіх країнах ЄС, США, Британської Співдружності, яхта з липня 2014 року курсує виключно по Чорному морю, а взимку йде на стоянку не далі Стамбула, уникаючи можливого арешту. Раніше її ареалом були курорти і острови Середземного моря: Ніцца, Монако", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо РФ зробить ще один агресивний крок, то проти неї можуть бути введені руйнівні санкції. Це буде плата для Путіна, - Тейлор

Крім того, за словами Клименка, Ротенбергу також довелося змінити прапор судна на російський, тому що під іншими не реєструють.

Санкції не працюють: яхта російського олігарха Ротенберга за $60 млн з 2014 року курсує лише по Чорному морю 01

Санкції не працюють: яхта російського олігарха Ротенберга за $60 млн з 2014 року курсує лише по Чорному морю 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149089
 
   
 Топ коментарі
 
Это хорошо, но как в том анекдоте:
Олигарх сидит на дорогущей яхте, вокруг толпа супермоделей, удочки за много тыщ зелёных, но рыба вообще не ловится. Вдруг выплывает из-за острова ржавый баркасик, на нём большая куча рыбы и сияющий от счастья рыбак в рваной тельняшке. Олигарх вскакивает ломает через колено удочки и орёт.- НУ ПОЧЕМУ КОМУ-ТО ВСЁ, А КОМУ-ТО НИХРЕНА!
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Вести иноСМИ: "Мировые цены на нефть рухнули:​Стоимость нефти обвалилась на азиатских биржах сегодня с утра. По сообщению информационных агентств, фьючерсы Brent упали до 64,53 доллара за баррель. При этом российская нефть марки Urals упала до 51,80.

Снижение нефти происходит вторые сутки подряд и связано с обещанием Саудовской Аравии продолжить выполнение собственных обязательств по экспорту нефти на мировые рынки. Власти страны заявили о полном восстановлении поставок черного золота и обещают нарастить добычу. - Многоходовочка коту под хвост.

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Вести иноСМИ: "Мировые цены на нефть рухнули:​Стоимость нефти обвалилась на азиатских биржах сегодня с утра. По сообщению информационных агентств, фьючерсы Brent упали до 64,53 доллара за баррель. При этом российская нефть марки Urals упала до 51,80.

Снижение нефти происходит вторые сутки подряд и связано с обещанием Саудовской Аравии продолжить выполнение собственных обязательств по экспорту нефти на мировые рынки. Власти страны заявили о полном восстановлении поставок черного золота и обещают нарастить добычу. - Многоходовочка коту под хвост.

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Угу. Цены на нефть упали с 60 (на прошлой неделе) до 64 долларов (сегодня)за баррель
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курсирует исключительно по Черному морю.

ггг Она там хоть развернуться может? Или ей при возвращении в родную говень задом сдавать приходится?
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Ну не скажи! Они привыкши к Монакам и устрицам!!!
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М-да, теперь в куглосветку Роттенберг не пойдет, хотя А ОНО ЕМУ НАДО?!!!
Раз в год попонтовался и все.
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Это жесть! Что по сравнению с этим секторальные санкции? Да вообще ерунда.
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Крутяк. Вот это реально полезные для россисян санкции.
Такие неплохо и против Украины ввести. Пускай Ахметов по Днепру взад-перёд катается.
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У него разве одна такая яхта? Санкции "не работают": яхта российского олигарха Ротенберга за $60 млн с 2014 года курсирует исключительно по Черному морю - Цензор.НЕТ 8090
у него в каждом море по одной, если у него карман российский бюджет
недавно другого показывали, Дерепаску кажись, так у него яхта под норвнежским флагом
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И чего она вместе с вроттенбергом в воде не тонет? Странно...
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Интересно, а раньше флаг что, американский был?
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Санкции это когда Рахиль будет ходить по Байкалу.
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Не.Там китайцы будут недовольны))
С какого перепугу это корыто должно ПЛАВАТЬ по исконно китайским водоёмам?)
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Это хорошо, но как в том анекдоте:
Олигарх сидит на дорогущей яхте, вокруг толпа супермоделей, удочки за много тыщ зелёных, но рыба вообще не ловится. Вдруг выплывает из-за острова ржавый баркасик, на нём большая куча рыбы и сияющий от счастья рыбак в рваной тельняшке. Олигарх вскакивает ломает через колено удочки и орёт.- НУ ПОЧЕМУ КОМУ-ТО ВСЁ, А КОМУ-ТО НИХРЕНА!
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бедняга.
звонит наверно путену и просит, "ну вова, выведи войска и отдай крым, я в ниццу хочу".
страшные санкции, вообще
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Вот это санкции! Теперь человек для каждого моря вынужден отдельную яхту держать
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У него три яхты. И все называются "Рахиль". Яхве забыл дать ему хоть каплю воображения.
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А представьте если бы еще на Рашку ввели морские санкции за нападение на моряков.... Поетому ***** так рвал и метал требуя обмена до 7 сентября
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Да ладно. У него три яхты и это только доказанных, что он владелец.
Самолетов тоже хватает. Нафиг ему эту запертую вытаскивать.
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Не боись Ротенберг, Зе и Беня прийдут на помощь!
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Якщо не працюють санкції - вірна ознака, що працюють маасонські правила
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так по такому большому озеру он может на ней всю свою оставшуюся жизнь ходить. острова осталось ему только понамывать и будет шастать между ними и берегом, каждый раз по новому ))
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Санкции ввели чтобы РФ ушла из Крыма и Донбасса. Если она не уходит, значит санкции не работают - все предельно просто.
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Ну да, ротенберг раньше мог а теперь перемог.
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Пора поднять на ней украинский флаг.
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Надеюсь в пределах рашистских территориальных вод?! Ни одна другая страна , на Черноморском побережье не должна давать добро на заход рашистских яхт, если раша дипломатическими самолетами наркоту возила, представляю что они перевозят на этих яхтах
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шикарно!! яхта не випливала з чорного моря!! саме за це стояв Майдан і напрягався Обама !!! я сі ридаю, так довго чекав ,що санкції нарешті подіють ХОЧ НА ЩОСЬ
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