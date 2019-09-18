 ДБР розслідує понад 24 тисячі кримінальних проваджень, щодо 411 вже отримали обвинувачувальні вироки, - Варченко. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко.

"Розкажу вам про ДБР у цифрах. Готували цю статистику для доповіді у штаб-квартирі Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща у Варшаві, куди нашу делегацію запросили для обміну досвідом", - написала вона.

Варченко зазначила, що сьогодні ДБР - це Центральний апарат і 7 територіальних управлінь.

Станом на зараз в органі працює 690 працівників, 499 з них - слідчі.

"ДБР розслідує 24335 кримінальних проваджень. 854 підозри вже оголосили. 1929 проваджень скеровано до суду. Маємо 411 обвинувальних вироків. За 8 місяців розслідували близько 3000 проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та корупції: у 165 з них повідомлено про підозру, 149 – скеровано до суду, маємо 6 обвинувальних вироків.

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Ось кілька гучних кейсів, які зараз розслідуємо:

• заволодіння коштами державного підприємства у розмірі 15 млн грн під час утилізації небезпечних відходів буріння;

• шахрайство з вимагання 570 тисяч доларів за посаду в "Укроборонпромі";

• розтрату 22 млн грн бюджетних коштів через службову недбалість ексголови Державної служби України у справах ветеранів війни;

• закупівлю неякісного майна для армії, що нанесло шкоду державі на суму понад 100 млн грн;

• вимагання хабарів митниками, працівниками поліції, прокурорами – таких проваджень у нас багато.

Маємо чим пишатися, і, звісно, ще є до чого прагнути", - написала Варченко.







Інфографіка і фото: Варченко/Facebook





