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Все про:Варченко Ольга (47) ДБР (493)

 ДБР розслідує понад 24 тисячі кримінальних проваджень, щодо 411 вже отримали обвинувачувальні вироки, - Варченко. ІНФОГРАФІКА

Майже за рік роботи в ДБР накопичилося понад 24 тисячі кримінальних проваджень. 1929 з них вже відправили на розгляд до судів, щодо 411 - отримали обвинувачувальні вироки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко.

"Розкажу вам про ДБР у цифрах. Готували цю статистику для доповіді у штаб-квартирі Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща у Варшаві, куди нашу делегацію запросили для обміну досвідом", - написала вона.

Варченко зазначила, що сьогодні ДБР - це Центральний апарат і 7 територіальних управлінь.

Станом на зараз в органі працює 690 працівників, 499 з них - слідчі.

"ДБР розслідує 24335 кримінальних проваджень. 854 підозри вже оголосили. 1929 проваджень скеровано до суду. Маємо 411 обвинувальних вироків. За 8 місяців розслідували близько 3000 проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та корупції: у 165 з них повідомлено про підозру, 149 – скеровано до суду, маємо 6 обвинувальних вироків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет-2020: фінансування ДБР збільшиться на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - на 5,5%

Ось кілька гучних кейсів, які зараз розслідуємо:
• заволодіння коштами державного підприємства у розмірі 15 млн грн під час утилізації небезпечних відходів буріння;
• шахрайство з вимагання 570 тисяч доларів за посаду в "Укроборонпромі";
• розтрату 22 млн грн бюджетних коштів через службову недбалість ексголови Державної служби України у справах ветеранів війни;
• закупівлю неякісного майна для армії, що нанесло шкоду державі на суму понад 100 млн грн;
• вимагання хабарів митниками, працівниками поліції, прокурорами – таких проваджень у нас багато.
Маємо чим пишатися, і, звісно, ще є до чого прагнути", - написала Варченко.

ДБР розслідує понад 24 тисячі кримінальних проваджень, щодо 411 вже отримали обвинувачувальні вироки, - Варченко 01
ДБР розслідує понад 24 тисячі кримінальних проваджень, щодо 411 вже отримали обвинувачувальні вироки, - Варченко 02
ДБР розслідує понад 24 тисячі кримінальних проваджень, щодо 411 вже отримали обвинувачувальні вироки, - Варченко 03

Інфографіка і фото: Варченко/Facebook

ДБР розслідує понад 24 тисячі кримінальних проваджень, щодо 411 вже отримали обвинувачувальні вироки, - Варченко 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149082
 
 
 Топ коментарі
 
50% от них это кляузы портнова на Петра Алексеевича? ГБР расследует свыше 24 тысяч уголовных производств, по 411 - уже получили обвинительные приговоры, - Варченко - Цензор.НЕТ 2711
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Процесс и веселые картинки не интересуют. Интересует кто конкретно сидит?
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И даже это не является результатом их работы. Посадить можно и пару тысяч бомжей.

Результатом являются возвращенные Украине суммы. Причем не Коломойскому, а именно Украине.
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Сколько взяточников из гоструда вы посадили?
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50% от них это кляузы портнова на Петра Алексеевича?
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"Сам пью, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю..."
Но статистика растет.

Никогда не забуду, как на одном международном сходняке финансовых разведок мы по привычке приводили подобную статистику.
Мол, за этот год мы получили
- столько-то сообщений про операции, которые подозреваются в отмывании денег,
- столько-то физлиц,
- столько-то юрлиц,
- на такие-то суммы...
И сидим такие гордые, шо писец (бо цифры были реально внушительные).
И тут, по-моему, англичане взяли все пересрали простым вопросом "Сколько денег было возвращено в бюджет?"
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Процесс и веселые картинки не интересуют. Интересует кто конкретно сидит?
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И даже это не является результатом их работы. Посадить можно и пару тысяч бомжей.

Результатом являются возвращенные Украине суммы. Причем не Коломойскому, а именно Украине.
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хоть что-то рассказали за что деньги получают
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ГБР расследует свыше 24 тысяч уголовных производств, по 411 - уже получили обвинительные приговоры, - Варченко - Цензор.НЕТ 7473

В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, он находится в реанимации.

Слончак является заместителем главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий., а также Слончак - председатель Набсовета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".
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Это растянется лет на десять. 25 тыс дел на 500 следаков - по 50 на одного. А потом суд. И...никого не посадят. Неприкасаемые.
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Я так понял что ГБР открыло 25 тысяч УГОЛОВНЫХ дел!!!А против Коррупционеров(взяточников),ни одного?!!!!!!! К тому же уголовкой у нас занимается (по закону)полиция и прокуратура!!!!
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