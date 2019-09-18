 У громадянина Китаю виявили 160 кг контрабандної продукції в аеропорту "Бориспіль", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Партію товарів затримали в пункті пропуску "Бориспіль" співробітники Держприкордонслужби та митники. Товар виявили в результаті реалізації попередньої інформації оперативного підрозділу Головного центру оперативно-технічних заходів ДПСУ", - йдеться в повідомленні.

Після перевірки багажу пасажирів, які прилетіли із Пекіна, з’ясувалося, що громадянин Китаю прихопив із собою чималу партію товарів. Коштовний крам іноземець планував перемістити поза прикордонно-митним контролем.

За результатами огляду багажу встановлено, що особа переміщує на територію України без відповідного оформлення 160 кг товарів. Серед них материнські плати та запчастини до мобільних телефонів, системні блоки, які можуть використовуються для майнінгу криптовалюти, блоки живлення, бездротові навушники відомого бренда та велика кількість біологічно-активних добавок.

На порушника складено відповідні матеріали, товар вилучено.

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