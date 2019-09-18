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 Події, Фоторепортаж
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Все про:аеропорт (397) Держприкордонслужба (2248) Китай (241) контрабанда (998)

 У громадянина Китаю виявили 160 кг контрабандної продукції в аеропорту "Бориспіль", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили партію контрабандної продукції: обладнання для майнінгу криптовалюти, комплектуючі до мобільників та БАДи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Партію товарів затримали в пункті пропуску "Бориспіль" співробітники Держприкордонслужби та митники. Товар виявили в результаті реалізації попередньої інформації оперативного підрозділу Головного центру оперативно-технічних заходів ДПСУ", - йдеться в повідомленні.

Після перевірки багажу пасажирів, які прилетіли із Пекіна, з’ясувалося, що громадянин Китаю прихопив із собою чималу партію товарів. Коштовний крам іноземець планував перемістити поза прикордонно-митним контролем.

За результатами огляду багажу встановлено, що особа переміщує на територію України без відповідного оформлення 160 кг товарів. Серед них материнські плати та запчастини до мобільних телефонів, системні блоки, які можуть використовуються для майнінгу криптовалюти, блоки живлення, бездротові навушники відомого бренда та велика кількість біологічно-активних добавок.

На порушника складено відповідні матеріали, товар вилучено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українець намагався провезти 6 кг канабісу в окупований Крим, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У громадянина Китаю виявили 160 кг контрабандної продукції в аеропорту Бориспіль, - Держприкордонслужба 01
У громадянина Китаю виявили 160 кг контрабандної продукції в аеропорту Бориспіль, - Держприкордонслужба 02
У громадянина Китаю виявили 160 кг контрабандної продукції в аеропорту Бориспіль, - Держприкордонслужба 03
У громадянина Китаю виявили 160 кг контрабандної продукції в аеропорту Бориспіль, - Держприкордонслужба 04
У громадянина Китаю виявили 160 кг контрабандної продукції в аеропорту Бориспіль, - Держприкордонслужба 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149074
 
 
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Может китаец прибыл сюда заниматься диджитализацией, видно же шо какие-то айтишные ништяки приволок У гражданина Китая обнаружили 160 кг контрабандной продукции в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9677
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Якби це були наркотики,то можна було би розповідати.А так це навіть не варте уваги.
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После как два вагона с лесом прошли.......китайца повязали.
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Для майнинга или демпинга, предположение или доказательство ?!
Ещё и сверхприбыль забыли учесть ....
Просто " Мытныця "тарифы новые озвучила,паренёк не потянул.Заодно показатели улучшили
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