 СБУ викрила комерсантку, яка запропонувала 45 тисяч гривень хабаря заступнику голови ОТГ на Кіровоградщині. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ, за цю суму хабаря жінка намагалася поза встановленою процедурою "вирішити питання" про виділення на території громади земельних ділянок для встановлення п'яти рекламних бордів.

Після отриманої "пропозиції" держслужбовець звернувся до поліції.

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Оперативники спецслужби задокументували факт передачі зловмисницею частини неправомірної вигоди в розмірі 600 доларів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантці справи про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Викриття протиправних дій проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області.

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