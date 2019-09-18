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Все про:Карпати (83) погода (489)

 У Карпатах випав сніг. Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський знизилася до 0°С. ФОТО

Погода в Україні 18 вересня значно погіршилася, в Івано-Франківській області, на горі Піп Іван, випав сніг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

Повідомляється, що на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а температура повітря впала до 0, і випав сніг.

"Станом на 08:00 18.09.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер Пд. Пд-Зх. 5-6 м/сек. Температура повітря 0°С. Падає невеликий сніг", - сказано в повідомленні.

У Карпатах випав сніг. Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський знизилася до 0°С 01

Фото: Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook

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Нагадаємо, на сьогодні в Україні оголошено штормове попередження, в Києві та Київській області сильні пориви вітру і дощ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149072
 
 
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Зараз "любители рускаво мира" та ЗелеСоси, згадають Петра Порошенко 😁
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Казалось бы, причём тут Зеленский и Порошенко. В Карпатах выпал снег. Температура воздуха на горе Поп-Иван Черногорский снизилась до 0°С - Цензор.НЕТ 2107
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А я как раз туда собирался через две недели..... В Карпатах выпал снег. Температура воздуха на горе Поп-Иван Черногорский снизилась до 0°С - Цензор.НЕТ 6793
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Это возмутительно! Немедленно прекратите это!
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***
вот и лето прошло
словно и не бывало
на пригреве тепло
только этого мало


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