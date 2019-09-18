 У Карпатах випав сніг. Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський знизилася до 0°С. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

Повідомляється, що на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а температура повітря впала до 0, і випав сніг.

"Станом на 08:00 18.09.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер Пд. Пд-Зх. 5-6 м/сек. Температура повітря 0°С. Падає невеликий сніг", - сказано в повідомленні.

Фото: Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook

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Нагадаємо, на сьогодні в Україні оголошено штормове попередження, в Києві та Київській області сильні пориви вітру і дощ.