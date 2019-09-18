 Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков. ФОТОрепортаж

Про це повідомляється на сторінці ПЦУ в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"На запрошення Високопреосвященнійшого Іоана (Тасьяса), митрополита Лангади, Літії та Рендіни, представники Православної Церкви України взяли участь в урочистому богослужінні з нагоди храмового свята у селі Осса, поблизу Фессалонік", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в богослужінні, крім ієрархів Константинопольського патріархату і Елладської православної церкви і Православної церкви України, взяв участь ієрарх Олександрійської православної церкви - єпископ Мозамбікський Хризостом (Карангуніс).
Як зазначають у ПЦУ, співслужінням за Божественною літургією архієрея з Південної Африки було засвідчено євхаристійну єдність, тобто визнання "де-факто" Православної Церкви України ще однією Помісною Церквою.
Візит делегації ПЦУ відбувався 11-14 вересня.
Здоровые быки, бородатые, в платьях, мямлят мантры, обращаясь к воздуху.....
У нас даже целый президент такой был - бесновался с разводилами с двумя палками на толстой шее. Но бесновался в общем то за голоса больных на христоедство. Правда обосрался и резко прекратил "служить Яхве". Вот и цена этой секты.
то что мне ненавидит Гундика(ниче не может, очень злой)?
у тя вопросы как из детсада. если я ненавижу "своих" попов, то чужих наверное тоже не люблю?
ах да, тут еще срач с сортами секты - те лижут мощи Варфоломею, а эти - как придется, то Попе Римской(визит Пу и Ки), то Варфоломею(визит Ки), то вообще они сами по себе(вопли Пу и Ки) - не поймешь вас никак.
по-твоему я раб и должен лизать хоть чьи-то сапоги(и не только сапоги )?
....
Хорошо сказано, но у каждого своя вера, не забывай - те
Или за комп или за руль, или в пещеры и на осла.
Самое противное в "вере" - двуличие.
Вон, "наш поп" витя Дедюхин(любит Петр Алексеича, но это неважно), высрал: "Бок дал нам моб. связь"....
Я долго смеялся. Эти упыри, сто лет назад, если бы кто-то им продемонстрировал передачу голоса от сотонинской коробочки А, в сотонинскую коробочку Б, за два километра или пару верст, с удов(летворением?) сожгли бы "еретика" за сотонинские опыты.
вот и все шо нуна знать о христоедстве или правослабии
так как я иллюзий и не имел
...
Вы наверно просто не знали этого секрета, потому и сидите , злитесь на все за компом 😀😀😀
Не благодарите за совет
Не может Христос рождаться и 25 и 7
Изза больной головы кацапов и колотит так совок
А Европа живет по христиански
И да, кстати, если ты истинный православный, то должен знать, что рожденственский пост оканчивается на Рождество, а потому на Новый Год тебе нельзя ни пить, ни скоромного есть, если у тебя Рождество 7го.
неоднократно выступал против автокефалии, обращался в Конституционный суд для отмены церковных законопроектов, обещался защищать Киево-Печерскую лавру. Но при прошлой власти попытки Новинского что-либо изменить были тщетны. И он решил попробовать уже при новой власти. Депутат зарегистрировал два законопроекта: № 1104 и № 1107. В них и разбираемся.
у нас действует, условно говоря, французская модель. Это когда каждая община ‒ отдельное, самостоятельное юрлицо, и она входит в церковную юрисдикцию лишь в религиозном плане, но юридически, в том числе в вопросах собственности, земли и недвижимости ‒ это самостоятельная единица. Против этого выступала УПЦ (МП). Они хотели, чтобы в Украине была такая же система, как и в России. Там церковь ‒ это пирамидальная структура, а община ‒ это филиал. Фактически все нулевые Московский патриархат лоббировал эту идею под лозунгом «Церкви нужно предоставить статус юридического лица». Чтобы пирамидальная структура могла развивать сеть приходов-филиалов. Государство это отказывалось делать. Тогда в УПЦ (МП) пошли другим путем. В общины религиозных организаций и епархий фактически внедряли эту модель, что противоречило законодательству. Минкульт в 2016 г. отказался регистрировать такие уставы.
Так вот, Новинский теперь хочет, чтобы у государства не было возможности бороться с такими схемами, и фактически планирует реализовать в украинском правовом поле российскую модель государственно-церковных отношений.
https://sprotyv.info/obshchestvo/cerkovnyj-revansh-pravoslavnogo-oligarha-novinskogo