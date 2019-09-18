 Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков. ФОТОрепортаж

Про це повідомляється на сторінці ПЦУ в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На запрошення Високопреосвященнійшого Іоана (Тасьяса), митрополита Лангади, Літії та Рендіни, представники Православної Церкви України взяли участь в урочистому богослужінні з нагоди храмового свята у селі Осса, поблизу Фессалонік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в богослужінні, крім ієрархів Константинопольського патріархату і Елладської православної церкви і Православної церкви України, взяв участь ієрарх Олександрійської православної церкви - єпископ Мозамбікський Хризостом (Карангуніс).

Як зазначають у ПЦУ, співслужінням за Божественною літургією архієрея з Південної Африки було засвідчено євхаристійну єдність, тобто визнання "де-факто" Православної Церкви України ще однією Помісною Церквою.

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Візит делегації ПЦУ відбувався 11-14 вересня.























