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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Греція (143) Константинопольський патріархат (105) православ'я (163) ПЦУ (440)

 Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков. ФОТОрепортаж

Делегація Православної церкви України під час візиту в митрополію Лангаді (Греція) співслужила ієрархам трьох помісних церков.

Про це повідомляється на сторінці ПЦУ в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На запрошення Високопреосвященнійшого Іоана (Тасьяса), митрополита Лангади, Літії та Рендіни, представники Православної Церкви України взяли участь в урочистому богослужінні з нагоди храмового свята у селі Осса, поблизу Фессалонік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в богослужінні, крім ієрархів Константинопольського патріархату і Елладської православної церкви і Православної церкви України, взяв участь ієрарх Олександрійської православної церкви - єпископ Мозамбікський Хризостом (Карангуніс).

Як зазначають у ПЦУ, співслужінням за Божественною літургією архієрея з Південної Африки було засвідчено євхаристійну єдність, тобто визнання "де-факто" Православної Церкви України ще однією Помісною Церквою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Архієпископ Климент подав касацію на "виселення" ПЦУ з храму в окупованому Криму

Візит делегації ПЦУ відбувався 11-14 вересня.

Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 01
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 02
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 03
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 04
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 05
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 06
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 07
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 08
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 09
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 10
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 11
Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149061
 
   
 Топ коментарі
 
Козлов, служить гундяю прелогаешь? так это ваш бох.
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Взрослые бугаи стоят молятся не существующим божествам. Да на них в поле пахать нужно!!! 21й век на дворе Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей - Цензор.НЕТ 9080
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Что должно быть? Что больные резвятся вне своих учреждений с санитарами?

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Взрослые бугаи стоят молятся не существующим божествам. Да на них в поле пахать нужно!!! 21й век на дворе Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей - Цензор.НЕТ 9080
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А они скажут: Бок дал нам трактора, вот на них(ими) и пахайте, а нам бабло давай, льготы не забирай, а то проклянем и проживете столь же мало сколь и Филарет(да святятся мощи его).....

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Это как бы: Коллектив артистов в составе Ленина, Наполеона и Апистола Питра из палаты номер 6, дал концерт "рок на лекарствах", в палате номер 7.

Здоровые быки, бородатые, в платьях, мямлят мантры, обращаясь к воздуху.....

У нас даже целый президент такой был - бесновался с разводилами с двумя палками на толстой шее. Но бесновался в общем то за голоса больных на христоедство. Правда обосрался и резко прекратил "служить Яхве". Вот и цена этой секты.
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Козлов, служить гундяю прелогаешь? так это ваш бох.
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ну если я ненавижу Яхве(все может, очень добрый)
то что мне ненавидит Гундика(ниче не может, очень злой)?

у тя вопросы как из детсада. если я ненавижу "своих" попов, то чужих наверное тоже не люблю?
ах да, тут еще срач с сортами секты - те лижут мощи Варфоломею, а эти - как придется, то Попе Римской(визит Пу и Ки), то Варфоломею(визит Ки), то вообще они сами по себе(вопли Пу и Ки) - не поймешь вас никак.
по-твоему я раб и должен лизать хоть чьи-то сапоги(и не только сапоги Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей - Цензор.НЕТ 6869 )?
....

Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей - Цензор.НЕТ 8127
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%по-твоему я раб и должен лизать хоть чьи-то сапоги(и не только сапоги%

Хорошо сказано, но у каждого своя вера, не забывай - те
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Только если веришь в духов - то или трусы или кр*стик.
Или за комп или за руль, или в пещеры и на осла.

Самое противное в "вере" - двуличие.
Вон, "наш поп" витя Дедюхин(любит Петр Алексеича, но это неважно), высрал: "Бок дал нам моб. связь"....
Я долго смеялся. Эти упыри, сто лет назад, если бы кто-то им продемонстрировал передачу голоса от сотонинской коробочки А, в сотонинскую коробочку Б, за два километра или пару верст, с удов(летворением?) сожгли бы "еретика" за сотонинские опыты.

вот и все шо нуна знать о христоедстве или правослабии
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73% бесноватых верят что с зе будет лучше. Это тебя не смущает?
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нет не смущает.
так как я иллюзий и не имел

...


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Говорят :если есть желания , то надо попросить у Бога . ИНАЧЕ КАК БОГ УЗНАЕТ О НИХ.
Вы наверно просто не знали этого секрета, потому и сидите , злитесь на все за компом 😀😀😀
Не благодарите за совет
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Пора вернуться к празднованию Рождества 25 декабря. Вся Европа и все православные церкви Европы отмечают 25 декабря ( окромя секты мацковской БЕЗ ТОМОСА)
Не может Христос рождаться и 25 и 7
Изза больной головы кацапов и колотит так совок
А Европа живет по христиански
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Христос родился 25 декабря - что для католиков, что для протестантов, что для православных-ортодоксов. 7 января вылезло из-за того, что живете вы, как и весь мир, по Григорианскому календарю, а церковные праздники празднуете по устаревшему Юлианскому.

И да, кстати, если ты истинный православный, то должен знать, что рожденственский пост оканчивается на Рождество, а потому на Новый Год тебе нельзя ни пить, ни скоромного есть, если у тебя Рождество 7го.
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Церковный реванш «православного олигарха» росиянина Новинского.

неоднократно выступал против автокефалии, обращался в Конституционный суд для отмены церковных законопроектов, обещался защищать Киево-Печерскую лавру. Но при прошлой власти попытки Новинского что-либо изменить были тщетны. И он решил попробовать уже при новой власти. Депутат зарегистрировал два законопроекта: № 1104 и № 1107. В них и разбираемся.

у нас действует, условно говоря, французская модель. Это когда каждая община ‒ отдельное, самостоятельное юрлицо, и она входит в церковную юрисдикцию лишь в религиозном плане, но юридически, в том числе в вопросах собственности, земли и недвижимости ‒ это самостоятельная единица. Против этого выступала УПЦ (МП). Они хотели, чтобы в Украине была такая же система, как и в России. Там церковь ‒ это пирамидальная структура, а община ‒ это филиал. Фактически все нулевые Московский патриархат лоббировал эту идею под лозунгом «Церкви нужно предоставить статус юридического лица». Чтобы пирамидальная структура могла развивать сеть приходов-филиалов. Государство это отказывалось делать. Тогда в УПЦ (МП) пошли другим путем. В общины религиозных организаций и епархий фактически внедряли эту модель, что противоречило законодательству. Минкульт в 2016 г. отказался регистрировать такие уставы.

Так вот, Новинский теперь хочет, чтобы у государства не было возможности бороться с такими схемами, и фактически планирует реализовать в украинском правовом поле российскую модель государственно-церковных отношений.
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В общем, Новинский не сидит сложа руки и пытается разными способами отыграть назад правила игры на церковном поле. Забрать Андреевскую Церковь, отменить переименование церкви Московского патриархата, разрушить украинскую архитектуру государственно-церковных отношений и заменить ее российской моделью, а самое главное - заблокировать процесс переходов. Полностью читать тут два законопроекта: № 1104 и № 1107 от фсбшника новинского -

https://sprotyv.info/obshchestvo/cerkovnyj-revansh-pravoslavnogo-oligarha-novinskogo

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