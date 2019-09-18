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Все про:коноплі (61) наркотики (836) Нацполіція (8204) Чернігівщина (366) марихуана (70)

 Теплиця на мільйон гривень: житель Чернігівщини вирощував коноплі і галюциногенні гриби. ФОТО

Поліція затримала жителя Чернігівської області, який вирощував у високотехнологічній теплиці коноплі елітних сортів і галюциногенні гриби. Вартість посадок оцінюється в мільйон гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівщини.

Поліцейські отримали інформацію про те, що житель одного із сіл у Борзнянському районі вирощує коноплі. На місці вони виявили цілу плантацію. Поліцейські задокументували майже 1000 рослин і вилучили понад 10 кг висушеної марихуани.

"Добре доглянуті коноплі вирощувалися методом крапельного зрошення, власник посіву підтримував особливий мікроклімат посівів та цілодобово освітлював плантацію. Також наркофермер у лотках і банках вирощував кілька кіло екзотичних як для Чернігівщини галюциногенних грибів. За цінами "чорного" ринку вартість наркотичного зілля оцінюється в мільйон гривень", - повідомили в поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зразки рослин відправлено на експертизу. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями - за незаконне виробництво наркотичних засобів без мети збуту (до 3 років позбавлення волі) і за незаконне вирощування конопель (від 3 до 7 років).

Теплиця на мільйон гривень: житель Чернігівщини вирощував коноплі і галюциногенні гриби 01
Теплиця на мільйон гривень: житель Чернігівщини вирощував коноплі і галюциногенні гриби 02
Теплиця на мільйон гривень: житель Чернігівщини вирощував коноплі і галюциногенні гриби 03
Теплиця на мільйон гривень: житель Чернігівщини вирощував коноплі і галюциногенні гриби 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149042
 
 
 Топ коментарі
 
ай да конопелька,
сразу видно крепкого хозяйственника - подсветка, температурка, наверняка удобрения.
сделаем ее вместе!
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Уголовное производство открыто по двум статьям - за незаконное производство наркотических средств без цели сбыта

По хожу уже занёс мусорам. Как это такая мощная плантация без цели збыта? типа всё для себя что ли??
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ну так, фермер, вигодовував свиней коноплею і грибочками. Можна довести безкарність. Свинина мала лікувальні властивості знімати стрес, налаштовувала на доброзичливе ставлення до оточуючих. У деяких з"являлося творче натхнення.
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особливо цінним, для мене, є факт грошової оцінки знайденого від висококваліфікованих спеціалістіви. Теплица на миллион гривен: житель Черниговщины выращивал коноплю и галлюциногенные грибы - Цензор.НЕТ 2629
Полиция задержала... Стоимость посадок оценивается в миллион гривен
 Источник: https://censor.net.ua/p3149042
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ну почему сразу занес мусорам?
просто heavy smoker
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Произвести, и в любом количестве, моНо все что угодно.Главное продать!А тут,видно, с єтим все в ажуре...
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А заешь, почему по двум, а не по трём? И именно по этим, а не "с целью сбыта"? "Потому что статьи №000 - "я уверен..." , в УК ещё не внесли... А, согласно изменениям в законодательстве, за незаконное привлечение к уголовной ответственности теперь отвечает следак... А если, в ходе следствия, не удастся доказать, что он готовился кому-то, сбывать? Твою "уверенность" к делу "не пришьёшь"... Ты под суд пойдёшь, вместо следователя? А статью поменять, и перепредъявить обвинение хоть десять раз можно - были-бы, основания... В США ВСЕ были уверены, что за массой убийств, совершённых мафией, стоял Аль КАпоне, а посадили его, лишь за уклонение от налогов... Что доказали, за то и посадили... Так и здесь - что докажут, за то и посадят... А "занёс", или "не занёс", пусть "внутренняя безопасность" думает... Это её "хлеб"... Напиши заявление - займутся...
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Голландский мигрант-заробитчанин?😁
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Имхо лучше бы боролись с чем-то реально социально опасным... Воров ловили, к примеру, или по тяжелым наркотиками. А так только создают впечатление бурной деятельности...
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тьху(
совковые плакаты - как из психбольницы. как на подбор - кисло-улыбающиеся унылые дебильные рожи, идиотские лозунги..... хуже только попЫ.
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я имел ввиду шо поповские высеры хуже по части лжи. а то как в совке щемили попов на плакатиках - я только за. правда и тут - ну видно же что говно рисует плакатики о вреде говна. а себя называет шоколадом(ни на что реально не намекаю, просто по цвету совпадает)
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Эти ребятки, при совке, зарабатывали художниками-оформителями, некислые бабки. Лично знал одного, доход колебался в районе 600 рубасов, причём на вольных хлебах. Сколько мы с ним портвешка выпили на подоле.. Теплиця на мільйон гривень: житель Чернігівщини вирощував коноплі і галюциногенні гриби - Цензор.НЕТ 7535
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если честно, то наверное они и правы были. просто таких художников - много, а дети кушать хотят. Но главное, что такие заказы оформляло и принимало какое-то что-то там ну типо Минсовхудрисованиеговна. То есть - не нарисует говно Вася, то его нарисует Петя за ту же цену/получку и за те же льготы/квартиру.
Но просто ублюдочность рисунков поражает. Это без смехоненависти смотреть решительно невозможно Теплиця на мільйон гривень: житель Чернігівщини вирощував коноплі і галюциногенні гриби - Цензор.НЕТ 1507
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ай да конопелька,
сразу видно крепкого хозяйственника - подсветка, температурка, наверняка удобрения.
сделаем ее вместе!
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"Все мы президенты !" сказала зе-зе . Так что не судите строго .
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Сейчас прочитал в интернете коммент ватника с набором-"госпереворот на Украине", "идеология Бандеры и Шушкевича" и думаю, какой коноплёй повреждён их мозг, если они путая Шухевича и Шушкевича, берутся комментировать такие вопросы?
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И ладно это было обычное российское быдло, но помнится покойный Чуркин в ООН тоже назвал Шухевича Шушкевичем.
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да и Бандеру - Бендерой.
2 фамилии - два раза обосрался коллега Коздона))
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они еще двух вованов периодически путают - того засохшего по одну сторону
крымлевской стены и своего на каблуках по другую...
хотя сходство, безусловно, есть - тут и спорить не о чем.
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Когда-то один из писателей российских (то-ли Бунин, то-ли Мережковский), назвал "Россию" (тогдашний СССР), "Страной торжествующего Хама"... Теперь это "Хам" не только торжествует, но и победил... Победил при коммунистах, в физическом смысле, а сейчас побеждает в морально-интеллектуальном... Недаром до сих пор "интеллигент" считается у "массы народной" "ругательным словом"... Я, подобных, тут, неоднократно, "мордой в дерьмо", по похожим "ляпам", тыкал... Ну, и что? "Утёрлись", и продолжают... Вон "про колобок". на днях, доказывал, что в Риме нет набережных, и нет судоходства на Тибре... Я ему цитирую рекламу туристического агентства, в которой они включают в тур водное путешествие по Тибру, для ознакомления с достопримечательностями Рима, а он, "с пеной у рта", "сучит ногами", чтобы я карту купил и посмотрел...
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Яр, ни капли иронии - Ваша ерудиция просто зашкаливает!
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Это ПЛОХО? "Колобки" уверены, что "Да!!! Что такое "эйдетизм", слышал? При наличии такой особенности, и библиотеки в пару тысяч книг и брошюр (из которых, примерно, пятая часть - справочная литература различного характера, это нетрудно...). А если чего-то нет - так есть Интернет... Особенно, если умеешь ним пользоваться... Ведь в Интернет главное - уметь ПРАВИЛЬНО ЗАДАТЬ ВОПРОС...
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у Ленина говорят так было.
вчера прочитал у Антиколорадоса что Ленин высрал ..... 50+ томов.... всегда думал шо не > 20-ти.
графоман еще тот был(( х.з. как успевал все это делать.
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"Боря", а ты хоть сам понимаешь, ЧТО ты "ляпнул"? Говорил тебе, не раз - "Прежде, чем что-то сказать, проверь качество соединения языка с мозгом...". У Ленина не 50+ томов было, а 56... Но не это - главное... Эти тома он написал сам... А у меня в библиотеке - знания человечества, накопленные многими людьми за много столетий... Некоторые книги написаны были ещё в Средние века, как, например, "Государь", Никколо Маккиавелли, "Город Солнца", Томмазо Кампанеллы... (Надеюсь, ты ИХ "графоманами", не считаешь?).
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Город солнца вроде Утопия - могу хоть щас достать и почитать, но зачем?
уныло и напоминает комми.

за 50+ вот вчера прочитал.

\\\\\\\\\Тимур | Вересень 16, 2019 at 02:24 | Відповіcти

"Отсюда следовало, что в книжных магазинах стояли целые разделы книжек, написанные Лениным, Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Были и полные собрания сочинений". (с)
*****
Перепрошую, але не треба вводити в оману молодих читачів! ПОВНОГО зібрання творів як Маркса, так і Енгельса в СРСР не виходило НІКОЛИ!!! Цей факт був точно відомий усім студентам радянських вишів, бо коли їхні цитати підписувалися як цитати з ПСС, викладачі суспільних наук це підкреслювали як помилку. Пояснення були різними: від "це вам ні до чого" і "Маркс і Енгельс багато писали на нецікаві для нас теми" до того, що "Ленін творчо розвинув погляди Маркса й Енгельса, отож орієнтуємося на Леніна".
До речі, у нас в КПІ політекономію дуже паскудна товаришка NN, яка "різала" студентів дурнуватими запитаннями на кшталт: "Скільки сторінок у другому томі КАПІТАЛУ?" - чи: "Який номер сторінки, на якій починається такий-то розділ першого тому КАПІТАЛУ?" Я серйозно! Ходили чутки, що її навіть пару разів підловили й відгамселили студенти, яких вона отак "зарізала"… То всі знали, що одним з улюблених запитань NN було: "Скільки томів має повне зібрання творів Карла Маркса і Фрідріха Енгельса?" - і не дай Боже було назвати конкретну цифру! Бо вірна відповідь була саме така: "В СРСР повне зібрання творів Маркса й Енгельса не видавалося".
А повне зібрання творів (ПСС у стільки-то томах) випускалося лише у Леніна. Причому воно час від часу доповнювалося новими томами. Викладачі пояснювали це там, що "от десь в архівах знайшли нові рукописи".

Теплица на миллион гривен: житель Черниговщины выращивал коноплю и галлюциногенные грибы - Цензор.НЕТ 4105 Vadym Kuzmenko | Вересень 16, 2019 at 05:30 | Відповіcти

Коротенька ремарка.
Там не просто "от десь в архівах знайшли нові рукописи".
В останньому надрукованому 5-му "повному" виданні було близько 5 (п'яти) тисяч творів, а в запланованому 6-му (яке так і не встигли видати) планувалося розмістити
12 (дванадцять) тисяч. Я цю інформацію особисто прочитав ще у ті часи у "найправдивішій" газеті "Правда".
Мабуть, в якійсь коморі знайшлися.

Теплица на миллион гривен: житель Черниговщины выращивал коноплю и галлюциногенные грибы - Цензор.НЕТ 4105 Тимур | Вересень 16, 2019 at 10:17 | Відповіcти

Ага! В таємному особистому архіві Інесси Арманд \\\\\\\
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ну, или в другой реплике, или даже в статье самой, не запомнил, т.к. эйдетизма нетути Теплица на миллион гривен: житель Черниговщины выращивал коноплю и галлюциногенные грибы - Цензор.НЕТ 1490
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Насчёт "эйдетизма" - открой "Словарь иностранных слов" 15 изд, испр. (Москва, изд. "Русский язык", 1988).
Стр. 571: "Эйдетизм - в психологии - разновидность образной памяти, заключающаяся в способности сохранять яркие образы предметов долгое время спустя после исчезновения их из поля зрения...".
Я не виноват, что у меня наличествует "эйдетизм", а у тебя - "идиотизм"... Слова похожие по звучанию... Но как различны по содержанию!!!...
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Я и не претендую.
Просто тебя "попускаю" шоб не выглядел особо умным.
Ибо "эйдетист" будет работать например в Германии, а не тужиться на цензоре и гоняться за Борей, в стремлении что-то доказать.
Че, я спорю шо ты эрудирован что-ли? Нет, просто даю понять что ты поражен совком.
https://defence-line.org/2019/09/4183934/

- стремись к тому чтобы быть таким как люди, а не изливать желчь и сраться тут.
мне, как ненавидящему совок, и то дурно от порядка вещей на Западе, а за тебя даже и не говорю.
Мы поражены совком, но я стараюсь избавиться, а ты - закрепить. Че, брёшу что-ли? Теплиця на мільйон гривень: житель Чернігівщини вирощував коноплі і галюциногенні гриби - Цензор.НЕТ 6181
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"Боря", не пытайся "держать меня за дурака"... Я тебе написал, что главное не в количестве томов ленина, а в количестве собранных мною книг... Ленина и Маркса с Энгельсом, мне было достаточно во время учёбы, и заполнять библиотеку их творениями я не имею желания... О Ленине я написал лишь потому, что ты о нём "пукнул в лужу". О Марксе и Энгельсе я тоже не писал... А Кампанеллу читать нужно... Потому что там, в этой "Утопии", просматривается "зародыш" тоталитарного общества сталинского типа... Читать её нужно, чтобы не повторить ошибок, совершённых человечеством... Так же, как и Ленина, и "Майн кампф"... (Кстати, "Утопия" - "личное название" конкретной книги, Томаса Мора. Нарицательным словом "утопия" стала лишь в веке 17-м). Ты сравнил написанное Лениным, с содержанием моей библиотеки... За что я тебя "мордой в дерьмо, и макнул...". В следующий раз, перед тем, как писать, вчитывайся внимательнее в комментарий твоего оппонента... Чтобы не выглядеть ДУРАКОМ...
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Ты сравнил написанное Лениным, с содержанием моей библиотеки...\\\\\\\

Даже и не думал, честно.
Если бы вы, сударь, были против совка, то не устраивал бы мне тут истерику с обвинениями меня в слабоумстве(слабоумности) из-за того что я ненавижу совок.
Все просто. Из коммунистов получались часто весьма наблюдательные животные(людьми я троцких и прочих бронштейнов назвать не могу, тут извини.те) Теплиця на мільйон гривень: житель Чернігівщини вирощував коноплі і галюциногенні гриби - Цензор.НЕТ 1210
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Давно пора легализовать коноплю. Канада, к примеру, зарабатывает миллирды долларов на этом.
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не успел накопить на прозрачность правосудия? В таком случае правосудие безжалостно.
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Ну, нам и без производства бумаги есть к чему коноплю применить... Например, при производстве джинсовой ткани. Ты про домотканную "чёртову кожу", когда-нибудь, слышал? Это смесевая ткань: основа - конопляная нить, а "утковая" - лён. Конопля была "арматурой", а лён - "наполнителем. Первая обеспечивала крепость, а вторая - гидро-, и теплообмен(льняное волокно быстро впитывает пот, и легко его испаряет...). Идеальная ткань для военной формы... Тем более, что не горит, а лишь тлеет, в отличие от плавящейся синтетики... (Кстати, у нас, в Глухове, вывели сорта конопли, не содержащие наркотических веществ, и экспортируют её семена по миру). Американцам легче - они "джут" в Бангладеш, закупали, и "арматуру", для джинсовой ткани, из него делали... (Джут - дальний родственник конопли, но расти у нас, не может, холодно и в вегетационный период, "не вписывается", слишком короткий). Поэтому, на Западе, и джинсы качественнее советских, были - к тому времени, когда джинсы в моду пошли, конопля у нас уже была, "под запретом"...
А голландцы бумагу, ещё в конце 19-века, производили из овсяной соломы, которую в Российской империи, закупали... Практически, ничем от бумаги из рисовой соломы, которую японцы до сих пор производят, не отличается... Всё та же целлюлоза... Мне, как-то, один кореец, сказал - "Вы бедные, потому что богатые... Вы не умеете рационально использовать то, что у вас есть...". Кто мешает нам производить из соломы, хотя-бы, упаковочную бумагу? Но у нас, по леспромхозам, даже опилки не используют... После расчистки лесопосадок кучи ветвей сжигаются. По лесу идёшь, через стволы бурелома, перескакиваешь...
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В дореволюционной Российской империи и в Советском Союзе техническая конопля была одной из основных сельскохозяйственных культур. Из конопляных волокон плелись шпагат, веревки и канаты, масло из зерен растения широко применялось в медицине, кулинарии, а также входило в состав олиф, лаков и красок, высушенные стебли конопли использовались как высококалорийное топливо.
Пик выращивания технической конопли в СССР приходится на 1940−1950-е годы, тогда площадь посевов этой культуры доходила до 600 тыс. гектаров.
Значение конопли для сельского хозяйства стало снижаться уже в начале 1960-х годов. Развитие химической промышленности позволило заменить конопляную пеньку полимерными волокнами, а также вытеснило конопляное масло из лакокрасочной промышленности. Ратификация СССР в 1961 году конвенции ООН «О наркотических средствах» сильно ужесточила требования к выращиванию технической конопли - количество посевов резко сократилось.
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Я знаю... По лугам Черниговщины и Киевщины с Житомирщиной, до сих пор "копанки" сохранились, где коноплю вымачивали...Я сам, в детстве, пробовал "конопляное молоко"... Прабабушка покойная, была истинно верующей, посты соблюдала... Но страшно любила чай с молоком... Так зимой замачивала семена конопли, потом в "макитре" растирала их "макогоном", и заливала водой. А потом фильтровала через чистую ткань "молоко". И его добавляла в чай... Почитай Елену Молоховец... Там имеются рецепты конопляного, макового, и миндального "растительного молока", специально, для "постов"...
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классно, в случае чего воротник скурить можно, если сигареты кончатся)))))
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В усьому ЦИВІЛІЗОВАНОМУ світі , канабіс легальний ! І живуть добре ! В Україні кримінальне переслідування ! Кришуїться все , оборотнями в погонах ! Бюджет страждає ! Вірною дорогою ,йдемо товаріщі !
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Мак для булочек везут с Турции и Польши, там выращивается без запретов и охраны.
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Та пля * лімон *!? ..Ось на 50 лямів *євриків * ото !
..
..Теплица на миллион гривен: житель Черниговщины выращивал коноплю и галлюциногенные грибы - Цензор.НЕТ 5920..
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Нашим зебобам достатньо олігарх тв. )))))
Найкращі грибочки....від них такі гал.юцінації в народу ))) Навіть кловуна президентом обрали 🤣😃😄😅
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Не журись ! В грудні, анонсовано парашенківський переворот,і повернення свинарчуківської влади.😆
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Ліза Богуцька , про переворот все розповіла, і назвала точну дату !😆
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Видно, грибочков покушала... (Судя по тому бреду, что она несла тут, несколько лет назад, "грибная кулинария" у неё в почёте...).
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Ксюха в спам шагом марш, раз, два.
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Есть конопля с малым содержанием наркотика,именно она является медицинской и легализована может быть.Конопля сбольшим содержанием наркотика не будет легализована.Различить может только мусорская лаборатория.
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Ти такий розумний, що аж страшно! Розкажи ще щось про медичну коноплю ! Яка не має своїх властивостей.😆
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Федя, для таких, как ты, присловье существует: "Я думал, ты дурак... Оказывается, ты не просто "дурак", а "дурак конченый"... Именно "наркотическая составляющая" и является "лекарством", в марихуане... Ты ещё скажи, что кока и опийный мак, с низким уровнем кокаина и и опия, являются "лекарственным средством...
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В этом случае эпический дурак таки вы- почитайте , что такое каннабидиол.
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А ты мне "распиши", что это такое... Я, если что-то хочу доказать, ссылаюсь на "первоисточники"... А выискивать, для твоей прихоти, против себя "контраргументы", я не собираюсь - "до хрена чести", перед каждым "суперзнатоком", "шапку ломать...".
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Да накуй ты мне нужен, чтобы я тебе 2+2 доказывал. Тебя макнули в овно, и ты это знаешь, сам-то небось уже проверил, что такое каннабидиол, лосяра.
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Я не пытался Вас оскорбить в Ваших самых светлых намерениях.Однако Вы не испорчены наличием интеллекта.Содержание наркотика в разрешённой конопле достаточно для медицинских целей.Кроме того в медцелях применяются не только наркотическая составляющая ,но и масло,жмыхи и т.п.Осведомлённость Ваша ,ну прям, зашкаливает.И в Маке для нормальных людей интересны только маковое зерно,широко представленное в украинской пищевой традиции.
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Вам допоможе,лікарський сік березовий,з мякотью,і жмихом !😆
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"Федя", ты "аватар" "Бори Козлова"? Тот тоже пытается" "блистать познаниями" подобного рода, "крутя очком", "как цыган солнцем..."... Спор идёт тут не о "жмыхах", "масле", которые, практически, не содержат каннабиоидов, а о "медицинской марихуане", основным лекарственным составляющим которой, влияющим на организм человека, является каннабиоид, обладающий, в том числе, и наркотическим действием... (До изобретения эффективных противоастматических средств применялся "астматол" - смесь сухих листьев белены, дурмана вонючего и шалфея, которым набивали специальные папиросы. Первые два растения - сильные яды, обладающие, в том числе, и одурманивающим действием. В частности, такие курил Жданов, сталинский деятель... Но люди были вынуждены мириться с "побочными эффектами", чтобы не умереть... Наркотическое действие марихуаны, для врачей - "побочный эффект", как и "алкогольное отравление", от употребления той же "Настойки боярышника" - побочный эффект для понижения кровяного давления... Всё зависит от цели и дозировки...).
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мусора - падаль, охраняющая зажратых киевских воров и наркобарыг
кому мешал фермер ?
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я-бы купила себе стафика, интересно, почем сейчас фермерский?
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Одна повія, яка працювала на узбіччі дороги ,казала що руб відро . Але я не вточнив, яке саме відро.😆
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А тачки классные возле областных управ. откуда, как вы думаете ??? Может и от знаний расценок на сырье.
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Человек тщательно готовился к зИме - грибочков хотел НА зиму закрыть, А когда в квартире будет плохое отопление - надеялся травки курнуть, что бы согреться - А ему всё обломали.
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В последнее время накрыли столько "аграриев", что складывается устойчивое ощущение приближающегося легалайза.
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Считаю, что легкие наркотики, проституцию и игровые автоматы нужно легализировать.
Этот бизнес был всегда, его не искоренить, но криминалитету очень выгодно, чтобы денежки текли только в их карманы.
А так хотя бы деньги шли в казну, и, возможно, меньше бы стало преступлений на этой почве.
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почему же только криминалитету? это также выгодно ментам, судейским, прокурорским.
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Мусора и цены хорошо знают и качество определяют на запах. Зато убийцам и казнокрадам пойманым на горячем выносят всего лишь *подозрение* типо попробуем доказать что ты украл миллиард но ето вряд ли
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Уроды вы продажные, легализуйте уже ету коноплю чтобы наркодиллерам и мусорам в том числе мафиози Авакову закрыть лазейку и наживу.
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А в цей час десь далеко плаче маленький зєлєбобік
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