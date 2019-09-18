 Теплиця на мільйон гривень: житель Чернігівщини вирощував коноплі і галюциногенні гриби. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівщини.
Поліцейські отримали інформацію про те, що житель одного із сіл у Борзнянському районі вирощує коноплі. На місці вони виявили цілу плантацію. Поліцейські задокументували майже 1000 рослин і вилучили понад 10 кг висушеної марихуани.
"Добре доглянуті коноплі вирощувалися методом крапельного зрошення, власник посіву підтримував особливий мікроклімат посівів та цілодобово освітлював плантацію. Також наркофермер у лотках і банках вирощував кілька кіло екзотичних як для Чернігівщини галюциногенних грибів. За цінами "чорного" ринку вартість наркотичного зілля оцінюється в мільйон гривень", - повідомили в поліції.
Зразки рослин відправлено на експертизу. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями - за незаконне виробництво наркотичних засобів без мети збуту (до 3 років позбавлення волі) і за незаконне вирощування конопель (від 3 до 7 років).
По хожу уже занёс мусорам. Как это такая мощная плантация без цели збыта? типа всё для себя что ли??
Полиция задержала... Стоимость посадок оценивается в миллион гривен
Источник: https://censor.net.ua/p3149042
просто heavy smoker
совковые плакаты - как из психбольницы. как на подбор - кисло-улыбающиеся унылые дебильные рожи, идиотские лозунги..... хуже только попЫ.
Но просто ублюдочность рисунков поражает. Это без смехоненависти смотреть решительно невозможно
сразу видно крепкого хозяйственника - подсветка, температурка, наверняка удобрения.
сделаем ее вместе!
2 фамилии - два раза обосрался коллега Коздона))
крымлевской стены и своего на каблуках по другую...
хотя сходство, безусловно, есть - тут и спорить не о чем.
вчера прочитал у Антиколорадоса что Ленин высрал ..... 50+ томов.... всегда думал шо не > 20-ти.
графоман еще тот был(( х.з. как успевал все это делать.
уныло и напоминает комми.
за 50+ вот вчера прочитал.
\\\\\\\\\Тимур | Вересень 16, 2019 at 02:24 | Відповіcти
"Отсюда следовало, что в книжных магазинах стояли целые разделы книжек, написанные Лениным, Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Были и полные собрания сочинений". (с)
*****
Перепрошую, але не треба вводити в оману молодих читачів! ПОВНОГО зібрання творів як Маркса, так і Енгельса в СРСР не виходило НІКОЛИ!!! Цей факт був точно відомий усім студентам радянських вишів, бо коли їхні цитати підписувалися як цитати з ПСС, викладачі суспільних наук це підкреслювали як помилку. Пояснення були різними: від "це вам ні до чого" і "Маркс і Енгельс багато писали на нецікаві для нас теми" до того, що "Ленін творчо розвинув погляди Маркса й Енгельса, отож орієнтуємося на Леніна".
До речі, у нас в КПІ політекономію дуже паскудна товаришка NN, яка "різала" студентів дурнуватими запитаннями на кшталт: "Скільки сторінок у другому томі КАПІТАЛУ?" - чи: "Який номер сторінки, на якій починається такий-то розділ першого тому КАПІТАЛУ?" Я серйозно! Ходили чутки, що її навіть пару разів підловили й відгамселили студенти, яких вона отак "зарізала"… То всі знали, що одним з улюблених запитань NN було: "Скільки томів має повне зібрання творів Карла Маркса і Фрідріха Енгельса?" - і не дай Боже було назвати конкретну цифру! Бо вірна відповідь була саме така: "В СРСР повне зібрання творів Маркса й Енгельса не видавалося".
А повне зібрання творів (ПСС у стільки-то томах) випускалося лише у Леніна. Причому воно час від часу доповнювалося новими томами. Викладачі пояснювали це там, що "от десь в архівах знайшли нові рукописи".
Vadym Kuzmenko | Вересень 16, 2019 at 05:30 | Відповіcти
Коротенька ремарка.
Там не просто "от десь в архівах знайшли нові рукописи".
В останньому надрукованому 5-му "повному" виданні було близько 5 (п'яти) тисяч творів, а в запланованому 6-му (яке так і не встигли видати) планувалося розмістити
12 (дванадцять) тисяч. Я цю інформацію особисто прочитав ще у ті часи у "найправдивішій" газеті "Правда".
Мабуть, в якійсь коморі знайшлися.
Тимур | Вересень 16, 2019 at 10:17 | Відповіcти
Ага! В таємному особистому архіві Інесси Арманд \\\\\\\
Стр. 571: "Эйдетизм - в психологии - разновидность образной памяти, заключающаяся в способности сохранять яркие образы предметов долгое время спустя после исчезновения их из поля зрения...".
Я не виноват, что у меня наличествует "эйдетизм", а у тебя - "идиотизм"... Слова похожие по звучанию... Но как различны по содержанию!!!...
Просто тебя "попускаю" шоб не выглядел особо умным.
Ибо "эйдетист" будет работать например в Германии, а не тужиться на цензоре и гоняться за Борей, в стремлении что-то доказать.
Че, я спорю шо ты эрудирован что-ли? Нет, просто даю понять что ты поражен совком.
https://defence-line.org/2019/09/4183934/
- стремись к тому чтобы быть таким как люди, а не изливать желчь и сраться тут.
мне, как ненавидящему совок, и то дурно от порядка вещей на Западе, а за тебя даже и не говорю.
Мы поражены совком, но я стараюсь избавиться, а ты - закрепить. Че, брёшу что-ли?
Даже и не думал, честно.
Если бы вы, сударь, были против совка, то не устраивал бы мне тут истерику с обвинениями меня в слабоумстве(слабоумности) из-за того что я ненавижу совок.
Все просто. Из коммунистов получались часто весьма наблюдательные животные(людьми я троцких и прочих бронштейнов назвать не могу, тут извини.те)
А голландцы бумагу, ещё в конце 19-века, производили из овсяной соломы, которую в Российской империи, закупали... Практически, ничем от бумаги из рисовой соломы, которую японцы до сих пор производят, не отличается... Всё та же целлюлоза... Мне, как-то, один кореец, сказал - "Вы бедные, потому что богатые... Вы не умеете рационально использовать то, что у вас есть...". Кто мешает нам производить из соломы, хотя-бы, упаковочную бумагу? Но у нас, по леспромхозам, даже опилки не используют... После расчистки лесопосадок кучи ветвей сжигаются. По лесу идёшь, через стволы бурелома, перескакиваешь...
Пик выращивания технической конопли в СССР приходится на 1940−1950-е годы, тогда площадь посевов этой культуры доходила до 600 тыс. гектаров.
Значение конопли для сельского хозяйства стало снижаться уже в начале 1960-х годов. Развитие химической промышленности позволило заменить конопляную пеньку полимерными волокнами, а также вытеснило конопляное масло из лакокрасочной промышленности. Ратификация СССР в 1961 году конвенции ООН «О наркотических средствах» сильно ужесточила требования к выращиванию технической конопли - количество посевов резко сократилось.
https://www.youtube.com/watch?v=DWWfoKnltg4
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Найкращі грибочки....від них такі гал.юцінації в народу ))) Навіть кловуна президентом обрали 🤣😃😄😅
кому мешал фермер ?
Этот бизнес был всегда, его не искоренить, но криминалитету очень выгодно, чтобы денежки текли только в их карманы.
А так хотя бы деньги шли в казну, и, возможно, меньше бы стало преступлений на этой почве.