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 Суспільство
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 Ветерани АТО/ООС провели в Києві тренування зі знаменитими легкоатлетами. ФОТОрепортаж

На НСК "Олімпійський" відбулося відкрите спільне тренування ветеранів АТО, які отримали поранення та каліцтва під час війни, з видатними українськими легкоатлетами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Тренування провела Наталя Тобіас - призерка Олімпійських ігор-2008 з бігу на 1500 метрів. У занятті, яке тривало майже годину, були задіяні кілька десятків ветеранів АТО/ООС.

До тренування також долучилися головний тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник, чемпіонка світу-2013 з багатоборства Ганна Касьянова (Мельниченко) та багаторазовий призер чемпіонатів світу з багатоборства Олексій Касьянов.

За словами Уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка, який був присутній на тренуванні, на наших ветеранів чекає кілька нових програм спортивної реабілітації.

Ветерани АТО/ООС провели в Києві тренування зі знаменитими легкоатлетами 01
Ветерани АТО/ООС провели в Києві тренування зі знаменитими легкоатлетами 02
Ветерани АТО/ООС провели в Києві тренування зі знаменитими легкоатлетами 03
Ветерани АТО/ООС провели в Києві тренування зі знаменитими легкоатлетами 04
Ветерани АТО/ООС провели в Києві тренування зі знаменитими легкоатлетами 05
Ветерани АТО/ООС провели в Києві тренування зі знаменитими легкоатлетами 06
Ветерани АТО/ООС провели в Києві тренування зі знаменитими легкоатлетами 07
Ветерани АТО/ООС провели в Києві тренування зі знаменитими легкоатлетами 08
Ветерани АТО/ООС провели в Києві тренування зі знаменитими легкоатлетами 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149024
 
   
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это всё равно что сказать - ЗЕбил умный.
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