 Данія затягує згоду на прокладання "Північного потоку-2", це загрожує подорожчанням проекту на 660 млн євро, - Reuters. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті Reuters, опублікованому Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Данія поки не дала добро на прокладання газопроводу, а в разі позитивного рішення, потрібно ще місяць на вступ його в силу - це час можливого оскарження.
Як йдеться в сюжеті, за планом газ має піти по трубі ще до кінця року, однак оператор не виключає 8-місячної затримки. Це загрожує подорожчанням проекту на 660 мільйонів євро, а також послабить позиції РФ на тристоронніх переговорах про транзит газу через Україну.
Єврокомісія пропонує новий контракт укладати на 10 років. Однак Москва, за даними джерел Reuters, вважала за краще б короткостроковий, щоб виграти час для будівництва трубопроводів в обхід України.
Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".
Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проекту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року. Данія поки не дала згоди на будівництво.
Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, закінчений на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.
Це радує, і надає впевненості, що підарашці, все рівно WHITE FOX !
Но только у порохобота ЖОПА и есть весь его организм)))
Шо макнулі підарашку?
А про немцев и отказ пока неподтвержденная действиями фантазия.
Особливо, коли з Європи возили медиків, лікувати йому сифіліс мозку.
коли на "мізки суспільства" явно не тягнеш...
Ну, развє ж такой сможет убить 13 000 украинцев?
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