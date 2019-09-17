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 За кордоном
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Все про:Данія (84) Росія (19908) Північний потік (363)

 Данія затягує згоду на прокладання "Північного потоку-2", це загрожує подорожчанням проекту на 660 млн євро, - Reuters. ВIДЕО

Очікується, що судно-завод, який прокладає труби для "Північного потоку-2" досягне вод Данії в жовтні.

Про це йдеться в сюжеті Reuters, опублікованому Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Данія поки не дала добро на прокладання газопроводу, а в разі позитивного рішення, потрібно ще місяць на вступ його в силу - це час можливого оскарження.

Як йдеться в сюжеті, за планом газ має піти по трубі ще до кінця року, однак оператор не виключає 8-місячної затримки. Це загрожує подорожчанням проекту на 660 мільйонів євро, а також послабить позиції РФ на тристоронніх переговорах про транзит газу через Україну.

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Єврокомісія пропонує новий контракт укладати на 10 років. Однак Москва, за даними джерел Reuters, вважала за краще б короткостроковий, щоб виграти час для будівництва трубопроводів в обхід України.

Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проекту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року. Данія поки не дала згоди на будівництво.

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, закінчений на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149012
 
 
 Топ коментарі
 
если американцы санкциями втюхают по владельцам судов,которы прокладываю газопровод .котоых всего то пять во всем мире,то северный поток подохнет вместе с фрицами и жабоедами ,лоббирующими интересы украинского кремлевского врага, в гейропе...
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Когда одни зебилы поджигают дома , а другие зебилы этому радуются , что же делают в это время нормальнее люди , такие как датчане ? Вот что они делают : Вчера датчане собрали средства для посадки почти 1 миллиона деревьев . В субботу датчане пожертвовали около 2,4 млн. евро на посадку деревьев в рамках телемарафона, который был назван первым подобным событием в мире. Организаторы телемарафона пообещали, что внесение каждого пожертвования в размере 20 датских крон (2,7 евро) обеспечит высадку одного дерева, и также 20 процентов собранных средств пойдут на усилия по сохранению лесов в Дании и за рубежом. Целью мероприятия, транслируемого на государственном телеканале TV2, было собрать 20 миллионов крон, чтобы посадить один миллион деревьев на территории Дании. По окончанию телевизионного мероприятия оказалось, что собранных средств достаточно для посадки 914 233 деревьев. «Это - позитивный способ вдохновить людей, показать, как можно изменить ситуацию, с помощью лишь небольшой акции по преодолению климатического кризиса», - отметил Ким Нильсен, основатель Фонда Growing Trees Network Foundation, который стал инициатором проведения телемарафона. «Это первый раз, когда благотворительное шоу на телевидении было посвящено вопросам изменения климата, и это очень увлекательно», - подчеркнул он репортёру новостного агентства AFP. По мнению экологов, посадка деревьев является одним из лучших способов снижения концентрации CO2 в атмосфере. Ожидается, что первые деревья будут посажены в период с конца октября до конца ноября на охраняемых территориях, принадлежащих определенным муниципалитетам, государству или церкви в Дании
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Піляттть, ***** для тебе, прямо огнєдишащй бог.
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Це говорить про відсутність корупції у владних структурах Данії.
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А шо у нього ззаду робиться! Важко уявити.
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Уявити можли-во що у ******* ззаду робиться Данія затягує згоду на прокладання "Північного потоку-2", це загрожує подорожчанням проекту на 660 млн євро, - Reuters - Цензор.НЕТ 7083
Данія затягує згоду на прокладання "Північного потоку-2", це загрожує подорожчанням проекту на 660 млн євро, - Reuters - Цензор.НЕТ 3646
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Це не загрожує !!!
Це радує, і надає впевненості, що підарашці, все рівно WHITE FOX !
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Вот что значает по Датцки -тянуть кота за яаела 👍🤣🤣🤣🤣
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На шо спорим шо земалоросы подпишут выгодный для ***** контракт?
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То значить, вони собі вирок підпишуть. Янукович вже підписував.
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А выгодный это какой? Так для справки?
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В каждом организме есть жопа
Но только у порохобота ЖОПА и есть весь его организм)))
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Маленькая, но гордая страна, не то что некоторые колбасно-макаронные.
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Тупая страна. Они хотят свой трубопровод с Норвегии мутить. А для этого придется просить дозвол у немцев. Немцы. естесственно. пошлют подальше
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Кісо обідєлсо на Датчан?
Шо макнулі підарашку?

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Пускай мутят что хотят, главное кацапов бортонуть.
А про немцев и отказ пока неподтвержденная действиями фантазия.
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Зачем им просить дозвол у немцев? Просто интересно?
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На карту посмотри. Труба пройдет через немецкие тер. воды
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Та не спешите. Тут возможно чуть тонко сыграли мудрецы с ЕС. Просто и запросто согласиться на поток газа было сильно дешево. В США давно хотели газ на ЕС возить. Там валом у них. Ну Данию назначили поиграть в отказ и прочую оперетку. Подпишут конечно согласие. А вот тут то дешёвка и всплывёт----а газ пойдёт. Понятие* политическая проститутка* пошло с Европы и давно. Даже дедушка членин замечал это.
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Ага, замєчал.
Особливо, коли з Європи возили медиків, лікувати йому сифіліс мозку.
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Спасибо тебе Господи и датчанам что я могу быть членом датского общества !
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І Данці, теж повинні бути горді за тебе !
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Я в Дании стал человеком и ещё законопослушным . И я этому очень рад , потому что быть человеком и законопослушным гражданином это очень хорошо для самого себя и общества .
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Ты не член общества,а просто член,притом висящий постоянно!)))
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"я могу быть членом датского общества"

коли на "мізки суспільства" явно не тягнеш...
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если американцы санкциями втюхают по владельцам судов,которы прокладываю газопровод .котоых всего то пять во всем мире,то северный поток подохнет вместе с фрицами и жабоедами ,лоббирующими интересы украинского кремлевского врага, в гейропе...
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Шо ты триндишь. Труба практически уже вся проложена
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черезмерное употребление "боярышни" в перемешку с ацетоном ,практически мозгам труба.,,, Дания затягивает согласие на прокладку "Северного потока-2", это грозит подорожанием проекта на 660 млн евро, - Reuters - Цензор.НЕТ 7121
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Когда одни зебилы поджигают дома , а другие зебилы этому радуются , что же делают в это время нормальнее люди , такие как датчане ? Вот что они делают : Вчера датчане собрали средства для посадки почти 1 миллиона деревьев . В субботу датчане пожертвовали около 2,4 млн. евро на посадку деревьев в рамках телемарафона, который был назван первым подобным событием в мире. Организаторы телемарафона пообещали, что внесение каждого пожертвования в размере 20 датских крон (2,7 евро) обеспечит высадку одного дерева, и также 20 процентов собранных средств пойдут на усилия по сохранению лесов в Дании и за рубежом. Целью мероприятия, транслируемого на государственном телеканале TV2, было собрать 20 миллионов крон, чтобы посадить один миллион деревьев на территории Дании. По окончанию телевизионного мероприятия оказалось, что собранных средств достаточно для посадки 914 233 деревьев. «Это - позитивный способ вдохновить людей, показать, как можно изменить ситуацию, с помощью лишь небольшой акции по преодолению климатического кризиса», - отметил Ким Нильсен, основатель Фонда Growing Trees Network Foundation, который стал инициатором проведения телемарафона. «Это первый раз, когда благотворительное шоу на телевидении было посвящено вопросам изменения климата, и это очень увлекательно», - подчеркнул он репортёру новостного агентства AFP. По мнению экологов, посадка деревьев является одним из лучших способов снижения концентрации CO2 в атмосфере. Ожидается, что первые деревья будут посажены в период с конца октября до конца ноября на охраняемых территориях, принадлежащих определенным муниципалитетам, государству или церкви в Дании
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Не знал что в Дании с деревьями так туго.
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Да , я знаю ! Откуда тебе тупому что-то вообще знать ?
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Ты не спрашивало своего отца , почему он тебя не высцал на крапиву , а сделал тебя такого тупого ?
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Чому батько твій не витер тебе об простирадло, " законопослушна" бидлота ти якась....
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А твой что на презике сэкономил,и итог печален.Лишнехромосной на свет появился
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У меня брезгливость к такому быдлу как вы ! Мне все равно что вы пишете . Вы дохлое быдло , можете только людям завидовать . Вот и все .
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Один пожар в Амазонии , плюс один в Сибири - накрьівают датские лесопосадки , как бьік овцу...
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Датчане, будьте мужиками, скажите наконец нет кремлевским трубозахватчикам.
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Маладой, смєшной....зєлікі, всєм смєяццо !!!!
Ну, развє ж такой сможет убить 13 000 украинцев?
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Так у ЗЕбилятни ***** не враг, у них только Петя враг, и это Петя по версии ЗЕбилов развязал войну.
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вот потому что такой...он и весь мир может !!! Гамадрил с гранатой
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Дмитро, это уже не актуально. Пора постить ЗЕслугу нрода в таком же амплуа!
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России можно газ через Северный полюс повести,зачем ей Дания,у них даже есть передвижная АЭС,которая может передвигаться за ледоколом "Сергей Шайбу" Дания затягивает согласие на прокладку "Северного потока-2", это угрожает подорожанием проекта на 660 млн евро, - Reuters - Цензор.НЕТ 1560
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Дания просто торгуется.Через пару недель даст согласие за рашкинскую взятку
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