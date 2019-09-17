 Загиблого на Донбасі воїна-спецпризначенця Максима Кондратюка поховали в Красилові Хмельницької області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Depo Хмельницький".

Максим Кондратюк, 1993 року народження, житель Хмельницького, старший сержант, військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення, який 10 вересня у зоні проведення операції Об'єднаних Сил у Луганській області зазнав украй важких вогнепальних осколкових поранень у результаті підриву на міні, від яких помер 14 вересня у Харківському військовому госпіталі.

"Максим мій друг. Він справжній, чесний, відвертий, вірний у всьому, і справжній патріот своєї Батьківщини, - каже про свого бойового товариша сержант Олександр, ледве стримуючи скорботні емоції. - Ми з ним призвані на контракт і прийшли в полк майже одночасно. Деякий час служили в одному підрозділі. Він дістав дуже важкі поранення. Інший на його місці, напевно, відразу б загинув. Макс боровся за життя ще чотири дні і помер у Харківському госпіталі 14 вересня. Від імені своїх бойових побратимів висловлюю щирі і глибокі співчуття його рідним і близьким. Ми своїх, а тим більше тих, хто полетів на небо, не кидаємо! Ми обов'язково помстимося ворогові за брата і завжди підтримуватимемо його доньку і вагітну дружину, яка скоро має народити".

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Поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі.

У нього залишилися батьки, дружина і дочка.











