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 Загиблого на Донбасі воїна-спецпризначенця Максима Кондратюка поховали в Красилові Хмельницької області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

17 вересня, в місті Красилів Хмельницької області, відбулося прощання із загиблим українським воїном Максимом Володимировичем Кондратюком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Depo Хмельницький".

Максим Кондратюк, 1993 року народження, житель Хмельницького, старший сержант, військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення, який 10 вересня у зоні проведення операції Об'єднаних Сил у Луганській області зазнав украй важких вогнепальних осколкових поранень у результаті підриву на міні, від яких помер 14 вересня у Харківському військовому госпіталі.

"Максим мій друг. Він справжній, чесний, відвертий, вірний у всьому, і справжній патріот своєї Батьківщини, - каже про свого бойового товариша сержант Олександр, ледве стримуючи скорботні емоції. - Ми з ним призвані на контракт і прийшли в полк майже одночасно. Деякий час служили в одному підрозділі. Він дістав дуже важкі поранення. Інший на його місці, напевно, відразу б загинув. Макс боровся за життя ще чотири дні і помер у Харківському госпіталі 14 вересня. Від імені своїх бойових побратимів висловлюю щирі і глибокі співчуття його рідним і близьким. Ми своїх, а тим більше тих, хто полетів на небо, не кидаємо! Ми обов'язково помстимося ворогові за брата і завжди підтримуватимемо його доньку і вагітну дружину, яка скоро має народити".

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Поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі.

У нього залишилися батьки, дружина і дочка.

Загиблого на Донбасі воїна-спецпризначенця Максима Кондратюка поховали в Красилові Хмельницької області 01
Загиблого на Донбасі воїна-спецпризначенця Максима Кондратюка поховали в Красилові Хмельницької області 02
Загиблого на Донбасі воїна-спецпризначенця Максима Кондратюка поховали в Красилові Хмельницької області 03

Загиблого на Донбасі воїна-спецпризначенця Максима Кондратюка поховали в Красилові Хмельницької області 04

Загиблого на Донбасі воїна-спецпризначенця Максима Кондратюка поховали в Красилові Хмельницької області 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3149003
 
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