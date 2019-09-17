 Ветерани війни на Донбасі та активісти блокують вагони з російським вугіллям на Львівщині. ФОТОрепортаж

Про це "Укрінформу" розповів депутат обласної ради від Червонограда Ігор Грабінський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ветерани АТО/ООС і громадські активісти організували цілодобове чергування біля вагонів із російським вугіллям на залізничній станції Сілець-Ґміна Завоня в м.Соснівка. Учасники акції перешкоджають відправці російського вугілля на збагачувальну фабрику", - зазначив Грабінський.
За його словами, вагони з російським вугіллям, яке закупила у країни-агресора приватна фірма, зафіксовано по всій Україні.
Грабінський виступив ініціатором звернення до президента України, Голови Верховної Ради, Кабміну, СБУ, Генерального прокурора, міністрів енергетики і захисту навколишнього середовища про заборону торгівлі російським вугіллям. Це звернення ухвалила на нещодавній сесії Львівська обласна рада.
У зверненні наголошується, що 1 вересня на залізничну станцію Сілець-Ґміна Завоня в м.Соснівка прибуло 49 вагонів із вугіллям. Абсолютно всі вони мають російську абревіатуру і прописані в Московській області. Ця звістка обурила місцеве населення, громадські організації, ветеранів бойових дій на сході України.
Станом на сьогодні на залізничну станцію прибуло всього 113 вагонів з країни-агресора.
Як зазначив Грабінський, реакції Києва на звернення Львівської облради поки немає. Однак на його розгляд відводиться 30 днів.
Отопительный сезон покажет сколько ТЭЦ не платежоспособны.
По требованию жителей львовской области нужно им тарифы поднять в 3-5 раз Ротердам х 3 и завозить проверенный уголь из США.
2. Інші українські ТЕС можна було б поступово переводити на західноукраїнське вугілля, але в цьому напрямку нічого не робиться, бо Ахметову невигідно...
3. У Львівській області ніби немає підприємств, яким потрібне коксівне вугілля.
Ну откуда Вам знать, для чего частной фирме понадобился российский уголь? Понятное дело, момент неприятный. Но куда неприятнее, что в России покупается, например, практически ВЕСЬ электроинструмент, в т.ч. типа "зроблений в Україні", оттуда же валом везутся автомашины, техника, оборудование либо отверточной сборки, либо просто с наклеенной еще в Китае лейбой "Сделано в России", через Россию же идут в большинстве своем китайские товары, которые не едут морем (рашка очень постаралась, чтобы буржуинский "Новый шелковый путь" накрылся медным тазом), в Карпатах на замену дряхлеющим УАЗикам суровые потомки воинов ОУН не особо конфликтуя с совестью затариваются российскими "Патриотами"... И никого это не трогает, от слова АБСОЛЮТНО. Откуда же на уголек такая аллергия?
А так же горючку и газ сгущеный!
Нашей нефтянки на армию хватит, а все евробляхеры и прочие мазератти пусть на дровах ездют!
Электричество из расейского урана уже отрубил себе?
Мозгов не хватает чуть больше думать?
З паркану посольства країни-агресора - Російської Федерації в Україні на Повітрофлотському проспекті у Києві демонтують колючий дріт.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Двоє робітників із розкладною драбиною знімають колючий дріт із воріт посольства. При цьому на запитання кореспондента агентства, чому відбувається демонтаж конструкції, робітники коротко відповіли "а спитайте" і далі спілкуватися відмовилися.
Як повідомлялося, конструкцію із колючим дротом на паркан посольства РФ в Україні встановили за часів Президентства П. Порошенка у 2014 році, коли почалася російська агресія в Україні. .
Раніше у ЗМІ повідомляли, що вранці 23 липня з посольства РФ на Повітрофлотському проспекті в Києві зникла велика частина колючого дроту.
Варто також зазначити, що останні роки посольство було порожнім.
П'ять копійок: І нема тут з протестами "свободівців", нацжон, правосеків, азовців та решти маріонеткових фсбшних посіпак, які волали нібито Порошенко товаришує з Путіним. Яка гидота ці ряжені "патріоти".
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12087059.html
Сейчас же их просто нет -- сделали свое дело, финансирование и прикрыли.
Думаю очередная подстава перед отопительным сезоном.
А на наших ТЭС угля не хватает для перезимовки..... это факт.
И Ринат это организовал в том числе.
ну, или как то так...
Що ця хрєнь дасть Україні може хто сказати? Бе пустопоржніх гасел та лайки. Гришин з перекривачами уже збитків завдали на десятки млрд. "Наша песня хороша - начинай сначала". Доведем себе до повного п.здєца на радість *****?
А суперпатріотам є де з кацапами реально повоювати, але там сцикотно...Перекривачі у Польщі відпустку взяли?
Донецкий бизнесмен Ринат Ахметов, несмотря на потерю крупных активов и предприятий на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, смог сохранить и нарастить прибыль многих своих фирм.
Если в сфере энергетики это произошло благодаря схеме «Роттердам+» и тесному сотрудничеству с президентом Петром Порошенко, то металлургический бизнес олигарха растет за счет благоприятной конъюнктуры и рефинансирования.
За моим окном стемнело - ох уж этот Адский Порошенко!
его же компания тендер на поставки выиграла для "центрэнерго".
еще и дороже, чем "роттердам+".
торговля на крови? не?
И вот, спустя два года, кто-то вновь вытащил севастопольского афериста Гришина на свет. Причем, все с той же темой угольной блокады: сегодня экс-депутат начал во Львове (!), который после президентских выборов, называют вотчиной Порошенко, процесс перекрытия дорог. Якобы с целью предотвращения поставок «путинского угля» в Украину. «Точечная экономическая агрессия. Так понимаю, агрессор толкал свой уголь через всю Украину, и только во Львове удалось остановить агрессора», - комментирует акцию Полина Дьяченко.
Сам же специалист по блокадам уже опубликовал в Facebook видео блокады вагонов с углем во Львовской области.
«Блокада экономической агрессии РФ - Львовская область. Ветераны русско-украинской войны и шахтеры Сосновки (Сокаль, Червоноград) перекрыли эшелоны с российским углем», - подписал он.
Семенченко на видео рассказывает о том, что «Путин пригнал уголь в Украину». И традиционно начал выпрашивать средства на штаб блокады, выложив яндекс-кошелек. В соцсетях его уже сравнили с Аркадием Бабченко, который регулярно клянчит деньги на «Амбрамс», на котором «живой труп» намерен штурмовать Кремль. И хотя многие наблюдатели, вроде журналиста Вячеслав Чечило, считают, что экс-нардеп блокадой лишь зарабатывает деньги, это мнение - поверхностное. Скорее, речь идет о конкуренции олигархов типа Ахметова, которые зарабатывают на угольных схемах.
Это те самые, что эшелоны угля пропускали через Майорск
а теперь нашли занятие