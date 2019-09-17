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Все про:блокада (485) Львівщина (950) Росія (19908) вугілля (242)

 Ветерани війни на Донбасі та активісти блокують вагони з російським вугіллям на Львівщині. ФОТОрепортаж

На Львівщині в місті Соснівка блокують вагони з російським вугіллям. Активісти, більшість з яких учасники АТО/ООС, влаштували цілодобове чергування біля шляхів, не дозволяючи відправити вагони на збагачувальну фабрику.

Про це "Укрінформу" розповів депутат обласної ради від Червонограда Ігор Грабінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ветерани АТО/ООС і громадські активісти організували цілодобове чергування біля вагонів із російським вугіллям на залізничній станції Сілець-Ґміна Завоня в м.Соснівка. Учасники акції перешкоджають відправці російського вугілля на збагачувальну фабрику", - зазначив Грабінський.

За його словами, вагони з російським вугіллям, яке закупила у країни-агресора приватна фірма, зафіксовано по всій Україні.

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Грабінський виступив ініціатором звернення до президента України, Голови Верховної Ради, Кабміну, СБУ, Генерального прокурора, міністрів енергетики і захисту навколишнього середовища про заборону торгівлі російським вугіллям. Це звернення ухвалила на нещодавній сесії Львівська обласна рада.

У зверненні наголошується, що 1 вересня на залізничну станцію Сілець-Ґміна Завоня в м.Соснівка прибуло 49 вагонів із вугіллям. Абсолютно всі вони мають російську абревіатуру і прописані в Московській області. Ця звістка обурила місцеве населення, громадські організації, ветеранів бойових дій на сході України.

Ветерани війни на Донбасі та активісти блокують вагони з російським вугіллям на Львівщині 01
Ветерани війни на Донбасі та активісти блокують вагони з російським вугіллям на Львівщині 02
Ветерани війни на Донбасі та активісти блокують вагони з російським вугіллям на Львівщині 03

Станом на сьогодні на залізничну станцію прибуло всього 113 вагонів з країни-агресора.

Як зазначив Грабінський, реакції Києва на звернення Львівської облради поки немає. Однак на його розгляд відводиться 30 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148967
 
   
 Топ коментарі
 
Молодці хлопці.Слава Україні!!!
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А це російське вугілля часом не з окуповного кацабськими окупантами Донбасу?
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Порошенко продолжает торговлю на крови? Или все таки Зеленый кокаинист и есть мыролюбная свыня?
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Чому досі не перевели всі ТЕС на західноукраїнське та польське вугілля? Може для цього потрібно ТЕС націоналізувати?
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Уже давно ТЭС и ТЭЦ можно было за долги забрать. Периодически в несколько лет долги (украденное) списывают, государство ведь богатое.
Отопительный сезон покажет сколько ТЭЦ не платежоспособны.
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Уголь из Московии завозят через словацкие и польские фирмы, поэтому он считается европейским.
По требованию жителей львовской области нужно им тарифы поднять в 3-5 раз Ротердам х 3 и завозить проверенный уголь из США.
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Привет Зеле передают, за июль и август уровень закупки рашенского угля вырос в три раза. И зелебобики сопят в две дырочки
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погавкай что блокировать -это против интересов Украины ,как против Семенченко гавкал
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Зеленский ,прекращай торговлю на крови ,сколько можно наживаться на войне !
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Баканов! Разберись с этими чертями! Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине - Цензор.НЕТ 6919
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А це російське вугілля часом не з окуповного кацабськими окупантами Донбасу?
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Откуда ж ещё??), дотировать рыгов и раздевать свой народ?, даже раскованы не будут, порезали все шахты на ростове
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У Львівській області добувають достатньо свого вугілля, але Ахметов мабуть не хоче закуповувати його на місцеві ТЕС, бо контрабас із Лугандонії через Рашку йому виходить дешевше...
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Если б Вы потратили время не на то, чтобы поделиться своими умными мыслями с миром, а на гугл, Вы бы знали, что со львовским углем не все так просто, как и с ТЭС, работающих на угле, как и со сталелитейками, которым нужен кокс, как и со многими прочими моментами.
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1. Значна частина західноукраїнських ТЕС заточена саме під ті сорти вугілля, які є у Львівсько-Волинському басейні.
2. Інші українські ТЕС можна було б поступово переводити на західноукраїнське вугілля, але в цьому напрямку нічого не робиться, бо Ахметову невигідно...
3. У Львівській області ніби немає підприємств, яким потрібне коксівне вугілля.
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вагоны с российским углем, который закупила у страны-агрессора частная фирма Источник: https://censor.net.ua/p3148967

Ну откуда Вам знать, для чего частной фирме понадобился российский уголь? Понятное дело, момент неприятный. Но куда неприятнее, что в России покупается, например, практически ВЕСЬ электроинструмент, в т.ч. типа "зроблений в Україні", оттуда же валом везутся автомашины, техника, оборудование либо отверточной сборки, либо просто с наклеенной еще в Китае лейбой "Сделано в России", через Россию же идут в большинстве своем китайские товары, которые не едут морем (рашка очень постаралась, чтобы буржуинский "Новый шелковый путь" накрылся медным тазом), в Карпатах на замену дряхлеющим УАЗикам суровые потомки воинов ОУН не особо конфликтуя с совестью затариваются российскими "Патриотами"... И никого это не трогает, от слова АБСОЛЮТНО. Откуда же на уголек такая аллергия?
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Ну про патріоти - це вже ви загнули... Щороку в Карпатах відпочиваю, нових УАЗів давно не бачив... Народ швидше всякі Паджеро/Патроли/Прадо старі на бляхах бере і ліфтує їх...
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Як мінімум Бурштинська ТЕС на львівському вугіллі працює...
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Порошенко продолжает торговлю на крови? Или все таки Зеленый кокаинист и есть мыролюбная свыня?
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Пфф... всего пару вагонов нашли. На Одессу каждый день чутли не составами мокшанские зерновозы херячат.
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С каждым разом такие акции все больше напоминают Гринпис: находят тех - кого нужно, а кого не нужно - не трогают.
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Типо "общественные" организации по этому принципу и существуют. Хотя в данной ситуации правильно поступили что хай сняли, но это не системно...
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АЭС на расийских твелах срочно надо остановить и обрезать провода!
А так же горючку и газ сгущеный!
Нашей нефтянки на армию хватит, а все евробляхеры и прочие мазератти пусть на дровах ездют!
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Егорка козломордая, ты видимо ресурсы попутало со своей лентойсру животное лоботомированное. Я еще думаю, что так боярой завоняло. Брысь за поребрик и в спам лишнехромосомное.
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А что вы так разошлись? Посыл очень даже правильный. Почему кому-то можно торговать, а кому-то активистов в "помощь"?
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Юрий, я вас мразь лишнехромосомную под прокси за версту чую.
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Цифробуквенное так что там с горючкой расейской, которой 80%?
Электричество из расейского урана уже отрубил себе?
Мозгов не хватает чуть больше думать?
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Пацак, гибридную войну придумали не украинцы, а ваш )(уйло. Где выгодно - торгуенм. Где не выгодно - )(уярим вас, только шуба заворачивается.
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Судя по исконно руцким словам в лексиконе, ты и есть козломордое.
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не прошло и 100 дней няшки ЗЕБЕни, а Барыга продолжает тайно торговать на крови Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине - Цензор.НЕТ 1788
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Ага, бо ніхто ж не знає, що це мертвечуківсько (кум порошенка) - ахметкинське (бізнес-корєш порошенка) вугілля, щоб збанкрутували шахти Львіщини.
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а какая себестоимость угля львовских шахт? 4 тыс???
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Нужно окончательно победить барыгу порошенко чтоб не смел он больше это делать.
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Так роCCия сейчас друг а не оккупант. И Украина обязалась платить пенсии в оккупированных территориях Крыма и Донбасса, пустить воду в оккупированный Крым чтобы снять обязанность с оккупанта самому платить за все как того требуют законы. Путлер и Зеленский все перетерли. Все несогласные пойдут по этапу в Сибирь как 100 лет назад.
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А в это время (вчера) в Киеве:
З паркану посольства країни-агресора - Російської Федерації в Україні на Повітрофлотському проспекті у Києві демонтують колючий дріт.

Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине - Цензор.НЕТ 6946

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Двоє робітників із розкладною драбиною знімають колючий дріт із воріт посольства. При цьому на запитання кореспондента агентства, чому відбувається демонтаж конструкції, робітники коротко відповіли "а спитайте" і далі спілкуватися відмовилися.

Як повідомлялося, конструкцію із колючим дротом на паркан посольства РФ в Україні встановили за часів Президентства П. Порошенка у 2014 році, коли почалася російська агресія в Україні. .
Раніше у ЗМІ повідомляли, що вранці 23 липня з посольства РФ на Повітрофлотському проспекті в Києві зникла велика частина колючого дроту.
Варто також зазначити, що останні роки посольство було порожнім.

П'ять копійок: І нема тут з протестами "свободівців", нацжон, правосеків, азовців та решти маріонеткових фсбшних посіпак, які волали нібито Порошенко товаришує з Путіним. Яка гидота ці ряжені "патріоти".

https://oleg-leusenko.livejournal.com/12087059.html
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Ну так потепление в отношениях же.
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Вказані Вами ''посіпаки'' скоріше коломойські, ніж фсбешні, антипорошенківські цілі яких співпадали. Українські гніди.
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Не исключено, что за их "работу" платили и те, и другой.
Сейчас же их просто нет -- сделали свое дело, финансирование и прикрыли.
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а "порохоботи" де? Чи "порохоботи" вважають, що націоналісти їм щось винні?
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не там блокируют...весь уголь через северную границу идёт, но там им дали пенделя
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Глупость. у нас в Украине половина угля идёт из России для отопления домов.
Думаю очередная подстава перед отопительным сезоном.
А на наших ТЭС угля не хватает для перезимовки..... это факт.
И Ринат это организовал в том числе.
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На фото вагоны принадлежности РЖД и на них до сих пор нету ни одного послания адольфу путину? Непорядок. Или там нету граффитистов?
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Поддерживаю. А частная фирма наверняка принадлежит ахметке, бо без него никак. Интересно, Зе сейчас - как и потрох в своё время, будет кричать, что если остановить поставку террористического угля на Украину то ***** нападе и гривна упаде? Чи не?
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навіщо, цеж ротердам минус, він вже хароший?
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зеленский! прекрати торговлю на крови!
ну, или как то так...
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Бутусов! Наконец-то проснулся! Они уж не первый день блокируют, а ты только сейчас делаешь репортаж
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Я не понял это ж было при мородере , а при зебиле мона ?
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Взагалі то дурня повна. Справа провокатора Семенченка живе і процвітає. Якщо ми будемо сидіти у темряві та без електрики, то ми станемо сильнішими? Може і від ядерного палива кацапського відмовимся?
Що ця хрєнь дасть Україні може хто сказати? Бе пустопоржніх гасел та лайки. Гришин з перекривачами уже збитків завдали на десятки млрд. "Наша песня хороша - начинай сначала". Доведем себе до повного п.здєца на радість *****?
А суперпатріотам є де з кацапами реально повоювати, але там сцикотно...Перекривачі у Польщі відпустку взяли?
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Российских твэлов на наших АЭС где-то половина.
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"Торговля на крови" идет полным ходом.

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Согласно консолидированной финансовой отчетности, группа «Метинвест», принадлежащая Ринату Ахметову, в 2018 году увеличила свою чистую прибыль на 93%, или на $571 млн, до $1,19 млрд в сравнении с 2017 годом. Об этом 21 марта сообщают «Украинские новости»
Донецкий бизнесмен Ринат Ахметов, несмотря на потерю крупных активов и предприятий на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, смог сохранить и нарастить прибыль многих своих фирм.
Если в сфере энергетики это произошло благодаря схеме «Роттердам+» и тесному сотрудничеству с президентом Петром Порошенко, то металлургический бизнес олигарха растет за счет благоприятной конъюнктуры и рефинансирования.
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Да...................
За моим окном стемнело - ох уж этот Адский Порошенко!
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Художественный ***********-пропаГандонский свист ,а на ложках можешь мордовецвася?
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А потом пришел Зеля и решил ограбить Рината Ахметова. Доколе.
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так это ж уголёк коломойского.
его же компания тендер на поставки выиграла для "центрэнерго".
еще и дороже, чем "роттердам+".
торговля на крови? не?
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Не важко здогадатись - хто замовник.......... Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине - Цензор.НЕТ 898
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Тут пузанчик показав кацапам кузькіну мать :Північнокорейські моряки напали на прикордонників РФ, є поранені - РосЗМІ https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/17/7226574/
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После того, как инициативы экономической блокады Донбасса перехватили премьер и президент Порошенко, «героический комбат» Семенченко вынужден был уйти в тень, а власть приняла решение порвать экономические связи с ЛДНР.
И вот, спустя два года, кто-то вновь вытащил севастопольского афериста Гришина на свет. Причем, все с той же темой угольной блокады: сегодня экс-депутат начал во Львове (!), который после президентских выборов, называют вотчиной Порошенко, процесс перекрытия дорог. Якобы с целью предотвращения поставок «путинского угля» в Украину. «Точечная экономическая агрессия. Так понимаю, агрессор толкал свой уголь через всю Украину, и только во Львове удалось остановить агрессора», - комментирует акцию Полина Дьяченко.
Сам же специалист по блокадам уже опубликовал в Facebook видео блокады вагонов с углем во Львовской области.
«Блокада экономической агрессии РФ - Львовская область. Ветераны русско-украинской войны и шахтеры Сосновки (Сокаль, Червоноград) перекрыли эшелоны с российским углем», - подписал он.
Семенченко на видео рассказывает о том, что «Путин пригнал уголь в Украину». И традиционно начал выпрашивать средства на штаб блокады, выложив яндекс-кошелек. В соцсетях его уже сравнили с Аркадием Бабченко, который регулярно клянчит деньги на «Амбрамс», на котором «живой труп» намерен штурмовать Кремль. И хотя многие наблюдатели, вроде журналиста Вячеслав Чечило, считают, что экс-нардеп блокадой лишь зарабатывает деньги, это мнение - поверхностное. Скорее, речь идет о конкуренции олигархов типа Ахметова, которые зарабатывают на угольных схемах.
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Ветераны говорите
Это те самые, что эшелоны угля пропускали через Майорск
а теперь нашли занятие
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