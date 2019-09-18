 Спільні навчання українських та угорських військовослужбовців пройшли в Косово, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Основною метою навчань було відпрацювання злагодженості дій при виконанні завдань із надання безпеки і вільного пересування військ міжнародних сил під керівництвом НАТО в Косово (KFOR). Навчання проводилися на базі Сamp Vrelo в умовах, максимально наближених до міської місцевості.
Українські військові під час навчань провели пошук і розмінування вибухонебезпечних предметів. Також учасники навчань відпрацювали спільні дії в екстремальних і непередбачених ситуаціях, порядок евакуації поранених.
Нагадаємо, вчора на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Нацакадемії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного відбулася офіційна церемонія відкриття українсько-американських командно-штабних навчань із залученням військ Rapid Trident-2019.
или про киевскую колонизацию всякой мордвы да мери, от котороой в итоге и вам аукнулось и нам... не лезли б в воду, не зная броду...
История нужна не для того, чтобы черпать из нее ненависть, а чтобы извлекать из нее уроки на будущее. Как и русне, вякающей на Запад и США, Украине, вякающей на Венгрию, сначала неполохо бы достичь ее уровня экономического и социального развития - такова моя позиция по отношению к вашему "историковедению".
разделяй и властвуй. Тыщу лет живет с венграми по соседству, сами же их и запустили в Европу, где они буянили еще век, пока
не получили немецким копытом по азиатскому гунно-угорскому мурлу ... Пора добрыми соседями стать, а не по шкафам друг у друга скелеты шарить на радость мордорской евроазиатчине.
Я бы на вашем месте начал с попытки понять, как Венгрии удалось быстро воспрять после нашествия манголов, а нынешнаяя территория Украины столетия после этого металась между польшей-литвой и московской ордынщиной, и мечется до сих пор.
Кто под византийщиной дольше ходил да с руснёй больше мышебратил, тот и менeе.