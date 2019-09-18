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 Політика України, Фоторепортаж
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 Спільні навчання українських та угорських військовослужбовців пройшли в Косово, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У Косово пройшли спільні навчання українських та угорських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Основною метою навчань було відпрацювання злагодженості дій при виконанні завдань із надання безпеки і вільного пересування військ міжнародних сил під керівництвом НАТО в Косово (KFOR). Навчання проводилися на базі Сamp Vrelo в умовах, максимально наближених до міської місцевості.

Українські військові під час навчань провели пошук і розмінування вибухонебезпечних предметів. Також учасники навчань відпрацювали спільні дії в екстремальних і непередбачених ситуаціях, порядок евакуації поранених.

Нагадаємо, вчора на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Нацакадемії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного відбулася офіційна церемонія відкриття українсько-американських командно-штабних навчань із залученням військ Rapid Trident-2019.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання об'єднаного українсько-американського підрозділу. ФОТОрепортаж

Спільні навчання українських та угорських військовослужбовців пройшли в Косово, - Міноборони 01
Спільні навчання українських та угорських військовослужбовців пройшли в Косово, - Міноборони 02
Спільні навчання українських та угорських військовослужбовців пройшли в Косово, - Міноборони 03
Спільні навчання українських та угорських військовослужбовців пройшли в Косово, - Міноборони 04
Спільні навчання українських та угорських військовослужбовців пройшли в Косово, - Міноборони 05
Спільні навчання українських та угорських військовослужбовців пройшли в Косово, - Міноборони 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148957
 
 
 Топ коментарі
 
Похоже учения по сдерживанию протестов населения.
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такое впечатление, что венгры с щитами разгоняли украинцев в роли желтых жилетов... Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6322
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Там постоянно усмиряют косовских сербов которые живут анклавами.
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Que pasa, kazapcheg? I asked if you came for the cheese! You want some?
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твоя моя говорыть на инглиш лучше,дойч не твоя.. Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3903
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Похоже учения по сдерживанию протестов населения.
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такое впечатление, что венгры с щитами разгоняли украинцев в роли желтых жилетов... Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6322
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Там постоянно усмиряют косовских сербов которые живут анклавами.
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украинцы в роли буйствующих сербов - это расизм.
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Какая ирония. Охраняют от "оккупанта" отделившуюся республику.
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Україна не визнала незалежність Косово, та й було те Косово у складі Югославії всього декілька десятків років, про насильну репатріацію албанців з Косова не чули?
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венгры-вояки перед 2-й мировой предали югов в июле 41-го уже были в составе 17 немецкой армии.а потом заднюю включать стали . вообщем шкуры
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а кто такие "юги" и как их могли предать венгры?
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югославы. против которых венгры выделили несколько своих воинских частей по соглашению с немецким генералом Паулюсом
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и шо? славянофильство царско-охранковское чешется или евразийщина дугинская? или просто совковый курс "научного коммунизма"?
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Було таке, спробуйте почитати що угорці творили в Нові-Саді, німці відпочмвають.
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тоже сербофилия мучает? а то, что братушки под дуду братанОв подожгли первой мировой всю европу - не? Мышебратство зудит?
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Ні, я не люблю балканських кацапів, але це не дає мені права фантазувати на історичні теми, приклади знущання угорців над сусідніми народами є, в тому числі над сербами і українцями.
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может мне про варяжскую оккупацию земель древлян тебе припомнить?

или про киевскую колонизацию всякой мордвы да мери, от котороой в итоге и вам аукнулось и нам... не лезли б в воду, не зная броду...

История нужна не для того, чтобы черпать из нее ненависть, а чтобы извлекать из нее уроки на будущее. Как и русне, вякающей на Запад и США, Украине, вякающей на Венгрию, сначала неполохо бы достичь ее уровня экономического и социального развития - такова моя позиция по отношению к вашему "историковедению".


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Лучше строить украинскую национальную идею вне передергиваний совкового имперского агитпропа, действовавшего по принципу
разделяй и властвуй. Тыщу лет живет с венграми по соседству, сами же их и запустили в Европу, где они буянили еще век, пока
не получили немецким копытом по азиатскому гунно-угорскому мурлу ... Пора добрыми соседями стать, а не по шкафам друг у друга скелеты шарить на радость мордорской евроазиатчине.
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Совковий агітпроп тут ні до чого, тай нікуди угорці не отримали, 500 років нагинали всю Європу, ви думаєте назва країни Австро-Угорщина була просто так, чого не Австро-Сербія чи Австро-Хорватія чи Австро-Чехія, угорці там були майже ж такою самою титульною нацією, тому і свербить їм зараз в одному місці, одне звання Хорті - адмірал, нагадує їм про втрати земель, де зараз Угорщина і де море.
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Займитесь своей Украиной, а не ковырянием в истории, напоминающим мне ковыряния сербских обиженок, кацапских богоносцев и ближневосточных акбарнутых воителей с "исраэлем" и "крестоносцами".

Я бы на вашем месте начал с попытки понять, как Венгрии удалось быстро воспрять после нашествия манголов, а нынешнаяя территория Украины столетия после этого металась между польшей-литвой и московской ордынщиной, и мечется до сих пор.
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та ничо. впрочем после вопроса кто такие юги можно было ничего не пояснять. очередной номерной баклан
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сербов знаю, словенов и хорватов знаю, боснийцев знаю, македонцев, черногорцев, даже албанцев, а юшков не знаю.
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А яка різниця між сербами та хорватами крім релігії знаєте?
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как по мне, так как между поляками и украинцами. Одни чуть более разумные и благополучные, а другие чуть менее.

Кто под византийщиной дольше ходил да с руснёй больше мышебратил, тот и менeе.
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зачем перечислять нации я пояснял по поводу венгров во 2-й мировой. как формулировался вопрос в ответ -тарабарщина какая-то если нет познаний в истории не надо вообще в эти вопросы влазить
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вы пояснили, а я вам элегантно намекнул, что ценность и релевантность ваших ырудиций примерно равна нулю, если конечно она не инспирирована лахтинскими инструкциями провокаторства на украинском форуме.
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а при чем здесь моя эрудиция к истории ? лепите тезисы заумные а кто такие юги невкурсе. ну да ладно
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если украинец, а не лахтинский провокатор, то обижаться не надо. Я ход вашей мысли понял с полуслова и дал себе волю на ней потоптаться, как и следует топтаться на пережитках россиянских передергиваний истории.
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а вот и неукраинец значит провокатор с совковыми пережитками над которым угорает настоящий патриот с британским флагом. вообщем чем дальше тем патриотичнее топтаться все как всегда
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могу себе позволить, потому что на ваши центрально-европейские разборки католиков с православными смотрю сверху - с протестанского севера. Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9133
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это небыло там ветеранов Майдана а то б венгры бы почуствовали на себе горящие скаты и коктели молотова Совместные учения украинских и венгерских военнослужащих прошли в Косово, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1508
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