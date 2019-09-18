 Спільні навчання українських та угорських військовослужбовців пройшли в Косово, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Основною метою навчань було відпрацювання злагодженості дій при виконанні завдань із надання безпеки і вільного пересування військ міжнародних сил під керівництвом НАТО в Косово (KFOR). Навчання проводилися на базі Сamp Vrelo в умовах, максимально наближених до міської місцевості.

Українські військові під час навчань провели пошук і розмінування вибухонебезпечних предметів. Також учасники навчань відпрацювали спільні дії в екстремальних і непередбачених ситуаціях, порядок евакуації поранених.

Нагадаємо, вчора на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Нацакадемії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного відбулася офіційна церемонія відкриття українсько-американських командно-штабних навчань із залученням військ Rapid Trident-2019.

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