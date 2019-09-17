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Все про:тварини (137) Одеса (2101) суд (5525) цирк (14) захист тварин (13)

 Суд заборонив одеському цирку використовувати тварин у виступах: це перший такий випадок в Україні. ФОТО

Окружний адміністративний суд міста заборонив використовувати тварин в одеському цирку. Це перше таке рішення в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Зоозахисники подали позов проти одеського цирку після того, як під час позапланової перевірки з екоінспекцією зафіксували порушення в утриманні диких тварин.

Позов був покликаний заморозити господарську діяльність цирку, поки не будуть виконані вимоги про заборону їхнього використання.

На засідання суду прийшли зоозахисники і працівники цирку, які вважають, що цирк хочуть закрити повністю і бояться за свої робочі місця.

Суд заборонив одеському цирку використовувати тварин у виступах: це перший такий випадок в Україні 01

Засідання суду в Одесі про заборону використання тварин у цирку

Під час засідання представник цирку в суді, комерційний директор Юрій Горлач, вимагав припинення розгляду справи, до закінчення розгляду іншого, яке перебуває в Приморському суді. Воно також пов'язане з перевірками, але суддя відмовила в клопотанні.

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Після чотиригодинного засідання Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов повністю. Зоозахисники та екоінспектори кажуть, що таке рішення стало першим у країні і бачать у цьому значний прогрес в "поваленні застарілої циркової системи".

Після того, як рішення суду набере чинності, у спектаклях одеського цирку зможуть брати участь тільки люди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148948
 
 
 Топ коментарі
 
ВР рада боїться конкуренції??? Суд запретил одесскому цирку использовать животных в выступлениях: это первый подобный случай в Украине - Цензор.НЕТ 1055
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ну так артисты сами напросились. а животные не выбирали свою участь
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Одеському цирку потрібно заборонити і відвідувачів пускати в приміщення цирку, бо воно аварійне і скоро завалиться або згорить! Одеський цирк знаходиться в будівлі якій вже 200 років і не було жодної реконструкції і ніхто не знає в якому воно стані. Дерев'яні конструкції другого ярусу глядацьких трибун вже настільки зношені що скоро просто обваляться на людей! Там під час виступів все шатається і намагається впасти! Одеський цирк потрібно перенести в нове приміщення, виселити його з тісної та незручної історичної будівлі, а будівлю передати під музей, наприклад художній музей, розташований поруч, має тисячі експонатів але не має де їх виставляти, бо немає достатньої кількості приміщень! Екс директор художнього музею нещодавно зробив заяву що відвідувачі можуть побачити тільки 1% картин які перебувають на зберіганні музею, а сама колекція музею оцінюється в більш ніж 1 млрд доларів!!!!!
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Будівля лишиться вже як музей, а цирку потрібні нові просторі та безпечні приміщення! Тільки одеська влада про це не думає, немає чим!
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И очень старый( Хотелось бы сохранить само здание, но в ином качестве
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От не надо. Вот у нас здание самого старого кинотеатра в городе сохранилось, а самого кинотеатра там нет. То был ночной клуб, потом забегаловки разные. Грустно.
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если всех руцких артистов щас уволят, то зоозащитники поднимут кипеш о нарушении прав животных.
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Не зовсім. Я так поняв, що коней і собак також заборонили.
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Детки в цирке хотят смотреть на животных, ведь на клована они уже в телевизоре насмотрелись!! Суд запретил одесскому цирку использовать животных в выступлениях: это первый подобный случай в Украине - Цензор.НЕТ 3457
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дети плачут, потому что видят шрамы на животных
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Какие глазастые у вас дети. А на артистах они шрамов не видят? Артисты покрыты шерстью гораздо меньше, чем животные.
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ну так артисты сами напросились. а животные не выбирали свою участь
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Артистов тоже в клетках держат , бьют плетями и морят голодом? Ты не Акела, ты- придурок!
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Здание цирка просто в центре города ! Надо его кому то прибрать к рукам !
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На жаль, разом з европою до нас йдуть і феміністки, і такі от горлопани, й ще багато чого поганого.
Не скоро суспільство навчиться ставити їх на місце.
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Никогда не научатся, как не научились даже в развитых странах. Даже здравомыслящая и благополучная Европа стоит на грани развала из-за всякого рода фриков, пробирающихся в правительство.
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Какое отношение имеет правительство к иску зоозащинтиков ?
Или просто за посты где не упоминается власть не платят ?
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Следующий шаг,- меняем зверьё в зоопарках и зверинцах на москалей
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А вы Зебилов вместо животных используйте.
И животные отдохнут и Зебилам польза.
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Все зверьё - под нож, и на прокорм судьям и зоозащитникам.
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Интересно, какой выход предлагают эти зоозащитники:
1) цирк выгоняет животных на улицу
или
2) зоозащитники и судьи берут на себя содержание неработающих, но кушающих животных.
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Самое главное никакой суд им не указ - как выступали так и будут выступать.
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так животные в цирке это нормально детворе нравится или нужно одно вот такое шапито Суд запретил одесскому цирку использовать животных в выступлениях: это первый подобный случай в Украине - Цензор.НЕТ 1610
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Поче му бы не запретить решением каки.то??
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Вот интересно, а эти "зоозащитники" решили, что делать с животными-артистами? Они, эти "защитники", в роги мать, будут их кормить, ухаживать, лечить? Или взять и "усыпить"? "Гавкать", любой горазд, а шефство над животными взять, это не их собачье дело.
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Случай действительно уникален, думаю не только в Украине но и во всем мире.
Не удивлюсь если следующим решением украинский суд запретил использовать животных в зоопарке или в шашликах и курах-гриль.
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Случай дебильный. Просто хотят отжать здание цирка, ибо без животных цинк - не цирк.
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как жрать животных, так исцы первые в очереди стоят. Шарлотаны двуличные.
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Зачем использовать животных в цирке - когда людей полно!
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желаете пообщаться с животными - валите в деревню
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