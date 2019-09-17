 "ОУН власник кондиціонування повітря": Львівська ОДА погодила встановлення інформаційних щитів, перекладених у стилі "гугл транслейт". ФОТО

Про це повідомляє "Твоє місто", передає Цензор.НЕТ.
Як з'ясувалося, щити з таким текстом без змісту мають встановити також в інших районах Львівської області.
Виявилося, що департамент культури, національностей та релігій ЛОДА провів відповідний тендер ще в травні. Переможцем стало ТОВ "Дорожні знаки", яке запропонувало виконати роботи дешевше пропонованої суми - за 581 тис. грн замість 600 тис.
Договір із переможцем уклали 12 червня, а 1 липня уклали додатковий договір, в якому йшлося про "покращення якості предмета закупівлі". Повністю виконати роботи підрядник зобов'язувався до 31 грудня 2019 року.
На тендері ТОВ "Дорожні знаки" узгодили наступні щити, пише Центр громадського моніторингу та досліджень.
"Інгліш зі Сколе має продовження - таких знаків і перлів десятки! 600 тис. гривень вже отримав підрядник, який виграв тендер на розробку позначення історичних пам'яток.
На сам тендер він подав усі ці картинки як пропозицію, і він переміг! І йому заплатили! І це бачили всі члени тендерного комітету, які ставили свої підписи, коли визнавали його переможцем", - зазначають у ЦГМ.
У центрі також заявили, що повідомляли в Держаудитслужбу про порушення умов проведення тендера, але аудитори сказали, що порушень не виявили.
Згідно з інформацією відомства, ТОВ "Дорожні знаки" зареєстровано в селі Черляни Городоцького району. Його керівником є Віктор Мельничук. Підприємство працює на ринку вже понад 17 років. Його основним видом діяльності є "виробництво готових металевих виробів".
Я не хотел тебя обидеть..
Просто так удачно получилось..
😁
схерали им платить и там и здесь?
А скрєпниє ШТІ, шо пілять, вже стали «укрАінскімі» ?
Яндекс-Газпром, відслинив Microsoft мальоха бабла, і той інтегрував по ЗАМОВЧУВАННЮ Яндекс у ядро (!) пошуковика Edge для російської і української версії Microsoft 10 !
І мало хто з 73,22% юзерів, мають поняття, як перейти на Googlе !
Але пріятноє з полєзним.
Для того щоб замість **яндекса, встановити Google, треба нпбрати google.com, у пошуковій стрічці, а потім і перейти у «Налаштування» Edge, де «сидять» Bing і **яндекс, і там побачите Google. Клацніть по ньому, і виберіть опцію «за замовчуванням».
В.Беляев
🤗
понятно что воздух становился чище
кондиционер тут не поможет
только ОУН
У Львові не знають англійську?
Може, що тільки Садовий...
это поляки только будуть читать и ржать, а какому-то голландцу или швейцарцу - не уронить бы челюсть от ужасающих
направлений"дорог" и "развитой" инфраструктуры.
Фрілансує на шабашці в ООО "Дорожные знаки" !!!!
- Yes, итыз.
"...В центре также заявили, что сообщали в Госаудитслужбу о нарушении условий проведения тендера, но аудиторы сказали, что нарушений не обнаружили..."
Через цей бардак така ситуація в країні. В першу чергу вся вся ця Держаудитслужба повинна бути звільнена беззаперечно. А вже наступна не буде допускати таких "ляпів".
- Ніхт ферштейн!
- Так це ж по-німецьки...
- Опа! Я ще й німецьку знаю!!! (с)
« - Не пий, тут корови понасирали.
- Чьто ви сказалі?
- Пєйтє пєйтє, в етом ручьє вода вкусная...»
Це ж шедевр, бо за 581 тис. грн. замість 600 тис., тобто за якісь 19000грн. нам дали можливість охрініти від знань:" І це бачили всі члени тендерного комітету, які ставили свої підписи, коли визнавали його переможцем", - зазначають у ЦГМ. Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3148945