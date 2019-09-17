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 "ОУН власник кондиціонування повітря": Львівська ОДА погодила встановлення інформаційних щитів, перекладених у стилі "гугл транслейт". ФОТО

Поблизу міста Сколе Львівської області виявлено щит з інформацією для іноземних туристів, на якому "повітовий провідник ОУН" перекладено як "oun owner air condition", що є набором слів "ОУН власник кондиціонування повітря".

Про це повідомляє "Твоє місто", передає Цензор.НЕТ.

Як з'ясувалося, щити з таким текстом без змісту мають встановити також в інших районах Львівської області.

Виявилося, що департамент культури, національностей та релігій ЛОДА провів відповідний тендер ще в травні. Переможцем стало ТОВ "Дорожні знаки", яке запропонувало виконати роботи дешевше пропонованої суми - за 581 тис. грн замість 600 тис.

Договір із переможцем уклали 12 червня, а 1 липня уклали додатковий договір, в якому йшлося про "покращення якості предмета закупівлі". Повністю виконати роботи підрядник зобов'язувався до 31 грудня 2019 року.

На тендері ТОВ "Дорожні знаки" узгодили наступні щити, пише Центр громадського моніторингу та досліджень.

ОУН власник кондиціонування повітря: Львівська ОДА погодила встановлення інформаційних щитів, перекладених у стилі гугл транслейт 01
ОУН власник кондиціонування повітря: Львівська ОДА погодила встановлення інформаційних щитів, перекладених у стилі гугл транслейт 02
ОУН власник кондиціонування повітря: Львівська ОДА погодила встановлення інформаційних щитів, перекладених у стилі гугл транслейт 03
ОУН власник кондиціонування повітря: Львівська ОДА погодила встановлення інформаційних щитів, перекладених у стилі гугл транслейт 04
ОУН власник кондиціонування повітря: Львівська ОДА погодила встановлення інформаційних щитів, перекладених у стилі гугл транслейт 05
ОУН власник кондиціонування повітря: Львівська ОДА погодила встановлення інформаційних щитів, перекладених у стилі гугл транслейт 06
ОУН власник кондиціонування повітря: Львівська ОДА погодила встановлення інформаційних щитів, перекладених у стилі гугл транслейт 07

"Інгліш зі Сколе має продовження - таких знаків і перлів десятки! 600 тис. гривень вже отримав підрядник, який виграв тендер на розробку позначення історичних пам'яток.

На сам тендер він подав усі ці картинки як пропозицію, і він переміг! І йому заплатили! І це бачили всі члени тендерного комітету, які ставили свої підписи, коли визнавали його переможцем", - зазначають у ЦГМ.

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У центрі також заявили, що повідомляли в Держаудитслужбу про порушення умов проведення тендера, але аудитори сказали, що порушень не виявили.

Згідно з інформацією відомства, ТОВ "Дорожні знаки" зареєстровано в селі Черляни Городоцького району. Його керівником є ​​Віктор Мельничук. Підприємство працює на ринку вже понад 17 років. Його основним видом діяльності є "виробництво готових металевих виробів".

ОУН власник кондиціонування повітря: Львівська ОДА погодила встановлення інформаційних щитів, перекладених у стилі гугл транслейт 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148945
 
   
 Топ коментарі
 
Справа Підлоги Країни ніколи не закінчиться "ОУН владелец кондиционирование воздуха": Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле "гугл транслейт" - Цензор.НЕТ 2741
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це Крейда Гібсон винен
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А ще ось така страва з мови:

"ОУН владелец кондиционирование воздуха": Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле "гугл транслейт" - Цензор.НЕТ 40
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Справа Підлоги Країни ніколи не закінчиться "ОУН владелец кондиционирование воздуха": Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле "гугл транслейт" - Цензор.НЕТ 2741
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*******..😁
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Баксик, у тебя часом желчный пузырь не разорвало? а то брыжжешь тут на меня на всех ветках "ОУН владелец кондиционирование воздуха": Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле "гугл транслейт" - Цензор.НЕТ 227
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Исчо и не начинал..
Я не хотел тебя обидеть..
Просто так удачно получилось..
😁
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Бюджетные деньги тратят. При этом заробитчане налоги не платят.
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заробитчане платят налоги там, где зарабатывают.
схерали им платить и там и здесь?
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Згадалося оце, кацапс спік енд райт інгліш фром зейр хартс "ОУН владелец кондиционирование воздуха": Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле "гугл транслейт" - Цензор.НЕТ 1485
"ОУН владелец кондиционирование воздуха": Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле "гугл транслейт" - Цензор.НЕТ 4770
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Человек идти трясти. Man go shake. Щось в стилі диско 80-х

"ОУН владелец кондиционирование воздуха": Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле "гугл транслейт" - Цензор.НЕТ 628
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Кацапський інгліш 80 лвл в Сочі. Zhevatalinaya rubber, співуча грузинська крейда та морозиво у дупі - це безцінно.

"ОУН владелец кондиционирование воздуха": Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле "гугл транслейт" - Цензор.НЕТ 9787
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Ага. Це ті, що пишуть «русскій борщь»...
А скрєпниє ШТІ, шо пілять, вже стали «укрАінскімі» ?
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Та ладно подрядчик за свой счет исправит неточности, правда же? там же без откатов, времена барыги-мародера закончились!!! Сейчас светоч права у руля "ОУН владелец кондиционирование воздуха": Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле "гугл транслейт" - Цензор.НЕТ 9672
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Все равно, кто президент. Там местная шобла все решает.
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На сам тендер він подав всі ці картинки як пропозицію, і він переміг! І йому заплатили! І це бачили всі члени тендерного комітету, які ставили свої підписи, коли визнавали його переможцем.
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Мой перевёл правильно. OUN county guide. Шо они там курят? Это кто-то прикололся над ними.
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Гарантовано !!!
Яндекс-Газпром, відслинив Microsoft мальоха бабла, і той інтегрував по ЗАМОВЧУВАННЮ Яндекс у ядро (!) пошуковика Edge для російської і української версії Microsoft 10 !
І мало хто з 73,22% юзерів, мають поняття, як перейти на Googlе !



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І до речі там на вибір тільки Бинг та Яндекс, хоча Мікрософт не міг не знати, що Яндекс блокується українськими провайдерами.
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Ну, а я ж про що? Про бабло Газпрома.
Але пріятноє з полєзним.
Для того щоб замість **яндекса, встановити Google, треба нпбрати google.com, у пошуковій стрічці, а потім і перейти у «Налаштування» Edge, де «сидять» Bing і **яндекс, і там побачите Google. Клацніть по ньому, і виберіть опцію «за замовчуванням».
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Дякую, не знав. Та в мене є і хром і лисиця і один скандинавський бог, тому мілком'яким не користуюсь. "ОУН власник кондиціонування повітря": Львівська ОДА погодила встановлення інформаційних щитів, перекладених у стилі "гугл транслейт" - Цензор.НЕТ 9125
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ну если уже владелец, то совсем скоро- "оун продавец кондиционированного воздуха"
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)) монастырь по всему женский. люляки баб оборачивают и продают.
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они чистили землю от кацапов
понятно что воздух становился чище
кондиционер тут не поможет
только ОУН
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Короче Львов снова отличился. Культура, фигли, она такая.
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В каком Трускавце?Это ж труЪ-биндеры, единственные кто Петра Лексеичу толком поддержал.
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У підлоги країни нема сечі читати ці борошна машинного переказу
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Та то мєстні стьобатєлі...
У Львові не знають англійську?
Може, що тільки Садовий...
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за такое им местные патриоты - портки на репу натянут, а лапти заставят сожрать))
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Це не Львів. Це з ОДА. Обласна державна адміністрація, яка представляє інтереси президента України в області. Голова не вибирається людіми, а назначається указом президента.
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Шкірний в країні знає що знайти перекладача з української на англ дуже важко
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А щоб він переказував влучно, немов стрілою з цибулі - то взагалі страшні борошна, не в шкірного вистачить сечі зробити це і не застрелитись з бойового стовбура.
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ой б*же, да тем туристам, если они с норм. стран, так же интересно шо там написано как нам - рецепты готовки лягушек под "Божоле"
это поляки только будуть читать и ржать, а какому-то голландцу или швейцарцу - не уронить бы челюсть от ужасающих направлений "дорог" и "развитой" инфраструктуры.
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Прохфєсіанали Синютки працювали, зразу видно !
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Щось просто ґамериканське таке... ковбойське...

"ОУН владелец кондиционирование воздуха": Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле "гугл транслейт" - Цензор.НЕТ 9462
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радію за вас Welt Schmerz.... Це ж треба, щоб редакція "ЦН" з поваги до ваших потуг, розмістила такий тонкий сюжет для гурмана? "ОУН власник кондиціонування повітря": Львівська ОДА погодила встановлення інформаційних щитів, перекладених у стилі "гугл транслейт" - Цензор.НЕТ 1426
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пэдалька клячко консультировал наверное
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Зей дід райт зіс ін інгліш фром зєйр хартс...
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О! Тепер стало зрозуміло куди подівся Мутко !!!
Фрілансує на шабашці в ООО "Дорожные знаки" !!!!

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Причому англійською це ООО зветься Traveling Omens "ОУН владелец кондиционирование воздуха": Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле "гугл транслейт" - Цензор.НЕТ 7102
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та це дрібниці, якісь там помилки. Будівництво судохідного каналу через Припять затьмарить недолугість на місцях. Можна буде баржами бурштин ганяти в Турцію чи кавуни в Польщу.
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Был я Черлянах лет пятнадцать назад. Там такое специфическое трохи население было, половина аборигены з напівпольскою мовою, а половина - дети русиш лётчиков, разговаривающие с мАцковским акцентом.
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Gender of the world has no urine to read these flours of machine transfer.
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В цьому повідомленні головне ось це:
"...В центре также заявили, что сообщали в Госаудитслужбу о нарушении условий проведения тендера, но аудиторы сказали, что нарушений не обнаружили..."
Через цей бардак така ситуація в країні. В першу чергу вся вся ця Держаудитслужба повинна бути звільнена беззаперечно. А вже наступна не буде допускати таких "ляпів".
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То х*йня...))) В нас у Львові,ще до Євро2012 в центрі міста продублювали назви вулиць англійською і перед назвою вулиці замість Str. красується Vul.....)))))
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"Святой Дробовик" особливо сподобався...

"ОУН владелец кондиционирование воздуха": Львовская ОГА согласовала установку информационных щитов, переведенных в стиле "гугл транслейт" - Цензор.НЕТ 1680
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- Ви розмовляєте англійською?
- Ніхт ферштейн!
- Так це ж по-німецьки...
- Опа! Я ще й німецьку знаю!!! (с)
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Типу:
« - Не пий, тут корови понасирали.
- Чьто ви сказалі?
- Пєйтє пєйтє, в етом ручьє вода вкусная...»
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проверил - гугл переводит еще более-менее, а эти черти хз чем переводили
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переводили тем же, чем кремлетролли переводят на мову с кацапского
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Это просто ярко иллюстрирует уровень гос чиновников.
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А що це за стан у всіх не зрозумілий? 5891 переглядів, 79 коментарів та лише одна і то моя, вподобайка??????????????????

Це ж шедевр, бо за 581 тис. грн. замість 600 тис., тобто за якісь 19000грн. нам дали можливість охрініти від знань:" І це бачили всі члени тендерного комітету, які ставили свої підписи, коли визнавали його переможцем", - зазначають у ЦГМ. Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3148945
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Це ще квіточки. Колись давно, за сивої давнини, коли вальцмани гівнокомандили, злегка €б@нута імпортна в.о. міністра включила в український наказ по профільному відомству асашайські алгоритми дій з омериганськими телефонами гарячої лінії для звернень.
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