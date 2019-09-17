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 Події, Фоторепортаж
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Все про:підпал (234) Гонтарева (297)

 "Врятувати вдалося кілька речей", - журналістка показала наслідки пожежі в будинку Гонтаревої. ФОТОрепортаж

Журналістка Kyiv Post Ганна Миронюк опублікувала фотографії наслідків пожежі в будинку ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на її сторінку у Facebook.

"Трохи гротескна скульптура атлета та швейцарський сервіз виделок та ложок - ці та ще декілька речей вдалося врятувати від пожежі в будинку ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревоі минулоі ночі", - написала вона.

За її інформацією, на відео з камер спостереження видно, як невідомий чоловік у балаклаві перекидає через паркан "запалювальну ракету" - світлошумову і світову.

"На місце прибула машина ОБСЄ, але довго не затрималася - за 15 хвилин поїхала", - розповіла Миронюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Маячню не коментую", - Коломойський щодо питання про причетність до підпалу будинку Гонтаревої

Врятувати вдалося кілька речей, - журналістка показала наслідки пожежі в будинку Гонтаревої 01
Врятувати вдалося кілька речей, - журналістка показала наслідки пожежі в будинку Гонтаревої 02
Врятувати вдалося кілька речей, - журналістка показала наслідки пожежі в будинку Гонтаревої 03
Врятувати вдалося кілька речей, - журналістка показала наслідки пожежі в будинку Гонтаревої 04
Врятувати вдалося кілька речей, - журналістка показала наслідки пожежі в будинку Гонтаревої 05
Врятувати вдалося кілька речей, - журналістка показала наслідки пожежі в будинку Гонтаревої 06
Врятувати вдалося кілька речей, - журналістка показала наслідки пожежі в будинку Гонтаревої 07

Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Врятувати вдалося кілька речей, - журналістка показала наслідки пожежі в будинку Гонтаревої 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148917
 
 
 Топ коментарі
 
Отдайте зебилам. Они испытывают нездоровое влечение к чужой собственности.
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Сама подожгла - сама скулит. €вропка верит - Гонтарева в Украину не покажется. Профит!
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Ну у тебя же есть доказательства, правкда? Или ты балабол обычный?
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Сама подожгла - сама скулит. €вропка верит - Гонтарева в Украину не покажется. Профит!
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Ну у тебя же есть доказательства, правкда? Или ты балабол обычный?
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Получит страховку. И на допросы можно не ездить. Все сгорело, что нажито непосильным трудом. Осталась только площадка для бадминтона.
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Предлагаю скинуться погорелице, герою реформ. Готов для сбора денег пожертвовать своей картой. 40700024600779.
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Отдайте зебилам. Они испытывают нездоровое влечение к чужой собственности.
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Это точно. Особенно к золотым батонам и унитазам.
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Я хорошо помню, как зубожили тащили из дома Ялынковича элитное бухло и все, что можно было отодрать.
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Общеищвестно, что это Зеленский украл золотой батон.
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Ну в вашей подзаборной секте может быть известно что угодно.

А я говорю, что вы обычно тыряете все, что у ваших хозяев плохо лежит.
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Там паркан надійний.
Щоб бачити як тягнуть, треба було бути серед тих, хто тягне.
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а, что есть и здоровое влечение к чужой собственности?
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Все что нажито непосильным трудом. Зебобы, к вам вопрос, если она столько украла, то почему домик и прилегающая територия такие скромные??? "Спасти удалось несколько вещей", - журналистка Миронюк показала последствия пожара в доме Гонтаревой - Цензор.НЕТ 9925
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Встречный вопрос, зачем ей столько ножей/вилок, если в тюрьме для заключённого вполне достаточно 1 вилки и 1 ложки?
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Причем, я так понимаю, ложка дырявая к тому же? "Спасти удалось несколько вещей", - журналистка Миронюк показала последствия пожара в доме Гонтаревой - Цензор.НЕТ 5818
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Он другой (без дырки) никогда не видел.
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А шо ж она там жить не захотела?))))Если такая скромная )))))))))))))))
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Вот к примеру у Баріги-Мародера есть своя часовня на територии поместья. И там даже фрески с ликом Святого Петра есть. Так что Валерия Гонтарева как церковная мишь "Спасти удалось несколько вещей", - журналистка Миронюк показала последствия пожара в доме Гонтаревой - Цензор.НЕТ 4784
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зебилы разгневанно негодуют на показную нищету Гонтаревой. "Спасти удалось несколько вещей", - журналистка Миронюк показала последствия пожара в доме Гонтаревой - Цензор.НЕТ 8682



опять развела вас как котят - домишко на сарай похожий и никакких, абсолютно никаких расплавленных золотых батонов и обгорелых страусов

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Вова, ты где свой флаг потерял?
Один в один как кацапы на олимпиаде.
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У овоща был батон, у пшонки-дом куклы Барби, а этой подавай скульптуру а-ля пьяный церетели лепил...
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Мульйоны стоит, шоб ты и не сомневался.

Кстати, а ты ее попробуй распили. Вдруг повезет.
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Пилите, Шура, пилите...©
Кстати, а где же всё таки делся батон,мне интересно.
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А ты уверен, что он был?
Может тебе на удобную кушетку к доброму доктору психоаналитику надо, а не на форум?
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https://ru.tsn.ua/politika/zolotoy-baton-yanukovichu-podaril-rukovoditel-zavoda-iz-sum-374318.html
Вот унитаза и правда не было.
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А шо ж тогда в Британии на днях сперли???
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Ну так дайте ссылку на это событие, телевизор то я не смотрю
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Гуглем не вмієш користуватися? набери "золотий унітаз Черчіля"
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Я думал про безумного Черчилля и удивился откуда же у него унитаз https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA
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бедняжечка ....теперь наверное будет так
"Спасти удалось несколько вещей", - журналистка Миронюк показала последствия пожара в доме Гонтаревой - Цензор.НЕТ 873
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Всё построено тяп-ляп .Халтурщиками.Видно жадная была на отдачу.Песчаник необработанный на площадках - вообще прикол.Ужас.
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ну так сатановская щироукраинской реформаторской национальности. Такие пьяные жабы на отдачу денег вообще тяжелые.
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та да, а судя по тому как фуга меж камней возле "атлета" заполнена, та и остальные тоже, большая часть мощёнки, скорее всего, вообще была сделана ей самотужки. ну может сын с невесткой ещё помогали, за еду. это понятно, почасовая оплата шабашникам была ей непосильна, а о сумме аккордной оплаты ей даже подумать было страшно. жалко старушку.
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Горели украденные деньги украинцев, но это только маленькая их часть.
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стоны жалости и сочувствия мешают мне писать.
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такую халупу не жаль и спалить в обмен на ПМЖ а Англии!
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И вообще, как-то слабо он сгорел, я думал там прямо пепелище, а там даже волейбольный или какой там корт целёхонек...Стены тоже не выглядят испытавшими адово пламя.
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Это не теннисный корт...это площадка для бадминтона..
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Мерсибочки за уточнение, я просто вижу, мол что-то спортивное, но не угадал.
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журнализдка дежурила при поджоге ?
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им сообщили заранее о "поджоге",приехало только обсе.
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перефразируя "агента" Смита их Властелина колец - Федор, может хоть ты знаешь коды Зиона. А золотой батон Яныка не спасли, может он там? А то всякое бывает
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И вот какая интересная фигня. 3 темы подряд про Гонтареву.

В двух зебилы пишут про мильярды и золотые батоны, которые Гонтарева намеренно спалила.
Тут они пишут, шо эту халупу было не жалко и сжечь.

Внимание вопрос!!!
На каком уровне развития находится человек, который в 21-м веке серьезно считает, что глава центробанка с международной репутацией, находясь в Лондоне хранит деньги наличными у себя в пустом доме, находящемся в Украине?
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Пруф пожалуйста на такие сообщения (хотя бы на два сообщения от разных пользователей).
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Да это чистый троллинг. И каков же имущественный ущерб?.. Подозреваю, что в обгоревших от пожара вещах не найдут ни грамма золота, т.к. его предусмотрительно заранее вынесли.
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злочин потрібно розслідувати. винних амністувати і ..... і грамоту.
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Евреи мстительные . Еврей беня мстит за приват банк
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11миллионов стоил....
наверное территория - 10.5, сарай - остальное
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Стоїт статуя в лучах заката. І свєтошумовая зажігатєльная граната пріньом, пріньом.
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Пожежі в будинках ненадійних колишніх мегафінансових партнерів трапляються самі по собі, коли сонце відбивається від шматочка шоколадної фольги. Та ж сама фольга (шматочок #2) може засліпити водія в сонячному Лондоні, і тоді він може вдарити когось в ногу.
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Жаль, что эта тварь не сгорела вместе со своей халупой.
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Она и у тебя тоже последние обосраные портки украла?

Отжиж эти зубожЫлы - нифига у них нет, но кто-то постоянно у них шото крадет.
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Да нет, не у меня. А у миллионов граждан, когда в банках горели депозиты, а люди получали только то, что положено по возмещению. А разница выводилась в офшоры ею и свином.
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По возмещению положено 200 тысяч.

Ты уверен, что можешь говорить от имени "бедных" граждан, у которых на депозитах было больше 200 тысяч?
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Денис Юхименко! вона твій особистий ворог? зєдебілячий ти істерик...Життя не склалося? Тобі особисто , що доброго від цього криміналу? Податки зменшили?тарифи? кончена бидляча зграя, яка радіє всьому поганому, що відбувається з тими, хто хоч на 2 гривні багатший чи успішніший, ніж воно саме! "логіка" ледацюг, бездарів та потомків червонопузих лєнінців-сталінців...яка ж ти гидота...
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Це "маєток" людини яка керувала НБУ? Ви що усі там іпанулись? У нас на Закарпатті хижи по селам разів у десять більші та заможніші...
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Да, вот такие они там, честные, но бедные (на самом деле нет)
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та ні... реально якась хижка не ахті... Не знаю що там у середині було, але зовні...
Ось порівняйте сільська хижа на Закарпатті
"Спасти удалось несколько вещей", - журналистка Миронюк показала последствия пожара в доме Гонтаревой - Цензор.НЕТ 4530
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ось скромніша... так це село у 700 км від Києва!
"Спасти удалось несколько вещей", - журналистка Миронюк показала последствия пожара в доме Гонтаревой - Цензор.НЕТ 1777
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Я вот не понял, где жила глава НБУ, в Киеве в этой хибарке или вас?
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Хто така голова НБУ, щоби дозволити собі жити у закарпатському селі?
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"Спасти удалось несколько вещей", - журналистка Миронюк показала последствия пожара в доме Гонтаревой - Цензор.НЕТ 6834
"Запалювальна світлошумова звукова світова ракета" (с)
Летіла, видно, через увесь світ, щоб потрапити в хижу Гонтарєвої. Даю свою версію, - ракета прилетіла з місця теракту на нафтопромислах Саудівської Аравії. Еге ж, - це справа рук Ірану. Промахнулися мальохо! Тепер Омерика оголосить війну Ісламській Республіці за спалену нерухомість Валєрії Алєксєєвни. )))
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И этот сарай стоит почти 11 лямов ? Да ещё не её,а мужа. https://declarations.com.ua/declaration/nacp_3e3129c5-a18a-4e4e-884b-2bb7d58e175d
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Золотой унитаз цел? Или только голый мужик по позе "зю"? "Эстетка", млять! "Врятувати вдалося кілька речей", - журналістка Миронюк показала наслідки пожежі в будинку Гонтаревої - Цензор.НЕТ 9544
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Думаем одинакого...я написал позже вас о золотом сральнике...
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Что ради политического убежища, не сделаешь!
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Сама и подожгла, чтоб заявить в Англии о политических преследованиях и угрозе жизни.
Кому кроме не самый нужен был этот пожар
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дааа, єто вам не Пшонкина хата.. вот где широкой души был человек! видный цыганский барон
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Легко прийшло , легко пішло . Залишились тільки набір виделок і заплямована репутація .
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ее хатынка от "народной любви" загорелась!
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Нам хатять втереть, шо здеся жила та шо 10 лярдов гринов спижжыла.
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