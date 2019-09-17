 "Врятувати вдалося кілька речей", - журналістка показала наслідки пожежі в будинку Гонтаревої. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на її сторінку у Facebook.

"Трохи гротескна скульптура атлета та швейцарський сервіз виделок та ложок - ці та ще декілька речей вдалося врятувати від пожежі в будинку ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревоі минулоі ночі", - написала вона.

За її інформацією, на відео з камер спостереження видно, як невідомий чоловік у балаклаві перекидає через паркан "запалювальну ракету" - світлошумову і світову.

"На місце прибула машина ОБСЄ, але довго не затрималася - за 15 хвилин поїхала", - розповіла Миронюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Маячню не коментую", - Коломойський щодо питання про причетність до підпалу будинку Гонтаревої















Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.