 "Врятувати вдалося кілька речей", - журналістка Миронюк показала наслідки пожежі в будинку Гонтаревої. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на її сторінку у Facebook.
"Трохи гротескна скульптура атлета та швейцарський сервіз виделок та ложок - ці та ще декілька речей вдалося врятувати від пожежі в будинку ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревоі минулоі ночі", - написала вона.
За її інформацією, на відео з камер спостереження видно, як невідомий чоловік у балаклаві перекидає через паркан "запалювальну ракету" - світлошумову і світову.
"На місце прибула машина ОБСЄ, але довго не затрималася - за 15 хвилин поїхала", - розповіла Миронюк.
Як повідомлялося раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
А я говорю, что вы обычно тыряете все, что у ваших хозяев плохо лежит.
опять развела вас как котят - домишко на сарай похожий и никакких, абсолютно никаких расплавленных золотых батонов и обгорелых страусов
Один в один как кацапы на олимпиаде.
Кстати, а ты ее попробуй распили. Вдруг повезет.
Кстати, а где же всё таки делся батон,мне интересно.
Может тебе на удобную кушетку к доброму доктору психоаналитику надо, а не на форум?
Вот унитаза и правда не было.
Лерка опять обманула
🤣🤣
В двух зебилы пишут про мильярды и золотые батоны, которые Гонтарева намеренно спалила.
Тут они пишут, шо эту халупу было не жалко и сжечь.
Внимание вопрос!!!
На каком уровне развития находится человек, который в 21-м веке серьезно считает, что глава центробанка с международной репутацией, находясь в Лондоне хранит деньги наличными у себя в пустом доме, находящемся в Украине?
наверное территория - 10.5, сарай - остальное
Отжиж эти зубожЫлы - нифига у них нет, но кто-то постоянно у них шото крадет.
Ты уверен, что можешь говорить от имени "бедных" граждан, у которых на депозитах было больше 200 тысяч?
Ось порівняйте сільська хижа на Закарпатті
"Запалювальна світлошумова звукова світова ракета" (с)
Летіла, видно, через увесь світ, щоб потрапити в хижу Гонтарєвої. Даю свою версію, - ракета прилетіла з місця теракту на нафтопромислах Саудівської Аравії. Еге ж, - це справа рук Ірану. Промахнулися мальохо! Тепер Омерика оголосить війну Ісламській Республіці за спалену нерухомість Валєрії Алєксєєвни. )))
Кому кроме не самый нужен был этот пожар