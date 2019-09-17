 Перший пріоритет - євроатлантична інтеграція, - глава Міноборони Загороднюк. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Перед зустріччю іноземні військові дипломати разом з керівництвом Міністерства оборони України взяли участь у Церемоніалі вшанування загиблих захисників України у Залі Пам’яті на території оборонного відомства.

Під час брифінгу глава оборонного відомства подякував представникам країн-партнерів за непохитну підтримку України у різних сферах, наголосив на незмінності обраного стратегічного курсу нашої держави, підкреслив важливість стратегічних відносин та поінформував іноземних гостей про головні пріоритети військового відомства на шляху реформ.

"Першим і безкомпромісним пріоритетом для нас є євроатлантична інтеграція, - наголосив Андрій Загороднюк. - Ми чітко визначили членство в НАТО своєю стратегічною ціллю, тому наразі зосередилися на встановленні більш тісних стосунків з нашими партнерами, збільшенні кількості міжнародних заходів в рамках нашої співпраці та запровадженні стандартів Альянсу в діяльності Міноборони та Збройних сил України".

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Міністр оборони поінформував військових аташе про перебіг оборонної реформи в Україні та підкреслив, що для Міноборони актуальним на сьогодні є забезпечення прозорості та ефективності бюджету, здійснення закупівель на основі нульової толерантності до будь-яких проявів корупції та зловживань у цій сфері, перехід до сучасних стандартів системи військової освіти тощо.

"Ми маємо досягти швидких і якісних змін у принципах комплектування та мотивації персоналу, боротися за талановитих людей та впровадити лідерство у західному стилі, у тому числі через професіоналізацію наших військовослужбовців та працівників, покращення професійної військової освіти, - зазначив Андрій Загороднюк. - Надзвичайно важливою для нас у цих прагненнях була і залишається підтримка з боку країн НАТО та ЄС".

Говорячи про плани оборонної реформи, Міністр оборони наголосив на необхідності створення оптимальної структури, здатної вирішувати увесь спектр поточних та можливих майбутніх загроз, запровадженні нової моделі управління обороною, що включатиме демократичний цивільний контроль відповідно до стандартів і принципів НАТО.

Спілкуючись із представниками військово-дипломатичного корпусу, Андрій Загороднюк запевнив їх у підтриманні і розширенні військово-політичного діалогу з керівництвом НАТО і ЄС та виконанні усіх міжнародних зобов’язань і програм щодо співпраці між оборонними відомствами України та країн-партнерів.



Фото: пресслужба Міноборони