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 Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6500) фестиваль (80) Андріївський узвіз (26) Булгаков (3)

 Фестиваль міської культури Булгаков-FEST відбувся у Києві. ФОТОрепортаж

14 вересня 2019 року в Києві вперше відбувся фестиваль міської культури Булгаков-FEST, який зібрав на Андріївському узвозі тисячі киян і гостей столиці. Під час фестивалю пройшли булгаковські читання в музеї, демонстрація фільмів за мотивами творів автора, театралізовані вистави, презентація нововиданих книжок про великого генія і концертна програма за участю гуртів "Ліловий", Макс Пташник і clan, LAMA і "Танок на майдані Конго" (ТНМК).

Ідея організувати фестиваль на базі Будинку-музею Михайла Булгакова належить засновнику благодійного фонду "Культурні новації", арт-бізнесмену, букіністу Владиславу Трубіцину, який вже давно дружить, співпрацює з музеєм і допомагає йому, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми з Музеєм - давні друзі і завзяті булгакознавці, нам подобається популяризувати роботи і знайомити з життям великого майстра мешканців столиці та її гостей. І оскільки формат фестивалю має найширше охоплення і специфіку інтерактивного залучення, ми вирішили зробити на Андріївському нову "родзинку", нову "візитну картку" узвозу, "прописавши" тут щорічний вересневий Булгаков-FEST. І, дивлячись на кількість молоді, зацікавленої в активностях фестивалю, я розумію, що ми вибрали правильне місце, час і формат для формування нової культурної традиції, для сучасного прочитання класики, для актуалізації традиції неквапливого, вдумливого читання", - сказав Владислав Трубіцин.

Фестиваль міської культури Булгаков-FEST відбувся у Києві 01

"На півдня учасники і глядачі фестивалю поринули в злегка тривожну, але таку привабливу атмосферу, виткану з магії по-булгаковськи - воландовські витівки і провокації, темні сходи музею, наповнені духом містицизму й артефактами іншої епохи, де відвідувачів ловили зненацька герої, що раптом ожили - картатий чоловічок із тріснутим пенсне, неймовірних розмірів говорить кіт Бегемот і, ще гірше, сам Воланд... Читці декламували найкращі фрагменти з улюблених творів Булгакова, для дітей було встановлено скалодром і дитячий майданчик із лаунж-зоною для батьків. Стилізовані в дусі 30-х років фото-зони сприяли створенню пам'ятних кадрів, а фуд-корти потішили гастрономічні вимоги гостей фестивалю", - йдеться в повідомленні.

У наметі у сквері Сліпака на м'яких пуфах розташувалися ті, кому ближча кінотворчість за мотивами Михайла Булгакова - тут крутили "Собаче серце", "Івана Васильовича" тощо.

Любителів читання потішили відразу 4 книжкові новинки про життя і творчість Булгакова, його "київський період", які побачили світ завдяки меценатській діяльності Владислава Трубіцина і були презентовані в рамках фестивалю. Театр на Подолі відкрив свої двері для книжкової крамниці, де відвідувачі могли задовольнити найвибагливіші інтелектуальні запити.

Ближче до вечора гостей розважали акустичною живою музикою українські колективи - Танок на майдані Конго (ТНМК), LAMA, Макс Пташник і clan, і Ліловий. Під відкритим небом зібралися тисячі киян.

Фестиваль міської культури Булгаков-FEST відбувся у Києві 02

Любителів читання потішили відразу 4 книжкові новинки про життя і творчість Булгакова, його "київський період", які побачили світ завдяки меценатській діяльності Владислава Трубіцина і були презентовані в рамках фестивалю. Театр на Подолі відкрив свої двері для книжкової крамниці, де відвідувачі могли задовольнити найвибагливіші інтелектуальні запити.

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Ближче до вечора гостей розважали акустичною живою музикою українські колективи - Танок на майдані Конго (ТНМК), LAMA, Макс Пташник і clan, і Ліловий. Під відкритим небом зібралися тисячі киян.

Фестиваль міської культури Булгаков-FEST відбувся у Києві 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148888
 
 
 Топ коментарі
 
Такого ненависника всього вкраїнського, як Булгаков, ще треба пошукати. То, що він писав у своїй публіцистиці, записках та й у художній прозі про український рух, на голову не налазить. А його "Майстер" - справжня ода Сталіну, приписування якихось високих, майже містичних цілей звичайному м'ясникові. Тільки ідіоти могли бачити там якусь антисовєтчину. Булгаков був сталіністом до костного мозку, бо він (справедливо) вважав, що Сталін знищує революцію та відновлює імперію.
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Блогер отмечает, что биографы Булгакова, когда говорят о его отце, обычно вспоминают только его преподавательскую практику в Киевской духовной академии и в Киевском институте благородных девиц, минуя один очень интересный факт биографии этого господина. Дело в том, что с 1893 года, Михаилу Булгакову как раз исполнилось 2 года, и до конца своей жизни в 1907 Булгаков-старший исполнял обязанности цензора по иностранной литературе в Канцелярии киевского отдельного цензора. Главным направлением его работы был запрет книг, написанных на украинском и польском языках. Какое отношение к Украине могли привить своим детям родители писателя не сложно догадаться. Никто из детей Афанасия и Варвары Булгаковых не остался в Украине после смерти матери в 1922 году. Младшие сыновья - Николай и Иван, еще раньше с остатками Белой армии, эмигрировали во Францию. Три дочери переехали в Москву, причем две старшие - еще при жизни матери, третья по старшинству, Варвара - в Новосибирск, через некоторое время после смерти матери.
https://replyua.net/blog/87055-istorik-malo-kto-znaet-kakim-ukrainofobom-byl-bulgakov.html
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Ми теж часто згадуємо Булгакова..
Дивимось на поведінку певних особин і бачимо описану ним шаріковщину )))
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Ми теж часто згадуємо Булгакова..
Дивимось на поведінку певних особин і бачимо описану ним шаріковщину )))
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Запретить книги Булгакова. Он пропагандировал язык агрессора.
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https://defence-line.org/2019/09/russkij-yazyk-kak-smertelnoe-oruzhie-chast-1/

ты даже не представляешь насколько ты близок к истине. еще бы всю Россию запретить...
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Блогер отмечает, что биографы Булгакова, когда говорят о его отце, обычно вспоминают только его преподавательскую практику в Киевской духовной академии и в Киевском институте благородных девиц, минуя один очень интересный факт биографии этого господина. Дело в том, что с 1893 года, Михаилу Булгакову как раз исполнилось 2 года, и до конца своей жизни в 1907 Булгаков-старший исполнял обязанности цензора по иностранной литературе в Канцелярии киевского отдельного цензора. Главным направлением его работы был запрет книг, написанных на украинском и польском языках. Какое отношение к Украине могли привить своим детям родители писателя не сложно догадаться. Никто из детей Афанасия и Варвары Булгаковых не остался в Украине после смерти матери в 1922 году. Младшие сыновья - Николай и Иван, еще раньше с остатками Белой армии, эмигрировали во Францию. Три дочери переехали в Москву, причем две старшие - еще при жизни матери, третья по старшинству, Варвара - в Новосибирск, через некоторое время после смерти матери.
https://replyua.net/blog/87055-istorik-malo-kto-znaet-kakim-ukrainofobom-byl-bulgakov.html
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"И представляется мне следующее: интеллигентный Михаил Афанасьевич, сын заведующего кафедрой истории и разбора западных вероисповеданий Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова и дочери соборного протоирея, сестры личного врача патриарха Тихона - Варвары Михайловны Покровской, выросший среди огромных книжных шкафов, латинских и греческих студий отца и оперных увлечений матери, стоит перед жилистой бабой из Луцка, которая въехала в коммунальную квартиру с одной и твердой целью: всех, кто из «бывших», оттуда выселить.«Хватит, пожили, теперь мой черед!», - говорит переселенка и оценивающим взглядом меряет старинное зеркало, в котором отражаются ее колючие жадные, как у хорька, глазки. И счетчик у нее работает в мозгу неустанно, и думает она, чтобы такое на этого докторишку навесить, чтобы выселить его восвояси и жилплощадью завладеть. И вот ее острый нюх находит лазейку: оказывается русский простофиля Афанасий Иванович Булгаков, тот,который всю жизнь какого-то Августина Блаженного и Иеронима на русский язык переводил, деньжат на собственный особняк не нажил! Снимали квартиру Булгаковы в этом доме! Долго, но снимали! А дом принадлежал семейству Листовничих, которые тоже в нем жили! Мало того, что семейка жилье всего лишь арендовала, так этот "прохфессор" еще и цензором подрабатывал! Он, видите ли европейскими языками владел, отбирал из европейской литературы то, что достойно перевода и издания! Служил царизму, падла! И,собрав всех остальных жильцов на коммунальной кухне, нахрапистая тетка изрекает: «Докторишку выселить! Выселяем его, грамадяны, выселяем! А зеркало и ковер оставь, падла, оно нам тоже нужно!». Из интренета.
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У тебе з Інтернету, а у мене історія моєї прабаби, прадіда і баби, які жили поруч з 1903 року у власній квартирі, а будинок при сталіні забрала радянська влада. Зрозумів?
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У половины дома позабирали. И у моих предков тоже. Эпоха перемен...
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«Як ставитися до Булгакова та його спадку?» (Огляд соцмереж)

https://www.radiosvoboda.org/a/27090967.html
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Нормальна акція - серед дебілів популяризують класичну літературу. Хоч й іноземну, але все одно позитив.
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Забужко этого не переживет. Фестиваль городской культуры Булгаков-FEST прошел в Киеве - Цензор.НЕТ 9356 Она столько дерьма на Булгакова вылила. Так старалась, а тут вдруг фест.
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Забужко переживе.Ти сам не перезбудися,скорострєл.
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Ничего, что Булгаков был каратель, руководивший расстрелами студентов?
Я уже молчу про наркоманию и шовинизм!
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> наркоманию <

...
Ви так кажете, ніби для письменника це щось погане...
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Расстрелами киевских студентов университета св.Владимира, одним из которых был Довженко.
Забанили в Гугле?
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Булгаков лично руководил расстрелом?! Офигеть! Я знаю, что брат его Николай, который во Франции в Пастеровском институте в эмиграции работал, чудом спасся. Вот зачем петлюровцам понадобилось расстреливать сторонников Скоропадского? "Военная молодёжь Киевского университета горячо поддержала формирование Киевской добровольческой дружины Национальной гвардии под командованием генерал-майора Льва Ниловича Кирпичёва. Это дружина создавалась под патронажем министерства внутренних дел Украины и непосредственным покровительством министра Кистяковского, которому гетман Скоропадский предоставил неограниченные полномочия. В эту дружину вступил добровольцем Николай Булгаков... Но после того, как немцы оставили Киев, стало понятно, что Киев Скоропадскому не удержать. Утром 14 декабря 1918 года добровольческие части оставили фронт и бросились в Киев. За ними по пятам, не вступая в бой, шли украинские части. Бойцы дружины Кирпичёва сгрудились у здания Педагогического музея, где вынуждены были сдаться. Они стали пленниками и были собраны в музее". Далее из воспоминаний: "Когда петлюровцы пришли, они потребовали, чтобы все офицеры и юнкера собрались в Педагогическом музее... Все собрались. Двери заперли. Коля сказал: "Господа, нужно бежать, это ловушка". Никто не решался. Коля поднялся на второй этаж (помещение музея он знал как свои пять пальцев) и через какое-то окно выбрался во двор. Во дворе был снег, и он упал в снег. Это был двор их гимназии, и Коля пробрался в гимназию, где ему встретился Максим (педель). Нужно было сменить юнкерскую одежду. Максим забрал его вещи, дал ему надеть свой костюм, и Коля другим ходом выбрался - в штатском - из гимназии и пошёл домой. Другие были расстреляны".
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Угу, за небесную сотню как то судят не Захарченко, а тех, кто выполнял его приказы, в том числе командира беркута.
Булгаков не был каким то рядовым, выполнявшим приказы, а офицером, который их отдавал своим подчинённым.
А получал он их от кирпичева или Скоропадского - как то пофиг!
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какие офицеры? студенты Киевского университета. Добровольцы. Им было по 20 лет.
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Булгакову было как минимум 28 лет и он был офицером, участвовавшим в первой мировой войне!
Хоть военврач, хоть фельдшер, хоть обозник и он давал приказ открыть огонь.
А внучки Скоропадского сейчас и расскажут, что их великий дедушка был гуманист и учёный и имел ввиду разогнать толпу нагайками, а какой то наркоман приказал открыть стрельбу
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Ты какого Булгакова имеешь в виду? Если Николая, то ему было 20 лет в 1918. Михаилу Булгакову было в 1918 27 лет. И он был врачом. В Первом Мировой войне он принимал участие как врач. В 1919 году его мобилизовали петлюровцы (армия Украинской Народной республики). Он от них ушел. И до конца своих дней ненавидел "бухгалтера". Так он называл Петлюру. Вообще, он конечно был монархистом, но не успел уйти с Добровольческой армией в Крым и в дальнейшем в эмиграцию, так как заболел тифом. А потом так и остался. Он говорил, что населения Киева в общем было монархически настроено, только рабочие поддерживали коммунистов. Украинские националисты своими расправами над всеми подряд сыграли на руку большевикам. Народ начал ждать красных. Почитай рассказ "Я убил". И каким он расстрелом руководил?
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Я не знаю зачем и кому это нужно
кто послал их на смерть недрожащей рукой
только так бесполезно, так зло и НЕНУЖНО
опустили их в Вечный Покой (Александр Вертинский, тоже киевлянин)
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Маяковського застрелив за те що той його у більярд постійно обігрував.
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Щось мені підказує, що допис Богдан Т - відвертий, товстезний
...
Булгаков застрелив Маяковського
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Я и говорю, что дурак и шутки у него дурацкие
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Письменник був,звичайно,небезталанний.Але людина - гімно.Та ще й ненавидів Україну і українців.
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а хто буде любити тих, котрі раби москалів(а яке гімно москалі, думаю, "герой" новини знав прекрасно)
хоча може просто імперець.
І про Шарикова він нібито вкрав писанину.
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Такого ненависника всього вкраїнського, як Булгаков, ще треба пошукати. То, що він писав у своїй публіцистиці, записках та й у художній прозі про український рух, на голову не налазить. А його "Майстер" - справжня ода Сталіну, приписування якихось високих, майже містичних цілей звичайному м'ясникові. Тільки ідіоти могли бачити там якусь антисовєтчину. Булгаков був сталіністом до костного мозку, бо він (справедливо) вважав, що Сталін знищує революцію та відновлює імперію.
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А він і був ворогом українського народу. І ніколи цього не приховував.
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До речі в москві теж саме у його музеї розповідали Фестиваль городской культуры Булгаков-FEST прошел в Киеве - Цензор.НЕТ 9580
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Опять нам подсовывают русскомировское говенцо.Булгаковы-лимита в Киеве и вообще никакой связи с Украиной не имели.Только брызгали желчью на все украинское
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А чому лише Булгакова?
Хіба ******** українофобів в літературі не вистачає?
ще б додали Березин-FEST або Прилєпін-FEST, і ідеально було б.
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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