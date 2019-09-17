 Фестиваль міської культури Булгаков-FEST відбувся у Києві. ФОТОрепортаж

Ідея організувати фестиваль на базі Будинку-музею Михайла Булгакова належить засновнику благодійного фонду "Культурні новації", арт-бізнесмену, букіністу Владиславу Трубіцину, який вже давно дружить, співпрацює з музеєм і допомагає йому, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми з Музеєм - давні друзі і завзяті булгакознавці, нам подобається популяризувати роботи і знайомити з життям великого майстра мешканців столиці та її гостей. І оскільки формат фестивалю має найширше охоплення і специфіку інтерактивного залучення, ми вирішили зробити на Андріївському нову "родзинку", нову "візитну картку" узвозу, "прописавши" тут щорічний вересневий Булгаков-FEST. І, дивлячись на кількість молоді, зацікавленої в активностях фестивалю, я розумію, що ми вибрали правильне місце, час і формат для формування нової культурної традиції, для сучасного прочитання класики, для актуалізації традиції неквапливого, вдумливого читання", - сказав Владислав Трубіцин.

"На півдня учасники і глядачі фестивалю поринули в злегка тривожну, але таку привабливу атмосферу, виткану з магії по-булгаковськи - воландовські витівки і провокації, темні сходи музею, наповнені духом містицизму й артефактами іншої епохи, де відвідувачів ловили зненацька герої, що раптом ожили - картатий чоловічок із тріснутим пенсне, неймовірних розмірів говорить кіт Бегемот і, ще гірше, сам Воланд... Читці декламували найкращі фрагменти з улюблених творів Булгакова, для дітей було встановлено скалодром і дитячий майданчик із лаунж-зоною для батьків. Стилізовані в дусі 30-х років фото-зони сприяли створенню пам'ятних кадрів, а фуд-корти потішили гастрономічні вимоги гостей фестивалю", - йдеться в повідомленні.

У наметі у сквері Сліпака на м'яких пуфах розташувалися ті, кому ближча кінотворчість за мотивами Михайла Булгакова - тут крутили "Собаче серце", "Івана Васильовича" тощо.

Любителів читання потішили відразу 4 книжкові новинки про життя і творчість Булгакова, його "київський період", які побачили світ завдяки меценатській діяльності Владислава Трубіцина і були презентовані в рамках фестивалю. Театр на Подолі відкрив свої двері для книжкової крамниці, де відвідувачі могли задовольнити найвибагливіші інтелектуальні запити.

Ближче до вечора гостей розважали акустичною живою музикою українські колективи - Танок на майдані Конго (ТНМК), LAMA, Макс Пташник і clan, і Ліловий. Під відкритим небом зібралися тисячі киян.

Любителів читання потішили відразу 4 книжкові новинки про життя і творчість Булгакова, його "київський період", які побачили світ завдяки меценатській діяльності Владислава Трубіцина і були презентовані в рамках фестивалю. Театр на Подолі відкрив свої двері для книжкової крамниці, де відвідувачі могли задовольнити найвибагливіші інтелектуальні запити.

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Ближче до вечора гостей розважали акустичною живою музикою українські колективи - Танок на майдані Конго (ТНМК), LAMA, Макс Пташник і clan, і Ліловий. Під відкритим небом зібралися тисячі киян.