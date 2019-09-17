 Вибити ворога з позицій і знищити його командний пункт: на Львівщині відбулося спільне навчання об'єднаного українсько-американського підрозділу. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За словами командира батальйону підполковника Збройних сил США Майкла Старза, ці навчання є серйозним проривом у стосунках між НАТО і Україною.

"Адже вони демонструють взаємосумісність військових підрозділів наших країн", - додав підполковника Збройних сил США.

За задумом навчань, країна-агресор підступно вдерлася на територію України. Зайнявши певну територію, організували ділянку оборони.

Завданням українсько-американського підрозділу було вибити ворога з позицій та знищити його командний пункт. У навчаннях з бойовою стрільбою брали участь штатний механізований взвод одного з підрозділів МЦМБ та штатний піхотний взвод Збройних сил США.

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Корегування та маневр вогнем артилерії здійснювали спільно воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗС України та США.

Примітно, що всі бойові дії підрозділи проводили із застосуванням лише штатної техніки: українці - БМП-1, американці багатоцільових автомобілів - HMMWV.

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Командував об’єднаними взводами та операцією американський офіцер - командир роти. Відповідно до визначених завдань командир ставив завдання українським чи американським військовим. Злагодженість дій просто вражала.

Зазначається також, що два взводи Збройних сил різних країн об’єднані спільним керування уміло змогли прикритись вогнем артилерії, використати свою штатну зброю, організувати вогневе прикриття дій один одного. Також підрозділи показали повну керованість та сумісність засобів зв’язку.

Все це яскраво свідчить про той високий рівень на який піднялись українські військові. Тепер їх вишкіл потрібно рівняти не за старими стандартами, а за прогресивними бойовими нормативами розвинутих країн світу.



















Фото: пресслужба Міноборони