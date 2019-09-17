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 За добу сталися дві ДТП з українськими мікроавтобусами на сході Польщі. ФОТО

У Польщі в понеділок і у вівторок сталися дві аварії з українськими мікроавтобусами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо".

Сьогодні вранці на автомагістралі A4 у населеному пункті Ружа на Підкарпатті на сході Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з українськими номерними знаками. Автомобіль в'їхав на швидкості у відбійник та перекинувся. ДТП трапилася на відрізку Тарнув-Дембіца.

Мікроавтобусом подорожувало дев'ятеро українців. Усі власними силами змогли вийти із салону транспортного засобу. Автострада у напрямку Ряшева була певний час заблокованою.

Наразі невідомо, що було причиною аварії.

Учора на цій самій автомагістралі A4 - цього разу на відрізку шляху у Крапковицькому повіті - трапилася подібна ДТП. Там теж перекинувся мікроавтобус із українськими номерами.

За словами поліції, 26-річний водій, громадянин України, їдучи у напрямку Катовиць, не зауважив попереджувальних знаків із інформацією про зміну організації дорожнього руху у районі відрізка автомагістралі, де триває ремонт. Після наїзду на бетонну огорожу, транспортний засіб перекинувся.

22-річного пасажира, громадянина України, госпіталізували.

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За добу сталися дві ДТП з українськими мікроавтобусами на сході Польщі 01
За добу сталися дві ДТП з українськими мікроавтобусами на сході Польщі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148882
 
 
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Местные польские стецьгавы будут там на укробляхеров клятых гавкать
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Украинцы испытывают шок когда видят такие дороги. Вот и теряют самоконтроль.
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