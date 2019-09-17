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Все про:Держприкордонслужба (2247) кордон (1334) наркотики (835) СБУ (4723)

 Українець намагався провезти 6 кг канабісу в окупований Крим, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На кордоні з окупованим Кримом співробітники Держприкордонслужби затримали наркокур'єра, у якого вилучили 6 кілограмів канабісу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"На контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чаплинка" затримали порушника, який перевозив 6 кілограмів канабісу. Наркокур’єр, 43-річний громадянин України, планував їхати у Росію через анексований Крим. Порушник заховав 41 пакунок з канабісом у паливному баку автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Про можливу контрабанду оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками СБУ дізналися завчасно та під процесуальним керівництвом Прокуратури АР Крим затримали злочинця.

Знайти наркотики в паливній системі автівки правоохоронцям допоміг службовий собака прикордонного відомства.

За фактом затримання розпочато досудове розслідування за ст.305 КК України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

Виявлені наркотичні речовини та громадянина передано слідчим Служби безпеки України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це жесть! Бл#дь! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українець намагався провезти 6 кг канабісу в окупований Крим, - Держприкордонслужба 01
Українець намагався провезти 6 кг канабісу в окупований Крим, - Держприкордонслужба 02
Українець намагався провезти 6 кг канабісу в окупований Крим, - Держприкордонслужба 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148862
 
 
 Топ коментарі
 
Каннабис в Крым??? Это как в Тулу с самоваром... Украинец пытался провезти 6 кг каннабиса в оккупированный Крым, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5323
Странный контрабандист, там дичка круче чем селекция была) Украинец пытался провезти 6 кг каннабиса в оккупированный Крым, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2266
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В психушку етого идиота. Пошел в лес со своими дровами.... Наоборот из крыма везут самую ядреную марихуану.
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Хотел порадовать . Украинец пытался провезти 6 кг каннабиса в оккупированный Крым, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4828 Очередной сезон провален . Украинец пытался провезти 6 кг каннабиса в оккупированный Крым, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 559
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Сын авакова , или женщина всех тысячелетий ?
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Ну і здря. Там каци впаяли б йому років 20.
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Все это делается под ментами или сбу .
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Каннабис в Крым??? Это как в Тулу с самоваром... Украинец пытался провезти 6 кг каннабиса в оккупированный Крым, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5323
Странный контрабандист, там дичка круче чем селекция была)
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В психушку етого идиота. Пошел в лес со своими дровами.... Наоборот из крыма везут самую ядреную марихуану.
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коментар відмічено як спам  
 
во, блин , коммерсантъ. пытался вывезти стратегический товар за пределы украины при явном тотальном дефиците в органах рады и офиса президента Украинец пытался провезти 6 кг каннабиса в оккупированный Крым, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5973
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Им Машка Захарова отсыпет... Они уже практически в гланды целуются...
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Охренеть!!! Что, уже и конопля в Крыму, в дефиците?! Там же её всегда, как дерьма, было... И местная, и так, выращивали "агрономы", и южночуйскую, и краснодарскую... Да и Краснодар уже, "под боком"...
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Сказал ЗЕбил возможно о своем ЗЕпобратиме, низя так, своих обижать.
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А чому відразу українець, як про інших, то пишуть громадянин якоїсь якоїсь з держав якоїсь частини світу. то пишіть громадянин однієї з країн Східної Європи, чи ми не Європа. І чому українець, а може він не українець?
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