 Українець намагався провезти 6 кг канабісу в окупований Крим, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"На контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чаплинка" затримали порушника, який перевозив 6 кілограмів канабісу. Наркокур’єр, 43-річний громадянин України, планував їхати у Росію через анексований Крим. Порушник заховав 41 пакунок з канабісом у паливному баку автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Про можливу контрабанду оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками СБУ дізналися завчасно та під процесуальним керівництвом Прокуратури АР Крим затримали злочинця.

Знайти наркотики в паливній системі автівки правоохоронцям допоміг службовий собака прикордонного відомства.

За фактом затримання розпочато досудове розслідування за ст.305 КК України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

Виявлені наркотичні речовини та громадянина передано слідчим Служби безпеки України.

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