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 Суспільство
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 Будівництво смарт-квартир для військових розпочато в трьох областях України. ІНФОГРАФІКА

У трьох південних областях розпочато будівництво тринадцяти гуртожитків для сержантів, старшин і молодших офіцерів. Хоча за документами проєкт і називають гуртожитком, насправді він має вигляд чотириповерхового будинку з однокімнатними квартирами з усіма зручностями

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".

Як повідомляють у Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінні, будівництво триває в рамках державної програми щодо забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України. Будівельні роботи стартували у Миколаєві: там планують звести 8 гуртожитків, у Гайсині Вінницької області — 2, в Одеській області збудують 2 гуртожитки у смт Чорноморське та 1 — у Дачному.

"Відповідно до наказу Міністерства оборони України № 465 від 14 вересня 2018 року "Про забезпечення житловими приміщеннями сержантського складу" за рахунок коштів Державної програми, такі гуртожитки будують не тільки у нас, а й по всій території України", — говорить начальник відділу капітального будівництва житла Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління підполковник Іван Омельченко.

"Тобто торік нам було поставлено завдання відпрацювати проєктно-кошторисну документацію, проходження державної експертизи та оголошення процедури торгів, що і було зроблено, а в цьому році розпочати будівництво", - зазначив підполковник Омельченко.

Кожен гуртожиток має чотири житлові та один цокольний поверх і розрахований на 54 блоки (квартири) для одного або двох військовослужбовців. Слід додати, що житло призначене для військовослужбовців-холостяків. Площа однієї квартири становить 34 квадратні метри, включно з ванною кімнатою, передпокоєм і житловою кімнатою. Такі малогабаритні квартири часто називають смарт-квартирами або студіями. Їхня головна особливість у тому, що одна кімната є і спальнею, і вітальнею, і кухнею. Важливо, що гуртожитки — об’єкти капітального будівництва, їх здаватимуть із меблями та всією побутовою технікою.

Відповідно до укладених договорів, вартість одного гуртожитку становить до 34 мільйонів гривень. Будівництво планують завершити до кінця 2020 року.

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Будівництво смарт-квартир для військових розпочато в трьох областях України 01
Будівництво смарт-квартир для військових розпочато в трьох областях України 02
Будівництво смарт-квартир для військових розпочато в трьох областях України 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148839
 
 
 Топ коментарі
 
Все правильно. 34 квадратных метра оптимальная площадь для счастливой жизни. Опять же на отопление сильно тратиться не нужно!!!
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Кухня-комната? Да уж ценят военных.
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В этом плане кацапы дно пробили до нас)=
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Все правильно. 34 квадратных метра оптимальная площадь для счастливой жизни. Опять же на отопление сильно тратиться не нужно!!!
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Рошен нормальные дома строил для военных и достраивает ещё! Ну а это - галимый пиар и издевательство
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це згодиться як службове житло замість казарми.
але не для сімей військових.
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Є набагато більш привабливі проекти смартквартир де кухню роблять прохідною, а кімнату окремою.
Те що вказане в проекті це не смарт квартира, а покращений гуртожиток радянського типу.
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у меня кухня-комната и что ? так теперь многие делают
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Не останавливайся! Продолжай оптимизацию путем соединения комнаты с туалетом!
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В этом плане кацапы дно пробили до нас)=
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ну почему же только кацапы пробили? Вспомните отель токио-стар, который сгорел недавно, там тоже номера были малоквадратные
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Неужели персональные "нумера" 2х2 метра предлагали? О_о
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Какую же чушь вы мелете. Строительство смарт-квартир для военных начато в трех областях Украины - Цензор.НЕТ 4495 Как сами покупаете малогабаритные, до 40ка квадратов, квартиры-студии - так это модно и современно. Как для холостяка 34 квадрата - так "дно" и остальная херня... Строительство смарт-квартир для военных начато в трех областях Украины - Цензор.НЕТ 5918
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Вот только не надо ровнять цены м2 в Киеве и цены в трех областях )))
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А сім'ю де розміщувати ?
Будівництво смарт-квартир для військових розпочато в трьох областях України - Цензор.НЕТ 990

На коврику біля дверей ?
Гроші на вітер, я вважаю.
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34 метра на 54 блока-1836 кв метров,цена 34 миллиона гривен! Выходит 740 баксов за квадрат ! Тырят минимум 200 баксов !
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