EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  1365  0
Все про:Національна гвардія (582) втрати (1447) Ян Осока (792)

 Загиблого на Донбасі українського воїна Валерія Шатурського поховають 17 вересня в Маріуполі. ФОТО

17 вересня, в місті Маріуполь, орієнтовно о 16.00-17.00 за адресою: вул. Металургів, 117 відбудеться прощання з загиблим українським воїном Валерієм Георгійовичем Шатурським (позивний Череп).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Валерій Шатурський, 1974 року народження, уродженець Хмельницької області, житель Маріуполя, молодший сержант, військовослужбовець батальйону спеціального призначення "Донбас" 15 окремого полку Національної Гвардії України, який загинув 12 вересня близько 15.00 в зоні проведення операції Об'єднаних Сил унаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій.

Валерій Шатурський з 2015 року перебував у складі батальйону "Донбас". Поховання Героя відбудеться на Старокримському кладовищі Маріуполя.

У нього залишилися дружина і діти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїн батальйону "Донбас" Валерій Шатурський загинув у зоні ООС через обстріл з боку найманців РФ. ФОТО

Загиблого на Донбасі українського воїна Валерія Шатурського поховають 17 вересня в Маріуполі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148772
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору