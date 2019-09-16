 Сьогодні вартість газу для України майже удвічі нижча, ніж була б у разі програшу Стокгольмського арбітражу, - глава "Нафтогазу" Вітренко. ІНФОГРАФІКА

Про це нагадав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ціна після перегляду стала постійно і суттєво нижчою, ніж до перегляду судом у Стокгольмському арбітражі. Якщо подивитися на поточний період, то різниця практично удвічі. Тобто ми б зараз платили Газпрому за газ ціну удвічі більшу," - написав Вітренко.
Він зазначив, що контрактна ціна за договором з Газпромом у третьому кварталі 2019 року становить $166 за тисячу кубометрів, а якби суд зовсім не переглянув її, ціна б становила $319 дол.
"Це би сталося, якби ми не вимагали в Стокгольмському арбітражі перегляду контрактної ціни до ринкового рівня, зокрема, заміни прив'язки до нафтопродуктів у формулі ціни на прив'язку до ринкових цін на газ в Європі, і не перемогли у цій вимозі", - зазначив представник НАК.
Вітренко також додав, що зараз триває робота з примусового стягнення 2,56 млрд дол. з Газпрому.
Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.
Зі свого боку, "Газпром" підтвердив, що має виплатити НАК "Нафтогаз України" $2,56 мільярда за рішенням арбітражу в Стокгольмі.
Водночас "Газпром" відмовився почати в березні поставки газу для НАК "Нафтогаз України" і повернув внесену передоплату, наполягаючи на необхідності підписання додаткової угоди до чинного контракту на 2009-2019 роки.
"Укртрансгаз" заявив, що "Газпром" від початку року не виконує технічні умови, подаючи газ до українського кордону із заниженим порівняно з контрактом тиском.
"Газпром" після програшу у Стокгольмському арбітражі за позовом "Нафтогазу" заявив про початок процедури розірвання контрактів з українською компанією на поставку і транзит газу.
4 квітня закінчився термін для переговорів за контрактом на поставку (30 днів з моменту виникнення спору або розбіжності), 19 квітня - щодо транзитного контракту (45 днів).
6 червня НАК "Нафтогаз України" подала до Стокгольмського арбітражу новий позов із вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з ПАТ "Газпром". "Контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" дає сторонам можливість вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню", - зазначають в компанії.
"Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року, попередньо оцінює свої грошові вимоги в $11,58 млрд без урахування відсотків. Вожночас, за даними головного комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, сума вимог може бути знижена при виконанні "Газпромом" деяких умов.
И ВИТРЕНКО НАВЕРНЯКА ДАЛЕКО НЕ УШЕЛ ПО ЗАРПЛАТЕ...................
А ВООБЩЕ ИХ ТАМ ОЧЕЕЕЕЕЕНЬ МНОГО "СПЕЦИАЛИСТОВ" СИДИТ В НАФТОГАЗЕ С АФИГЕННЫМИ ЗРЯПЛАТАМИ
КСТАТИ ИХ ЗРЯПЛАТЫ ТО ЖЕ ВХОДЯТ В ЦЕНУ НА ГАЗ КОТОРЫЕ НАМ ПРИХОДЯТ В ПЛАТЕЖКАХ.
========================
ось в чому фішка - могла би, але не купуйє
(3/3 у России, а 1/3 у США будем покупать? Так вот про ШО война в Украине?)
Интересы европейцев в таком случае будут соблюдены максимально: и объемы поставок сохранятся, и высвободятся резервные мощности для приема американского газа и прокачки его от побережья вглубь континента. Остается последнее - объявить это всё грандиозной победой.
Эль Мюрид.
==============================================================
А ПОЧЕМУ МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ПОКУПАТЬ ГАЗ У РАСЕИ?
КАК УТВЕРЖДАЮТ ШАКАЛАДНЫЕ МЫ ТЕПЕРЬ НЕЗАВИСИМ ОТ РАСЕИ.
У травні 2009 року танк був прийнятий на озброєння Збройних сил України під назвою БМ «Оплот».
Дебют нового українського танка відбувся 24 серпня 2009 року під час Параду з нагоди Дня Незалежності України[4].
У 2009 році був укладений контракт на поставку 10 танків БМ «Оплот» Збройним силам України за ціною 29,5 млн гривень за одиницю, через нестачу фінансування виконання контракту було припинено.
20-24 лютого 2011 року БМ «Оплот» вперше був показаний за кордоном - на 10-й Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі. Експортна ціна одного танка «Оплот» в 2011 році становила 4,9 млн доларів США, в 2013 році - 4,89 млн доларів США.
У грудні 2011 року заступник гендиректора ДК «Укроборонпром» Володимир Куратченко повідомив, що у виробництві танка беруть участь 40 підприємств України.
Серійне виробництво танків «Оплот» почалося в 2013 році, однак перші приціли ПНК-6 були виготовлені в січні 2014 року.
4 лютого 2015 року генеральний директор ДК «Укроборонпром» Роман Романов оголосив, що в 2015 році буде випущено 40 танків «Оплот».
У вересні 2018 року з'явилася інформація, що ведеться розробка нової модифікації, яка враховує останній досвід бойових дій на Донбасі. Ця модифікація буде серійно виготовлятися на потребу ЗС України.[5]
Супутник Січ-3-О
Створення супутника передбачалося Національною космічною програмою на 2008-2012.
На борту супутника встановлюється комплекс оптико-електронної апаратури, що дозволяє вирішувати практичні й наукові завдання регіонального і локального рівня з моніторингу рослинних і ґрунтових покривів суші тощо.
Інформація зі супутника використовуватиметься при розробці великомасштабних карт і планів місцевості, геоінформаційних систем, планування міської забудови, прокладання трубопроводів і кабелів, будівництві доріг та ліній зв'язку.
=================================
ось чому такі складні мовні конструкції!!! могла би, але купує у Словаччини по 330
ПОТОМУ ШО НЕКРАСИВО ПОЛУЧАЕТСЯ МИЛЛИОННЫЕ ПРЕМИИ РАБОТНИКИ НАФТОГАЗА УЖЕ ПОЛУЧИЛИ, А ДЕНЬГИ ЭТИ В БЮДЖЕТ ТАК и НЕ ПОСТУПИЛИ.
Но теперь об этом - ни гу-гу. Все споры идут только вокруг одного: такое положение вещей зафиксируется на один год или на 10 лет.
Европейцы непреклонны: заключайте договор на 10 лет на 60 миллиардов кубометров. И будет вам счастье. По всей видимости, Европа четко дала понять, что снимет ограничения на северном маршруте и не станет насекомить южный маршрут, если транзитный договор с Украиной будет заключен на этих условиях. 60 миллиардов кубометров транзита - по договору с Газпромом, 30 миллиардов - на свободный аукцион. И точка.
Интересы европейцев в таком случае будут соблюдены максимально: и объемы поставок сохранятся, и высвободятся резервные мощности для приема американского газа и прокачки его от побережья вглубь континента. Эль Мюрид.
"и высвободятся резервные мощности для приема американского газа" если принимать американский газ? зачем качать газпромский? это две взаимоисключающие вещи.
чем больше ес купит у сша спг, тем меньше пройдет транзитом по украине.
Или это " обязы"?
В нормальной стране Вас бы посадили давно уродов. За наши деньги построили магистрали, разводку по домам, а теперь "за транспортування" придумали. А то что КАЖДЫЙ третий платил 100% в отопительный сезон, это никого не смущает. По нормальному за такие махинации вас бы расстреляли в Китае. Сразу и без разговоров долгих. Но многие ублюдки ушли на пенсии, некоторые остались.
Оригинально, креативно и, главное, патриотично: все для блага человека!
Веерху есть закладочка "Биржа". Тыць - и выпали цены на газ на западной границе и видно, что год назад это было почти 14 тыс грн, а сейчас меньше 5 тыс!
А народ срет кипятком, про Йулю, про шикаладнава барыгу каторый наживался и прочую лабуду.
И эти существа голосуют на выборах!
Слава офшорам!