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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:арбітраж (107) Газпром (449) Нафтогаз (584) Стокгольм (75) Вітренко Юрій (56)

 Сьогодні вартість газу для України майже удвічі нижча, ніж була б у разі програшу Стокгольмського арбітражу, - глава "Нафтогазу" Вітренко. ІНФОГРАФІКА

Україна в третьому кварталі 2019 року могла б купувати газ у Росії за ціною $166 за тисячу кубометрів, що майже вдвічі менше ціни до рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це нагадав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ціна після перегляду стала постійно і суттєво нижчою, ніж до перегляду судом у Стокгольмському арбітражі. Якщо подивитися на поточний період, то різниця практично удвічі. Тобто ми б зараз платили Газпрому за газ ціну удвічі більшу," - написав Вітренко.

Сьогодні вартість газу для України майже удвічі нижча, ніж була б у разі програшу Стокгольмського арбітражу, - глава Нафтогазу Вітренко 01

Він зазначив, що контрактна ціна за договором з Газпромом у третьому кварталі 2019 року становить $166 за тисячу кубометрів, а якби суд зовсім не переглянув її, ціна б становила $319 дол.

"Це би сталося, якби ми не вимагали в Стокгольмському арбітражі перегляду контрактної ціни до ринкового рівня, зокрема, заміни прив'язки до нафтопродуктів у формулі ціни на прив'язку до ринкових цін на газ в Європі, і не перемогли у цій вимозі", - зазначив представник НАК.

Читайте також: Стокгольмський арбітраж об'єднав в один два позови "Нафтогазу" проти "Газпрому", - Вітренко

Вітренко також додав, що зараз триває робота з примусового стягнення 2,56 млрд дол. з Газпрому.

Сьогодні вартість газу для України майже удвічі нижча, ніж була б у разі програшу Стокгольмського арбітражу, - глава Нафтогазу Вітренко 02

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

Зі свого боку, "Газпром" підтвердив, що має виплатити НАК "Нафтогаз України" $2,56 мільярда за рішенням арбітражу в Стокгольмі.

Водночас "Газпром" відмовився почати в березні поставки газу для НАК "Нафтогаз України" і повернув внесену передоплату, наполягаючи на необхідності підписання додаткової угоди до чинного контракту на 2009-2019 роки.

"Укртрансгаз" заявив, що "Газпром" від початку року не виконує технічні умови, подаючи газ до українського кордону із заниженим порівняно з контрактом тиском.

"Газпром" після програшу у Стокгольмському арбітражі за позовом "Нафтогазу" заявив про початок процедури розірвання контрактів з українською компанією на поставку і транзит газу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клімкін і Хан закликали РФ звільнити всіх незаконно утримуваних українських політв'язнів, - МЗС

4 квітня закінчився термін для переговорів за контрактом на поставку (30 днів з моменту виникнення спору або розбіжності), 19 квітня - щодо транзитного контракту (45 днів).

6 червня НАК "Нафтогаз України" подала до Стокгольмського арбітражу новий позов із вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з ПАТ "Газпром". "Контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" дає сторонам можливість вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню", - зазначають в компанії.

"Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року, попередньо оцінює свої грошові вимоги в $11,58 млрд без урахування відсотків. Вожночас, за даними головного комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, сума вимог може бути знижена при виконанні "Газпромом" деяких умов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148764
 
 
 Топ коментарі
 
Во как, оказывается цена на газ постоянно снижалась, хотя а тарифы для населения повысили в 7 раз. Осталось узнать - кто кладет разницу себе в карман. Про цену собственного газа и куда он идет - вообще отдельная тема.
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Американская мама Коболева точно почувствовала, подозреваю что и Витренчиха тоже.
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то вам ...лядям ще й подякувати потрібно що продаєте українцям український газ вчетверо дорожче собівартості ?
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Ці дані які дає Вітренко не витримують жодної критики! Згадаємо заяви Вітренко під час слухання в Стокгольмьському арбітражу що Газпром буде змушений платити десятки мільярдів доларів компенсацій Україні! І де ті десятки мільярдів доларів? Хто здав позиції України на переговорах з росіянами в Стокгольмському арбітражу? Арбітраж запропонував сторонам самим домовитись і після переговорів десятки мільярдів доларів штрафів Газпрому кудись зникли? Куди? Хто отримав відкат за те що здав позицію України? По результатам переговорів Нафтогазу з Газпромом в суд подали узгоджену сторонами суму в 2 млрд доларів штрафу Газпрому, яку Арбітраж і узаконив своїм рішенням! А де поділись десятки мільярдів доларів від Газпрому? Хто зрадив Україну?
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Во как, оказывается цена на газ постоянно снижалась, хотя а тарифы для населения повысили в 7 раз. Осталось узнать - кто кладет разницу себе в карман. Про цену собственного газа и куда он идет - вообще отдельная тема.
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свыня, свинярчуки и подельники--кобелев , витренко, короче "элита "страны
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Якщо ціна на газ буде низькою, як в СССР, то його дефіцит буде гарантованим, бо знайдуться гниди, які продаватимуть його туди де ціна ринкова. Хтось скучив за совковими дефіцитами ? Гниди були, є і будуть.
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Підняти ціни на газ - це не реформа. Треба держпрограма по утепленню і удосконаленню систем опалення. Переведення субсідій в режим дешевих цільових кредитів по утепленню. Ось тоді можна підвищувати ціни на газ
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ты дебил? закупили газ по летним дешевы и впарят дорого, чтобы гниды не воспользовались и тогда кто воспользуется наваром, уже воши?
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ты дебил? купи сейчас по летним ценам до 25000 кубов газа на отопление и не жужжи.
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Нафтогаз - гос. компания. Запретить продавать газ "на лево" и все. Хотя им и так нельзя, если я не ошибаюсь.
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написано же 3 квартал. июль-сентябрь 166 бакса. свыня и свинарчуки уже не при делах,если ты забыл. так что вопросы к молодым подсвинкам и гончарукам
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потому что ты лох никогда за газ не платил столько сколько он стоит реально
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Alex Rozhenko. В газовой сверхдержаве паРаше газифицировано 60% жилого фонда а в Приморье вообще 13-16%.
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100% и не должно быть, это не значит что они замерзают, в рф есть города где нет газа, но есть горячая вода и отопление от тэц, а многоэтажки вообще не газифицируются
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Хтось відчув на собі благодатну ціну газу? Крім кількох олігархів?
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Американская мама Коболева точно почувствовала, подозреваю что и Витренчиха тоже.
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Alex Rozhenko. Дети членов кремлёвской ОПГ живут в США, Британии, Франции, Испании, Италии и т.д.
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а что есть большая разница между кремлевским ОПГ и киевским ОПГ ? как по мне что там что там преступники
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КОБОЛЕВ ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ СПАСИБО ГРОЙЦМАНУ ЗА МЕСЯЧНУЮ ЗАРПЛАТУ 3 млн.

И ВИТРЕНКО НАВЕРНЯКА ДАЛЕКО НЕ УШЕЛ ПО ЗАРПЛАТЕ...................

А ВООБЩЕ ИХ ТАМ ОЧЕЕЕЕЕЕНЬ МНОГО "СПЕЦИАЛИСТОВ" СИДИТ В НАФТОГАЗЕ С АФИГЕННЫМИ ЗРЯПЛАТАМИ

КСТАТИ ИХ ЗРЯПЛАТЫ ТО ЖЕ ВХОДЯТ В ЦЕНУ НА ГАЗ КОТОРЫЕ НАМ ПРИХОДЯТ В ПЛАТЕЖКАХ.
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Андрей Лысенко 3469e115. Нафтогаз кинул газпром на $2.9 млрд и х**лоботы на ушах.
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Видишь в чем проблема- оказалось что олигархов в Украине как раз и нету. Коломойский, Ахметов, Фирташ- бизнесмены и попутчики революции. Остался сам Порошенко, но за время президентства он так ;обогатился; что конфискация его капитала- как мертвому припарка.
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Методичку тобі Коломойський написав, чи Зеленський видрав з сюжету свого серіалу?
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то вам ...лядям ще й подякувати потрібно що продаєте українцям український газ вчетверо дорожче собівартості ?
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Це велике досягнення! Все одно,що сьогодні у владі, свинарчуків , в два рази менше, чім при парашенці !
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Сам себя не похвалишь, никто не похвалит...
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а газомахінатори без перестанку, по черзі набивають собі спочатку ціну, а потім кармани. і так до нескінченності і при любій владі. чи здатен хто коли поставити крапку на цих пройдисвітах???
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А вы токо представте какая бы была цена на газ если бы на нас напали марсиане! СЛАВА КОБАЛЕВУ ЧТО МАРСИАНЕ НА НАС НЕ НАПАЛИ!!
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летний газ не волнует, что я буду платить зимой
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ух юлиных с ****** троллей поналетало)))) дорогой газ для вас нищета? не пользуйтесь им а варите жрать на костре)))
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если разбавлять азотом его цену мож довести до абсурда
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А Свыни, шаря по карманам украинцев, рохкалы, что у нас рынкова свитова цина в результате потужных реформ. А оно вот как. Брехали как всегда
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пришедшие Несвыни, что то не спешат снижать цену на газ, да и Роттердам+ уже оказался выгодным.вот оно как,брешут как и Свыни брехали
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навіщо так складно із'яснятись??? Схоже на обман
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Украина в третьем квартале 2019 года могла бы покупать газ у России по цене $166 за тысячу кубометров Источник: https://censor.net.ua/p3148764
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ось в чому фішка - могла би, але не купуйє
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60 миллиардов кубометров транзита - по договору с Газпромом, 30 миллиардов - на свободный аукцион.
(3/3 у России, а 1/3 у США будем покупать? Так вот про ШО война в Украине?)
Интересы европейцев в таком случае будут соблюдены максимально: и объемы поставок сохранятся, и высвободятся резервные мощности для приема американского газа и прокачки его от побережья вглубь континента. Остается последнее - объявить это всё грандиозной победой.
Эль Мюрид.
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Цена была бы низкой если бы рф согласилась продавать газ? Я правильно понял?
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Может, ну их на х"р, эти перемоги? Давайте покупать, как при яныке и чтобы для граждан он тоже, как тогда. А то мы его чем дешевле у чужих покупаем, тем дороже своим продаём.
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вы прослушали этюд, как продаться за 20 грн в месяц
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Украина в третьем квартале 2019 года могла бы покупать газ у России .........

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А ПОЧЕМУ МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ПОКУПАТЬ ГАЗ У РАСЕИ?

КАК УТВЕРЖДАЮТ ШАКАЛАДНЫЕ МЫ ТЕПЕРЬ НЕЗАВИСИМ ОТ РАСЕИ.
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Витренко, сначала план добычи газа 20/20 выполни..пи.дабол..
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Це все клята Юлька. Якщо б не її договір... то не було б і перемоги. Це все Юлька винувата
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а Юлька похерила ЗСУ і не фінансувала належним чином 2007- 2010 тому і програла вибори..
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А потом пришел всемогутний Кнур и создал армию с нуля
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а причем тут Овощ? Разве это он создал армию, виру, мову, а не его верный министр экономики? Расскажи лучше как Йулька преступно не финансировала армию в 2007 году, когда эту гадюку избрали премьер-министром 29 декабря 2007 года
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Ющенко, когда имел влияние на формирование бюджета, было около 1,9
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А кто не обеспечил финансирование ЗСУ после 2008 года надлежащим образом и промолчал после атаки кацапов в Грузии?
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Тобто жоден парламент світу не визнав російської агресії в Грузії, навіть не вся НУНСа миздобульна проголосувала, а винувата одна Юлька, бо їй треба цього року за газ домовлятись?
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Щоб бути коректним, то у 2008-09му. Але навіть у час Світової кризи Юлін уряд примудривсь держзамовленнями підтримувати космічну, авіо, судно, танкову і автобудівні галузі. Був створений власний супутник і супер-танк Оплот. Поставлені на потік дві моделі літаків Ан. Все це за свої три роки Янек вдало просрав
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танк Оплот був створений в 2001 році, а що за супутник ? На потік поставлено дві моделі Ан ..))
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Виробництво першого танка почалося в кінці 2008 року і зайняло три місяці.
У травні 2009 року танк був прийнятий на озброєння Збройних сил України під назвою БМ «Оплот».
Дебют нового українського танка відбувся 24 серпня 2009 року під час Параду з нагоди Дня Незалежності України[4].
У 2009 році був укладений контракт на поставку 10 танків БМ «Оплот» Збройним силам України за ціною 29,5 млн гривень за одиницю, через нестачу фінансування виконання контракту було припинено.
20-24 лютого 2011 року БМ «Оплот» вперше був показаний за кордоном - на 10-й Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі. Експортна ціна одного танка «Оплот» в 2011 році становила 4,9 млн доларів США, в 2013 році - 4,89 млн доларів США.
У грудні 2011 року заступник гендиректора ДК «Укроборонпром» Володимир Куратченко повідомив, що у виробництві танка беруть участь 40 підприємств України.
Серійне виробництво танків «Оплот» почалося в 2013 році, однак перші приціли ПНК-6 були виготовлені в січні 2014 року.
4 лютого 2015 року генеральний директор ДК «Укроборонпром» Роман Романов оголосив, що в 2015 році буде випущено 40 танків «Оплот».
У вересні 2018 року з'явилася інформація, що ведеться розробка нової модифікації, яка враховує останній досвід бойових дій на Донбасі. Ця модифікація буде серійно виготовлятися на потребу ЗС України.[5]
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після 2001 року не було поставлено жодного танку "Оплот"
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Січ-3-0 - український супутник дистанційного зондування Землі з оптико-електронним телескопом метрової розподільчої здатності.

Сегодня стоимость газа для Украины почти в два раза ниже, чем была бы в случае проигрыша Стокгольмского арбитража, - глава "Нафтогаза" Витренко - Цензор.НЕТ 7220


Супутник Січ-3-О
Створення супутника передбачалося Національною космічною програмою на 2008-2012.
На борту супутника встановлюється комплекс оптико-електронної апаратури, що дозволяє вирішувати практичні й наукові завдання регіонального і локального рівня з моніторингу рослинних і ґрунтових покривів суші тощо.
Інформація зі супутника використовуватиметься при розробці великомасштабних карт і планів місцевості, геоінформаційних систем, планування міської забудови, прокладання трубопроводів і кабелів, будівництві доріг та ліній зв'язку.
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Але треба за це подякувати Порошенку. Якщо б за його п'ять років він вклав держгроші в видобуток власного газу, то і перемоги Вітрєнкі не було б. Бо Україніна тоді продавала б газ, а не купувала
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Украина в третьем квартале 2019 года могла бы покупать газ у России по цене $166 за тысячу кубометров Источник: https://censor.net.ua/p3148764
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ось чому такі складні мовні конструкції!!! могла би, але купує у Словаччини по 330
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Аналогично, я мог бы купить новый авто за 1000$ но мне его не продают
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А КОГДА РАСЕЯ ВЕРНЕТ НАМ ДОЛЖОК ПО РЕШЕНИЮ СТОКГОЛЬМСКОГО СУДА?

ПОТОМУ ШО НЕКРАСИВО ПОЛУЧАЕТСЯ МИЛЛИОННЫЕ ПРЕМИИ РАБОТНИКИ НАФТОГАЗА УЖЕ ПОЛУЧИЛИ, А ДЕНЬГИ ЭТИ В БЮДЖЕТ ТАК и НЕ ПОСТУПИЛИ.
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Молодець Пінчук. Вміє вкласти гроші. Після ув'язнення Тімошенко він вклав чотири мільони доларів власних грошей, щоб ****** її брехливим брудом у західних ЗМІ замовленими матеріалами.
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одна мама из Нафтогаза в Штатах, а вторая где?
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... закончилось время, когда гордые и надменные боссы Газпрома презрительно цедили через губу: украинский транзит? - исключено. Прошли даже времена, когда они были вынуждены говорить - ну ладно, только из соображений гуманности - 15 миллиардов кубометров и ни грамма больше. Сейчас про объемы нет вообще речи - при введенных ограничениях на Северный поток-1 и провал по срокам с вводом в строй обоих обходных маршрутов на юге и на севере (Турецкий и Северный-2 потоки) практически все нынешние объемы транзита плюс то, что теперь нельзя поставлять через СП-1, придется гнать через Украину. Вообще, с объемами получается фантастический парадокс - мы строили-строили трубы в обход Украины, а в итоге придется гнать даже больше, чем сегодня. Потрясающий успех.
Но теперь об этом - ни гу-гу. Все споры идут только вокруг одного: такое положение вещей зафиксируется на один год или на 10 лет.
Европейцы непреклонны: заключайте договор на 10 лет на 60 миллиардов кубометров. И будет вам счастье. По всей видимости, Европа четко дала понять, что снимет ограничения на северном маршруте и не станет насекомить южный маршрут, если транзитный договор с Украиной будет заключен на этих условиях. 60 миллиардов кубометров транзита - по договору с Газпромом, 30 миллиардов - на свободный аукцион. И точка.
Интересы европейцев в таком случае будут соблюдены максимально: и объемы поставок сохранятся, и высвободятся резервные мощности для приема американского газа и прокачки его от побережья вглубь континента. Эль Мюрид.
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вранье.. "Европейцы непреклонны: заключайте договор на 10 лет на 60 миллиардов кубометров." ссылку сразу надо давать. "провал по срокам с вводом в строй обоих обходных маршрутов на юге и на севере". ссылку пжлста. "при введенных ограничениях на Северный поток-1" ограничения сделано на 10 млрд кубов в год... ну не поставят словакии 10 млрд добавочно. готовится к сдаче новый газопровод EUGAL. "Но теперь об этом - ни гу-гу" в украине?
"и высвободятся резервные мощности для приема американского газа" если принимать американский газ? зачем качать газпромский? это две взаимоисключающие вещи.
чем больше ес купит у сша спг, тем меньше пройдет транзитом по украине.
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Ну и нахера его покупать в россии по 166 если в европе он по 120?
Или это " обязы"?
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Могли бы покупать но не покупают, так как газпром перестал продавать
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в россии он 166, но в словакии 180. купать у уккупанта дешевле или у европы?
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Наглая ложь Витренко скоро получит аргументированньій разгромньій ответ от Тимошенко. Я имею ввиду контрактную цену...
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Премию рыжому в 1 млрд грн. Пусть удавится. Вы со своим "хазом" достали аферисты.
В нормальной стране Вас бы посадили давно уродов. За наши деньги построили магистрали, разводку по домам, а теперь "за транспортування" придумали. А то что КАЖДЫЙ третий платил 100% в отопительный сезон, это никого не смущает. По нормальному за такие махинации вас бы расстреляли в Китае. Сразу и без разговоров долгих. Но многие ублюдки ушли на пенсии, некоторые остались.
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Для Украины цены ниже в два раза, а для украинцев выше в семь раз.

Оригинально, креативно и, главное, патриотично: все для блага человека!
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Вот чем меня бесят коментаторы?
Веерху есть закладочка "Биржа". Тыць - и выпали цены на газ на западной границе и видно, что год назад это было почти 14 тыс грн, а сейчас меньше 5 тыс!
А народ срет кипятком, про Йулю, про шикаладнава барыгу каторый наживался и прочую лабуду.
И эти существа голосуют на выборах! Сегодня стоимость газа для Украины почти в два раза ниже, чем была бы в случае проигрыша Стокгольмского арбитража, - глава "Нафтогаза" Витренко - Цензор.НЕТ 8643
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Газова війна закінчилася пограбуванням населення через тарифи і виплатою мільйонних репарацій Коболєву і Вітренку.
Слава офшорам!
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