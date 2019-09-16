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Все про:НАБУ (2101) Богдан (38) Кличко (708)

 "Таємниця досудового розслідування", - НАБУ не дає інформацію про розслідування заяв Богдана щодо пропозиції хабаря $20 млн. ДОКУМЕНТ

Національне антикорупційне бюро відмовилося оприлюднити інформацію щодо проведення обшуків і експертиз у справі про можливу пропозицію $20 млн як хабаря голові Офісу президента Андрію Богдану.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на інформаційний запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

"На даний момент правові підстави надавати запитувану вами інформацію відсутні", - сказано у відповіді.

Бюро відмовилося повідомляти цю інформацію, оскільки вона є таємницею досудового розслідування.

Посилаючись на ст. 222 Кримінального процесуального кодексу, НАБУ заявило, що ця інформація може бути розголошена тільки з дозволу слідчого або прокурора в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Таємниця досудового розслідування, - НАБУ не дає інформацію про розслідування заяв Богдана щодо пропозиції хабаря $20 млн 01

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА з посади взамін на фінансову винагороду.

14 серпня мер Києва Віталій Кличко дав свідчення про можливе отримання Богданом хабаря.

За словами глави КМДА, такі твердження глави ОП підлягають перевірці в рамках досудового розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кличко - Богдану: "Де наша Чехія?"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3148755
 
 
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а откуда тогда новости что к кому-то нагрянули с обыском, бо он украл стока-то и столько
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Якщо "тайна", то на те є причина. І така, яка більше стосується влади. Або ніякого хабаря не було, або пропонував хтось із своїх. А Богдан не розібрався і звалив на Кличка.
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Ты знаешь кому принадлежат "Українські новини"?
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тайна есть тайна.Но хоть расследование то есть и когда планируют в суд передать???
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О как, спросите у Портнова, тот все знает...
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Для того что бы прокомментировать бред этого БАгдана, или зеленую горячку ПАртного, нужно пригласить экстрасенса, и войти в транс.
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все, что случается в Сан-Тропе - остается в Сан-Тропе..))
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скоро портнов в телеграмі розкаже. он вже хвалився що ніби знайшли відео де пєця виносить зі свого банку аж 34лями баки налічкою і при чому їх *нє смущаєт* що то може важити під 400кг
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может и не только в телеграмме расскажет, кадр Портнова уже до офиса президента добрался. Кажется, Смирнов, он ещё у Лукаш и у Лещенко был адвокатом, помогал им от коррупционного шлейфа избавляться "Тайна досудебного расследования", - НАБУ не дает информацию о расследовании заявлений Богдана о предложении взятки в $20 млн - Цензор.НЕТ 6085
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набу будет это дело расследовать до выборов мера киева. на витальку ничего нет а бурята выставить пиз+оболом храбрости не хватает )))) набу же независимое
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Ну, а чё Сытник зря что-ли встречался с Богданом... Шабунин им встречу организовал чтобы Сытник смог успеть вовремя зазеленеть
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Для тех, кто не знает, а особенно для порохоботов, которые тут начинают описывать эпохи. Агентство "Українські новини" принадлежит г-ну Фирташу, который пока еще отсиживается в Австрии. А это значит, что давать какую-либо информацию этим уродам категорически нельзя.
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Обиделся наверное, его главу ОП и так дешево оценили всего 20 лямов!)))
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А-а-а-а, надо срочно переключить внимание на Свинарчуков.
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